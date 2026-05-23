Imagini nemaivăzute cu Guardiola  Fiica antrenorului a postat câteva clipuri la plecarea de la City: KDB îi toarnă votcă pe gât lui Pep + jucătorii au dat buzna peste el în birou +15 foto
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 12:54
  • Maria, fiica lui Pep Guardiola (55 de ani), a postat mai multe imagini memorabile din mandatul tatălui său la Manchester City.

Manchester City a confirmat că Pep Guardiola nu va mai fi antrenorul „cetățenilor” din această vară, la fix zece ani după ce a sosit pe „Etihad”.

Fiica lui Pep Guardiola, imagini memorabile din mandatul tatălui său la City

După ce Manchester City a anunțat oficial că tehnicianul spaniol va părăsi echipa la finalul acestui sezon, Maria, fiica lui Pep, a postat pe Instagram mai multe imagini din momente memorabile trăite de tatăl său la gruparea britanică.

Cele mai multe dintre postările acesteia sunt din sezonul 2022/2023, atunci când City a reușit să câștige tripla: Liga Campionilor, Premier League și Cupa Angliei.

Într-unul dintre videoclipurile postate de fiica lui Guardiola, Kevin de Bruyne îi toarnă votcă în gură antrenorului, la petrecerea de după tripla istorică:

Într-o altă filmare postată de Maria Guardiola se pot observa toți jucătorii în biroul lui Pep, cu tricouri speciale. În videoclipul respectiv, Jack Grealish dă tonul unei scandări la adresa rivalei din oraș, Manchester United.

De asemenea, Maria a distribuit fotografii cu tabla tactică din biroul lui Guardiola, dar și un citat din idolul antrenorului spaniol, Johan Cruyff, scris pe oglindă alături de unul al lui Pep:

  • „Fotbalul este un joc care se joacă cu creierul. Trebuie să fii la locul potrivit, în momentul potrivit. Nici prea devreme, nici prea târziu” - Johan Cruyff
  • „Dacă pierdem, vom fi tot cea mai bună echipă din lume. Dar dacă vom câștiga, vom fi nemuritori” - Pep Guardiola
Imaginile postate de Maria Guardiola, după anunțul plecării lui Pep de la City FOTO Instagram @mariaguardiola (13).jpg
Ea a distribuit și fotografii importante în care tatăl său este alături de celebrități precum artistul Elton John sau Noel Gallagher, solistul cunoscutei trupe Oasis, care este fan al „cetățenilor”.

Din colecția de fotografii nu au lipsit nici cele personale, în care Pep este alături de familie:

Imaginile postate de Maria Guardiola, după anunțul plecării lui Pep de la City FOTO Instagram @mariaguardiola (7).jpg
