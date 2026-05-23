Jucătorii României amenință că vor boicota meciurile naționalei de luna viitoare din European League, dar și Campionatul European din septembrie, găzduit la Cluj!

Federația Română de Volei și sportivii de la naționala masculină nu cad la un acord în privința unei asigurări substanțiale dacă jucătorii se accidentează la lot.

GOLAZO.ro a stat de vorbă și cu unul dintre cei mai buni jucători din lotul României, Bela Bartha, despre acest caz. Toate detaliile, în rândurile următoare.

România va organiza Campionatul European de volei din 2026, în perioada 9-26 septembrie 2026, la Cluj. Numai că sportivii naționalei spun că nu știu încă dacă se vor prezenta la această competiție!

Aflați în cantonament la Mioveni, pentru cele 6 meciuri din Liga Europei programate în iunie, „tricolorii” se pregătesc individual, în sala de forță. Amenință că, începând de luni, vor refuza să se mai antreneze.

Și vor boicota partidele de luna viitoare, dacă FRV nu va accepta o condiție pe care o consideră crucială.

Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii nu vor să se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 de la Cluj!

Ce s-a întâmplat? GOLAZO.ro a stat de vorbă cu trei oameni familiarizați cu acest scandal. Bela Bartha, voleibalistul celor de la Trentino Volley, Adin Cojocaru, președintele Federației, și Sabin Gherdan, avocatul care-i reprezintă pe sportivi, au răspuns întrebărilor noastre.

Probleme au început în urma faptului că voleibaliștii, aflați într-un stagiu de pregătire centralizat, au dorit să fie asigurați de Federație pe perioada în care se află la acțiunile organizate de FRV.

Jucătorii se tem că, în cazul unei accidentări suferite la lot, nu își vor mai primi întreg salariul la echipa de club! Bartha invocă, printre altele, cazul lui Codrin Mocanu, care a ajuns să încaseze o sumă infimă din contractul de la club după ce s-a accidentat la națională.

FRV susține că nu le poate satisface această dorință jucătorilor, iar la o întâlnire cu reprezentanții acestora, care a durat patru ore, surse GOLAZO.ro susțin că i-ar fi amenințat pe voleibaliști!

Federația ar fi transmis că, dacă nu acceptă condițiile actuale, va suspenda articolul din regulament care stipulează că toate cluburile de la noi sunt obligate să aibă doi jucători români în teren pe toată durata unei partide.

Bela Bartha a vorbit despre starea de tensiune de la lotul României înainte de meciurile importante din European League.

Salut, Bela! Știu că există mari probleme între voi, voleibaliștii, și Federație chiar înainte de două competiții importante. Ce s-a întâmplat?

Salut. Da, avem Liga Europeană și Campionatul European din septembrie. Noi am cerut câteva lucruri de mai mulți ani. Am convenit asupra câtorva dintre ele cu Federația, dar altele nu sunt exact ce ne-am dorit. Am fi vrut să ne asigurăm contractele de anul viitor pentru că s-a întâmplat să se accidenteze jucători la echipa națională.

Și apoi nu au fost plătiți de club?

Da, exact. Am dori contracte de asigurare salarială. Pentru că au existat cazuri, cel al lui Codrin Mocanu e știut, în care sportivii «s-au rupt» la națională, s-au întors la cluburi, iar acestea, pentru că acei voleibaliști nu puteau juca și nu se accidentaseră la club, acolo unde sunt protejați de asigurări, au luat foarte puțini bani pe perioada cât au stat în afara terenului. Dau un exemplu: dacă ai un salariu de 50.000 de euro, primești 300-400. Pentru că nu joci pentru clubul cu care ai contract din cauza unei accidentări suferită la o acțiune a naționalei.

Și ce vi s-a răspuns?

Am stat, ieri, patru ore într-o ședință la care a participat și președintele Federației (n.r. Adin Cojocaru). Ni s-a spus că doar echipele de club pot face aceste asigurări, iar Federația să le preia pe timp de vară, cât suntem la lot. Dar sunt echipe care au jucători români în componență și care nu sunt convocați la lot. Deci cluburile nu pot stipula în contract clauze de asigurare fără să știe dacă sportivii lor vor ajunge vreodată la națională. Iar echipele de club nu sunt obligate să facă aceste asigurări medicale pentru sportivi, pentru că există clauze în contract care prevăd astfel de probleme, dacă te accidentezi la un antrenament, meci etc. în cadrul clubului unde evoluezi.

Bela Bartha: „Federația nu lasă loc de negociere”

Dar Federația e obligată să facă aceste asigurări salariale?

Președintele spune că nu. Ne-a citit din lege și spune că nu. Că doar noi ne putem face aceste asigurări. Să plătim 12 luni, iar pe perioada verii să le preia Federația. Dar eu, când nu sunt la naționala de volei, am clauze la club care «mă acoperă» mai bine în caz de accidentare decât o eventuală asigurare. Problema e că nu lasă loc de negociere.

Voi, împreună cu Sabin Gherdan, avocatul vostru, ați venit cu mai multe soluții?

Ne-au făcut un contract CAS (n.r. contract de activitate sportivă). Noi le-am spus că se poate pune o anexă în contract prin care Federația se obligă ca, în cazul în care un jucător ajunge la echipa de club inapt, accidentat, și nu-și primește toți banii stipulați în contract sau i se rupe înțelegerea, să negociem un procent cu Federația ca să primească, totuși, o sumă, mai mică, din contractul pe 2027. De exemplu: dacă ai 1.000 de euro pe lună, iar clubul, pentru că nu joci pentru el, nu îți oferă decât o mică parte din salariul lunar, Federația să-ți plătească 700 de euro. Adică 70%.

Vreți să fiți siguri că, în cazul unei accidentări survenite la o acțiune a FRV, nu veți fi lăsați doar «la mila» cluburilor?

Da, exact. Eu am venit la echipa națională să mă antrenez, dar vreau să fac chestia asta fără alte probleme... Niciunul dintre noi nu a cerut să stăm la Hilton 5 luni de zile sau să mâncăm numai caviar. Că tot îți spuneam de cazul Codrin Mocanu, care juca atunci la Dinamo. Și-a rupt tendonul lui Ahile într-un meci la naționalei. Federația, foarte corect, a plătit operația și recuperarea. Dar, de la club, i s-au dat 300 sau 400 de euro și el avea un contract de 50.000 de euro. Pentru că nu putea juca pentru club și nici nu se accidentase la acțiunile clubului ca să fie acoperit de clauzele din contract.

Bela Bartha: „Nu ne mai prezentăm la antrenamente”

Bun, dar în condițiile astea, în cazul ipotetic, în care nu ajungeți la nicio înțelegere, voi ce veți face?

Noi avem termen până luni. Președintele FRV ne-a aruncat nouă în cârcă această problemă. Ne-a spus că să ne găsim fiecare asigurăre și le va acoperi Federația. E vineri, de unde să găsești brokeri care să-ți facă o simulare... Sunăm în toate părțile pe unde putem și pe unde știm ca să vedem dacă cineva poate să facă chestia asta. Și, dacă nu se găsește o soluție până luni, eu nu cred că o să ne mai prezentăm la antrenamente. Apoi, la competiții, vedem.

Dar Federația nu lucrează cu o agenție de asigurări? De ce să sunați voi?

Asta nu știu. Noi ne dorim, le-am spus și lor chestia asta, noi ne dorim să ne antrenăm, să ne prezentăm la competiții, să facem performanță, dar, în aceeași timp, vrem o «plasă de siguranță». Înțeleg, deși nu sunt foarte sigur dacă e adevărat, că la Federația de Baschet se face deja acest lucru, pe care-l dorim și noi. Dar eu am venit la echipa națională ca să mă pregătesc, nu ca să sun după brokeri în timpul meu liber. Dar fac și asta. Eu am muncit pentru banii din contractul de la anul. Dacă mă accidentez la acțiunile României și clubul îmi rupe contractul, eu ce fac? Nu cred că noi ne dorim lucruri anormale.

Sursele noastre susțin că vi s-a atras atenția asupra articolului din regulament referitor la cei doi jucători români care trebuie să fie permanent pe teren la un meci. Ați luat-o ca pe o amenințare?

Nu a existat, într-un mod direct, nicio amenințare. Domnul Cojocaru a zis că: «uitați că v-am ajutat, că am păstrat regula cu cei doi români». Iar unul dintre jucători a întrebat dacă e cumva o amenințare asta. Ni s-a răspuns că nu, sub nicio formă. Doar că ne-a adus aminte.

Adin Cojocaru: „ Să-și facă asigurare privată și preluăm noi polițele”

Contactat telefonic, președintele Federației Române de Volei (n.r. FRV), a spus că se caută o soluție cât mai bună, cu ajutorul unui asigurator, pentru a îndeplini dorințele jucătorilor.

Bună seara, domnule Cojocaru. Ce se întâmplă la lotul național de volei masculin?

Sportivii au solicitat să aibă un contract de activitate sportivă, să aibă o asigurare sportivă. Toate lucrurile astea au fost rezolvate, trimise către ei. Discuțiile au fost, ulterior, când au vrut să știe ce se poate face pentru a reuși să li se asigure contractul în cazul unor accidentări survenite la acțiunile naționalei.



Și am spus, conform legii 69/2001, unde sunt acele trei paragrafe despre cum se poate asigura un sportiv, că totul este doar pe latură sportivă. Asigurare privată pot să-și facă, nu știu cum e, privată sau de viață, iar polițele pot fi preluate de noi.

Ați discutat cu avocații Federației despre ce se poate face în acest sens?

Păi asta a fost discuția, adică la contractul de activitate sportivă, care acoperă anumite aspecte legate de accidentări, operări, operații, și toate lucrurile respective, sunt acoperiți. Le-au făcut nominal. Și am convenit la un moment dat că ei mai pot căuta undeva, dacă mai sunt astfel de asigurări, dar pe teritoriul României. Ca să preluăm și noi modelul. Cei cu care noi lucrăm, brokerii cu care lucrăm, au spus că pe teritoriul României nu se poate asigura un contract. Eu citez din ce au spus ei, pentru că nu mă pricep suficient de bine.

Sportivii spun că au clauze mai bune, atunci când se accidentează, în contractul cu cluburile, și că au nevoie doar de o asigurare salarială din partea Federației.

Nu se poate asigura un, să-i spunem, un contract, pentru că ei au contracte, iar un contract aparține cluburilor, nu federațiilor. Și atunci n-ai cum să asiguri de către Federație, pentru că banii nu vin, din acele contracte, către Federație. Și atunci trebuie găsită o modalitate prin care contractele lor, de la cluburi, să poată fi asigurate acolo unde ei sunt înregistrați, unde au semnat. Adică noi am luat exact ce este, zic eu, ce e pe piață acum ca să poată fi asigurați din toate punctele de vedere. Subliniez, pe linie sportivă.

Adin Cojocaru: „Vrem să rezolvăm problema”

Dar, repet, Federația nu lucrează și cu o firmă de asigurări? Nu se poate găsi o soluție, pentru că sportivii se gândesc serios să nu se mai prezinte, de luni, la antrenamente?

O rezolvăm, nu e o problemă. Noi căutăm soluții. Au zis că pot ajuta ei. Au încercat cumva prin cineva, nu știu acum, un avocat sau toate alte persoane, în Franța. Și am așteptat să ne dea ceva de acolo înainte de a demara noi toate lucrurile astea. Dar a venit răspunsul că nu se poate.



Noi și acum am vorbit cu asiguratorul, Eurolife. Le-am zis că am nevoie de mai mult, ce se poate face mai mult de atât? I-am rugat să vină și cu alte variante. Au zis că încearcă și vor propune un mod prin care să găsească o variantă prin care să acopere o parte din contract. 30%, 50%, 10%, nu știu asta. Deci am demarat lucrurile în ideea de a găsi soluția.

Înțeleg că la Federația de Baschet s-a putut. E adevărat?

La Federația de Baschet știu că sunt niște asigurări care vin prin FIBA. Dacă se întâmplă un accident sportiv, este preluat și suportat o perioadă de către ei, de Federație. Eu așa știu, că asigurările sunt prin FIBA.

Atunci când te accidentezi prestând servicii pentru o persoană, club, federație, să fie obligată să plătească recuperarea ta și beneficiul pe care nu-l realizezi pentru că te-ai accidentat. Sabin Gherdan, avocatul voleibaliștilor

Voleibaliștii cu care am vorbit au adus în discuție cazul Mocanu. Știți despre ce e vorba.

Da, sigur. Cred că accidentarea lui s-a produs prin 2022. Am vorbit cu clubul său de atunci, Dinamo. Le-am spus că noi (n.r. Federația) suportăm tot pentru copilul ăsta, tot, tot, tot, până începe să intre în teren, să fie apt. I-am rugat pe ei doar să-i ofere banii din contract în continuare. Așa ne-am înțeles. Din punctul nostru de vedere, am făcut ce am promis. Din punctul lor de vedere...

Am înțeles, nu s-au ținut de cuvânt. Asiguratorul ce a spus apropo de ce le-ați solicitat?

Or să vină cu alte variante. Ce se poate face. Eu am solicitat să se vorbească individual cu fiecare sportiv, să-i facă o poliță personalizată pentru problema fiecăruia. Iar cu asigurarea de contract, așteapt să vadă dacă există vreo soluție. De la asigurator știu că în România nu există nimic referitor la treaba asta, dar au zis că încearcă să vadă ce se poate face. Vor propune o variantă prin care să se acopere o parte din contract. Atenție, doar o parte. Dar suntem oameni maturi și vrem să rezolvăm problema.

Programul României în Liga Europei:

5 iunie: România - Letonia (Riga, Letonia)

6 iunie: Kosovo - România (Riga, Letonia)

12 iunie: Azerbaidjan - România (Mioveni)

14 iunie: România - Spania (Mioveni)

20 iunie: România - Danemarca (Tirana, Albania)

21 iunie: Albania - România (Tirana, Albania)

