Sabin Gherdan, 33 de ani, susține că Federația Română de volei (FRV) nu face toate eforturile pentru ca sportivii să fie asigurați în cazul unor accidentări.

Voleibaliștii își doresc ca FRV să le facă o asigurare contractuală, pentru a putea fi siguri de o parte din veniturile lor.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu toți protagoniștii acestui scandal, pe lângă avocatul Gherdan fiind contactați și președintele Federației și sportivi.

Componenții lotului național masculin de volei, aflați în cantonament la Mioveni, se pregătesc individual. Mai mult, ei spun că s-ar putea să nu participe la Campionatul European din septembrie, găzduit de țara noastră! Până atunci, naționala României are de disputat șase meciuri și în Liga Europei din iunie.

Nu ne pregătim decât individual. Facem doar antrenamente la sala de forță. Și puțin în sala de joc, de menținere. Staff-ul asistă. Dar nu facem decât un minim. Nu știu cât mai stăm în cantonament, pentru că președintele Cojocaru ne-a spus că, dacă nu se găsește o soluție, fiecare e liber să plece. Noi le-am propus mai multe variante, dar ei l-au luat pe «Nu» în brațe. Bela Bartha, voleibalist Treviso Volley

Problemele au început în urma faptului că voleibaliștii au dorit să fie asigurați de Federație pe perioada în care se află la acțiunile organizate de FRV. Mai exact, să li se facă contracte de asigurări salariale viitoare.

De ce acest lucru? Sportivii amintesc cazul lui Codrin Mocanu, care s-a accidentat la un meci al Naționalei, iar apoi a încasat un salariu foarte mic de la echipa de club, altul decât cel stipulat în contract, pentru că nu a mai putut juca o perioadă.

Codrin Mocanu «s-a rupt» la națională, s-a întors la club, iar acesta, pentru că jucătorul se accidentase la o acțiune a primei reprezentative, i-a dat foarte puțini bani în perioada cât a stat în afara terenului. Dau un exemplu, dacă ai un salariu de 50.000 de euro pe sezon, adică 5.000 lunar, primești 400, 500. Pentru că nu joci pentru clubul cu care ai contract din cauza unei accidentări suferită la un meci al României. Bela Bartha, voleibalist Treviso Volley

Sabin Gherdan: „Riscă foarte mult”

GOLAZO.ro a luat legătura cu reprezentantul convențional al voleibaliștilor, Sabin Gherdan, pentru a afla mai multe despre subiect.

Salut, Sabin. Ce se întâmplă, mai exact, la lotul național masculin de volei?

Sportivii au avut niște negocieri cu Federația de peste trei luni de zile. Voiau să fie remunerați pentru perioada în care sunt la lot și doresc să primească asigurări în cazul unor accidentări. Că s-a mai întâmplat să se accidenteze la lot, clubul să rezilieze contractul și nu îi despăgubește nimeni pe sportivi. Până la urmă au ajuns la lot și Federația nu au pregătit nici contractul de activitate sportivă și nici asigurările.

Dar ce dificultăți se întâmpină în a li se asigura sportivilor o asigurare corectă?

Există o limită a poliței de asigurare, de 15.000 de lei, adică e o asigurare care acoperă mai nimic. Nu există asigurare în România pentru așa ceva, pentru simplul fapt că toate aceste contracte sunt considerate contracte de muncă și atunci nu ai ce să asiguri. Iar sportivii riscă foarte mult.

Pentru că pot rămâne fără salariu?

Exact. Atunci când ai contract cu un club sportiv, la început de sezon, acesta desfășoară o vizită medicală, pentru ca fiecare sportiv să obțină viza conform căreia e apt. Dacă nu o treci, adică ești în incapacitate obiectivă de a efectua activitate de performanță, contractul nu intră în vigoare. Și rămâi fără salariu. Iar pentru că Federația nu le-a pus la dispoziție aceste asigurări, sportivii se pregătesc individual la Mioveni.

Am avut probleme și cu mâncarea, anul trecut, în cantonamentul de la Piatra Neamț. Am cerut nutriționist la lot, dar nu ne-a fost pus la dispoziție. Se întorceau farfuriile cu mâncare la bucătărie. Bela Bartha, voleibalist Treviso Volley

Sabin Gherdan: „Dacă suspendă sportivii, ne vom judeca”

Federația îi poate suspenda pe sportivi dacă refuză să participe la acțiuni ale echipei naționale?

Da, dar au mai fost situații de acest gen. În 2019, dacă nu greșesc. Federația Română de Baschet a suspendat mai mulți sportivi pentru că nu s-au prezentat la loturile naționale. I-am reprezentat cu succes și atunci am anulat decizia de suspendare.



Sportivii și-au văzut de treabă și Federația a trebuit să plătească cheltuieli de judecată. Cred că și acum e o solicitare rezonabilă a voleibaliștilor, care putea să fie îndeplinită în ultimele trei luni. Nu a fost. Sportivii, prin urmare, nu se vor antrena. Până când nu se va ajunge la o soluție care să asigure minime garanții cu privire la carierele lor. Dacă îi suspendă, ne vom judeca.

Cred că accidentarea lui Mocanu s-a produs prin 2022. Am vorbit cu clubul său de atunci, Dinamo. Le-am spus că noi (n.r. federația) suportăm tot pentru copilul ăsta, tot, tot, tot, până începe să intre în teren, să fie apt. I-am rugat pe ei doar să-i ofere banii din contract, în continuare. Așa ne-am înțeles. Din punctul nostru de vedere, am făcut ce am promis. Din punctul lor de vedere... Adin Cojocaru, președintele Federației Române de volei

Federația cum a motivat faptul că nu vor să le facă sportivilor aceste asigurări?

Că nu există cadrul legal. Dar premisa de la care a pornit aceasta discuție a fost ca sportivii să fie asigurați în cazul unor accidentări suferite la acțiunile Naționalei. Ideea se regăsește în orice țară normală din Europa. Atunci când te accidentezi prestând servicii pentru o persoană, club, federație, să fie obligată să plătească recuperarea ta și beneficiul pe care nu-l realizezi pentru că te-ai accidentat.



Argumentele lor sunt greșite, deoarece au în vedere că accidentarea sportivului e independentă. Adică faptul că voleibaliștii sunt niște liberi profesioniști. Asta spune, de fapt, Federația. «Dacă sportivul se accidentează, e strict problema lui. Se descurcă în funcție de ce asigurări are». E greșit.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport