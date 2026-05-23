Au căzut în râpă la ultramaraton Elicopterul SMURD nu poate interveni în Bucegi, din cauza ceții: operațiune de salvare pentru 8 sportivi

Opt participanți la competiția de alergare montană Transylvania 100 au alunecat, astăzi, pe porțiuni acoperite cu gheață și zăpadă din Munții Bucegi.

Mai multe echipe Salvamont au intervenit în zona Cabanei Mălăiești și a refugiului Țigănești, unde au avut loc accidentele.

Cinci dintre participanți au fost recuperați de salvatori și transportați la Cabana Mălăiești, unde au fost evaluați medical. Toți erau conștienți și cooperanți, dar prezentau simptome ușoare de hipotermie.

Salvamontiștii au intervenit după ce opt sportivi au căzut în zone greu accesibile la un ultramaraton

Situația este mai complicată în zona refugiului Țigănești, unde salvatorii au identificat alte trei persoane căzute într-o râpă.

Una dintre ele este conștientă, dar are multiple traumatisme, o alta se află în hipotermie, iar a treia este conștientă, însă a suferit o fractură de bazin, un traumatism cranio-cerebral și o fractură la membrul superior drept, conform digi24.ro.

Operațiunea de salvare se desfășoară în condiții dificile, din cauza vremii din zona înaltă a Bucegilor.

Ceața limitează vizibilitatea, iar zăpada și gheața de pe trasee fac deplasarea echipelor mult mai complicată. În aceste condiții, intervenția elicopterului SMURD nu este posibilă, cel puțin pentru moment.

40 de salvatori montani și voluntari sunt mobilizați în mai multe zone ale masivului Bucegi. Intervenția este îngreunată și de alte situații apărute pe traseu. O echipă de prim răspuns se deplasează spre Valea Țigănești, unde a fost semnalată o persoană căzută, în timp ce o altă echipă acționează în zona Valea Mălăiești, după apariția unui urs

Incidentele au avut loc în timpul Transylvania 100, una dintre cele mai cunoscute competiții de alergare montană din România.

Salvamont Brașov a anunțat că, până la această oră, au fost înregistrate 11 incidente în cadrul acestei competiții.

„În ceea ce privește evenimentele din această dimineață, până la acest moment au fost înregistrate 11 incidente, dintre care trei sunt încă în desfășurare, acestea necesitând intervenții mai complexe. Unul dintre cazuri este gestionat în colaborare cu colegii de la Salvamont Bran.

La această oră, toate resursele operative disponibile din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov sunt implicate în teren.

Totodată, au fost prealertate și echipele locale Salvamont din județul Brașov, respectiv Salvamont Zărnești și Salvamont Poiana Brașov, pentru asigurarea unei capacități de răspuns adecvate evoluției situației operative.

Incidentele s-au produs în contextul desfășurării unei competiții sportive de alergare montană. Din păcate, condițiile existente în zona montană înaltă sunt dificile, fiind caracterizate de ceață, porțiuni extinse acoperite cu zăpadă și un risc ridicat de alunecare.

Având în vedere caracterul dinamic al intervențiilor și faptul că resursele operative sunt concentrate în acest moment în teren, vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația operativă va permite.

Menționăm că ne aflăm în contact permanent cu colegii de la ISU Brașov și Jandarmeria Montană Brașov, în vederea suplimentării resurselor, dacă situația o va impune”, a transmis Salvamont Brașov.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Salvamont Brașov, participanții aveau echipament sportiv, însă nu unul adaptat condițiilor meteo din zona montană înaltă.

