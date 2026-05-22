Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Publicat: 22.05.2026, ora 22:15
Actualizat: 22.05.2026, ora 23:12
  • Jack Grealish (30 de ani) și Jordan Pickford (32 de ani), doi dintre jucătorii importanți ai lui Everton, au fost surprinși în primele ore ale dimineții la ieșirea dintr-un club de striptease din Manchester.

Mai mulți jucători ai lui Everton au avut inițial o cină de echipă la The Ivy Manchester, după care Grealish, Pickford și James Garner (25 de ani) au fost văzuți în apropierea clubului Whiskey Down, unui club de noapte din centrul orașului.

Grealish ar fi ajuns la club în jurul orei 23:30 și ar fi plecat abia la 04:45, alături de un prieten.

Fotbalistul a fost condus spre o mașină care îl aștepta, cu monograma „JG” imprimată pe scaune, iar în imaginile publicate de presa britanică apar și sticle goale în interiorul autoturismului.

Pickford ar fi părăsit localul cu câteva ore mai devreme, fiind însoțit de agenții de securitate.

James Garner, mijlocașul lui Everton, a fost și el fotografiat la plecare, urcându-se într-un taxi.

Un angajat al clubului de noapte ar fi susținut că jucătorii au cheltuit mii de lire în local.

Nu este prima dată când Grealish ajunge în atenția tabloidelor pentru o ieșire în oraș. Fotbalistul a fost surprins dormind într-un bar de pe acoperiș din Manchester, după ce ieșise cu prietenii.

Grealish este împrumutat la Everton de la Manchester City, club care l-a transferat în 2021 de la Aston Villa pentru 117 de milioane de euro.

În vară, Everton l-a luat sub formă de împrumut, într-o mutare care a costat clubul peste 14 milioane de euro, incluzând salariile și taxele.

Totuși, Grealish a lipsit o perioadă importantă a sezonului din cauza unei accidentări și nu a prins lotul Angliei pentru Campionatul Mondial din 2026.

În schimb, Pickford este așteptat să rămână portarul titular al naționalei Angliei la turneul final.

22 de meciuri
a jucat Grealish în acest sezon, în care a marcat două goluri și a oferit șase pase decisive

