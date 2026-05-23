Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante

Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a renunțat la tradiționalele limuzine în favoarea unui bolid electric de ultimă generație.

Toate detaliile despre alegerea luxoasă pe care a făcut-o, în rândurile de mai jos.

Real Madrid și BMW au semnat un parteneriat încă din 2022, când clubul din capitala Spaniei a pus capăt unei colaborări de 18 ani cu Audi.

Florentino Perez are limuzină cu birou mobil

Astfel, Florentino Perez conduce acum un model electric: BMW i7 xDrive60, care reprezintă vârful tehologiei electrice dezvoltate de compania germană.

Ce are special? Dimensiuni impresionante (lungime de peste 5 metri), două motoare electrice, 544 de cai putere și o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 4,7 secunde.

Bolidul oferă performanțe comparabile cu cele ale unor modele sportive.

Interiorul e un adevărat spațiu de lucru mobil. Ecranul panoramic BMW Theatre Screen de 31 de inchi, sistemul audio premium și confortul oferit pasagerilor din spate sunt gândite pentru oamenii de afaceri care își petrec mare parte din timp în mașină.

Scaunele spate rabatabile, izolarea fonică avansată și materialele premium ridică experiența la un nivel comparabil cu modelele oferite de Mercedes-Benz sau Rolls-Royce, scrie motor.elpais.com.

200.000 de euro e prețul modelului pe care-l conduce Florentino Perez

Modelul e și unul sustenabil. BMW a pus accent pe reducerea emisiilor în procesul de producție și pe utilizarea materialelor reciclate, în timp ce sistemul de încărcare rapidă permite recuperarea unei autonomii de până la 170 de kilometri în doar 10 minute.

