Lionel Messi a devenit miliardar Starul argentinian e doar al doilea fotbalist care ajunge în topul financiar, după Cristiano Ronaldo
Lionel Messi / Foto: IMAGO
Campionate

Lionel Messi a devenit miliardar Starul argentinian e doar al doilea fotbalist care ajunge în topul financiar, după Cristiano Ronaldo

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 23:40
  • Lionel Messi (38 de ani) a depășit pragul de un miliard de dolari avere netă și a devenit doar al doilea fotbalist din istorie care atinge acest prag, după rivalul Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Starul argentinian a ajuns la această bornă după o carieră uriașă pe teren, dar și după mai multe decizii financiare importante luate în afara fotbalului.

Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește și
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!

Lionel Messi a intrat în clubul select al miliardarilor

Messi a câștigat peste 700 de milioane de dolari din salarii și bonusuri începând din 2007, conform business-standard.com.

După ajustarea sumelor în funcție de taxe, investiții, sponsorizări și evoluția pieței, averea netă a argentinianului a trecut de pragul de un miliard de dolari.

Messi ajunge astfel lângă Cristiano Ronaldo, rivalul său din ultimii aproape 20 de ani. Portughezul devenise primul fotbalist miliardar după transferul la Al-Nassr, în 2023.

Argentinianul ar fi putut ajunge mai repede în această categorie. După ce a câștigat Campionatul Mondial cu Argentina, în 2022, Messi a refuzat o ofertă uriașă din Arabia Saudită, estimată la 400 de milioane de dolari pe an.

În locul acelui contract, a ales să meargă la Inter Miami, în MLS.

Banii nu au fost niciodată o problemă pentru mine și nici un obstacol. Dacă ar fi fost vorba despre bani, aș fi mers în Arabia Saudită sau în altă parte. Dacă ar fi fost vorba de bani, aș fi plecat în Arabia Saudită sau în altă parte Lionel Messi, starul celor de la Inter Miami

Mutarea în Statele Unite i-a adus însă un pachet financiar complex. Pe lângă salariul primit de la Inter Miami, contractul ar include și o opțiune prin care Messi poate cumpăra acțiuni la club, unde David Beckham este deja acționar.

De asemenea, în timpul negocierilor pentru transferul în MLS, liga americană și Apple ar fi discutat un acord prin care Messi să primească o parte din veniturile generate de noile abonamente la MLS Season Pass, pachetul de streaming de pe Apple TV+.

Jorge Mas, proprietarul lui Inter Miami, a spus că numărul abonamentelor s-a dublat în lunile de după sosirea lui Messi.

Acesta a sugerat că veniturile anuale totale ale argentinianului de la club se situează între 70 și 80 de milioane de dolari.

1,45 miliarde de dolari
este valoarea la care a ajuns Inter Miami după transferul lui Messi. Lotul echipei este cotat la 87 de milioane de euro, conform transfermarkt.com. Inter Miami este acum cea mai valoroasă echipă de fotbal din Statele Unite și se află pe locul 16 la nivel mondial, peste cluburi precum Newcastle United, potrivit sursei citate

Messi s-a bazat mult pe tatăl său, Jorge, care i-a fost agent, consilier și om de încredere în afacerile din afara terenului.

În ultimii ani, Messi și-a diversificat investițiile. În decembrie 2024, a listat pe o bursă din Spania o companie imobiliară evaluată la 232 de milioane de dolari, care deține hoteluri și alte proprietăți comerciale.

Tot în 2024, a lansat băutura sportivă Mas+ by Messi, în parteneriat cu grupul Mark Anthony International.

Messi este și investitor în lanțul argentinian El Club de la Milanesa, specializat în milanesa, unul dintre preparatele populare din Argentina și una dintre mâncărurile preferate ale fotbalistului.

În plus, începe să își construiască și un portofoliu în fotbal. A fost anunțată achiziția clubului spaniol Cornella, din liga a cincea, și deține deja o participație la Deportivo LSM, club uruguayan pe care îl are împreună cu Luis Suarez.

Pentru Messi, aceste mutări par să pregătească perioada de după retragere.

Fotbalul are o dată de expirare. Businessul este ceva ce îmi place și despre care învăț Lionel Messi, starul celor de la Inter Miami

Messi a avut însă și perioade tulburi în afara terenului. În urmă cu aproximativ zece ani, el și tatăl său, Jorge, au fost găsiți vinovați în Spania pentru fraudă fiscală, într-un dosar legat de veniturile din drepturile de imagine.

Autoritățile spaniole au stabilit atunci că aproximativ 4 milioane de euro au fost direcționate prin companii-paravan între 2007 și 2009. Messi a primit o condamnare și amenzi, dar a evitat închisoarea.

Citește și

De ce n-a ajuns Deac la FCSB? Cine l-a convins pe Mihai Stoica să renunțe la transfer: „Nu poate!” + Cum a reacționat Becali
Superliga
22:09
De ce n-a ajuns Deac la FCSB? Cine l-a convins pe Mihai Stoica să renunțe la transfer: „Nu poate!” + Cum a reacționat Becali
Citește mai mult
De ce n-a ajuns Deac la FCSB? Cine l-a convins pe Mihai Stoica să renunțe la transfer: „Nu poate!” + Cum a reacționat Becali
„Ce să-i fac, să-l duc cu forța?” MM Stoica a izbucnit la adresa jucătorului de la FCSB care refuză să se opereze:  „Uitați-vă la el, pare bine?”
Superliga
20:56
„Ce să-i fac, să-l duc cu forța?” MM Stoica a izbucnit la adresa jucătorului de la FCSB care refuză să se opereze: „Uitați-vă la el, pare bine?”
Citește mai mult
„Ce să-i fac, să-l duc cu forța?” MM Stoica a izbucnit la adresa jucătorului de la FCSB care refuză să se opereze:  „Uitați-vă la el, pare bine?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
SUA lionel messi miliardar inter miami
Știrile zilei din sport
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Volei
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Citește mai mult
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Superliga
00:12
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește mai mult
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Campionate
22.05
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Citește mai mult
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Campionate
22.05
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:57
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan, o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
11:04
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
11:29
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
11:52
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Top stiri
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Nationala
09:00
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Citește mai mult
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Superliga
22.05
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Citește mai mult
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Liga Campionilor
22.05
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
B365
21.05
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
Citește mai mult
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 25 rapid 15 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share