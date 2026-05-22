Lionel Messi (38 de ani) a depășit pragul de un miliard de dolari avere netă și a devenit doar al doilea fotbalist din istorie care atinge acest prag, după rivalul Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Starul argentinian a ajuns la această bornă după o carieră uriașă pe teren, dar și după mai multe decizii financiare importante luate în afara fotbalului.

Lionel Messi a intrat în clubul select al miliardarilor

Messi a câștigat peste 700 de milioane de dolari din salarii și bonusuri începând din 2007, conform business-standard.com.

După ajustarea sumelor în funcție de taxe, investiții, sponsorizări și evoluția pieței, averea netă a argentinianului a trecut de pragul de un miliard de dolari.

Messi ajunge astfel lângă Cristiano Ronaldo, rivalul său din ultimii aproape 20 de ani. Portughezul devenise primul fotbalist miliardar după transferul la Al-Nassr, în 2023.

Argentinianul ar fi putut ajunge mai repede în această categorie. După ce a câștigat Campionatul Mondial cu Argentina, în 2022, Messi a refuzat o ofertă uriașă din Arabia Saudită, estimată la 400 de milioane de dolari pe an.

În locul acelui contract, a ales să meargă la Inter Miami, în MLS.

Banii nu au fost niciodată o problemă pentru mine și nici un obstacol. Dacă ar fi fost vorba despre bani, aș fi mers în Arabia Saudită sau în altă parte. Dacă ar fi fost vorba de bani, aș fi plecat în Arabia Saudită sau în altă parte Lionel Messi, starul celor de la Inter Miami

Mutarea în Statele Unite i-a adus însă un pachet financiar complex. Pe lângă salariul primit de la Inter Miami, contractul ar include și o opțiune prin care Messi poate cumpăra acțiuni la club, unde David Beckham este deja acționar.

De asemenea, în timpul negocierilor pentru transferul în MLS, liga americană și Apple ar fi discutat un acord prin care Messi să primească o parte din veniturile generate de noile abonamente la MLS Season Pass, pachetul de streaming de pe Apple TV+.

Jorge Mas, proprietarul lui Inter Miami, a spus că numărul abonamentelor s-a dublat în lunile de după sosirea lui Messi.

Acesta a sugerat că veniturile anuale totale ale argentinianului de la club se situează între 70 și 80 de milioane de dolari.

1,45 miliarde de dolari este valoarea la care a ajuns Inter Miami după transferul lui Messi. Lotul echipei este cotat la 87 de milioane de euro, conform transfermarkt.com. Inter Miami este acum cea mai valoroasă echipă de fotbal din Statele Unite și se află pe locul 16 la nivel mondial, peste cluburi precum Newcastle United, potrivit sursei citate

Messi s-a bazat mult pe tatăl său, Jorge, care i-a fost agent, consilier și om de încredere în afacerile din afara terenului.

În ultimii ani, Messi și-a diversificat investițiile. În decembrie 2024, a listat pe o bursă din Spania o companie imobiliară evaluată la 232 de milioane de dolari, care deține hoteluri și alte proprietăți comerciale.

Tot în 2024, a lansat băutura sportivă Mas+ by Messi, în parteneriat cu grupul Mark Anthony International.

Messi este și investitor în lanțul argentinian El Club de la Milanesa, specializat în milanesa, unul dintre preparatele populare din Argentina și una dintre mâncărurile preferate ale fotbalistului.

În plus, începe să își construiască și un portofoliu în fotbal. A fost anunțată achiziția clubului spaniol Cornella, din liga a cincea, și deține deja o participație la Deportivo LSM, club uruguayan pe care îl are împreună cu Luis Suarez.

Pentru Messi, aceste mutări par să pregătească perioada de după retragere.

Fotbalul are o dată de expirare. Businessul este ceva ce îmi place și despre care învăț Lionel Messi, starul celor de la Inter Miami

Messi a avut însă și perioade tulburi în afara terenului. În urmă cu aproximativ zece ani, el și tatăl său, Jorge, au fost găsiți vinovați în Spania pentru fraudă fiscală, într-un dosar legat de veniturile din drepturile de imagine.

Autoritățile spaniole au stabilit atunci că aproximativ 4 milioane de euro au fost direcționate prin companii-paravan între 2007 și 2009. Messi a primit o condamnare și amenzi, dar a evitat închisoarea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport