Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre plecarea lui Daniel Pancu (48 de ani) de la CFR Cluj.

La conferința de presă de după meciul cu FC Argeș, scor 1-1, Daniel Pancu și-a anunțat plecarea din Gruia, iar apoi a vorbit despre dorința de a prelua Rapidul.

Iuliu Mureșan, despre Daniel Pancu: „Nu știu dacă Rapidul vrea să-l ia”

După declarațiile lui Daniel Pancu de la finalul meciului cu CFR Cluj, Iuliu Mureșan a reacționat:

„Noi considerăm că Pancu este un antrenor bun. Și-a făcut foarte bine treaba, dar nu singur, ci cu ajutorul tuturor din club.

La sfârșit a încercat să iasă din scenă dând vina pe noi, nu să fie sincer și să ne spună că vrea să plece la clubul pe care îl iubește din tinerețe. Era o chestie de fair-play, pe care o puteam înțelege. Era și acea clauză de 50.000 de euro care în fotbal nu înseamnă nimic...

Eu nu știu dacă va reuși să plece. Nu sunt convins că echipa la care el dorește să plece îl va lua. El își dorește, dar de la dorință și până la a se realiza e cale lungă.

Acea clauză, care este foarte mică, poate fi o piedică în realizarea visului său de a pleca la acea echipă”.

13 puncte avea CFR Cluj în momentul în care Daniel Pancu a preluat echipa, în toamna anului trecut. Ardelenii erau atunci pe locul 13, după 15 etape

În continuarea discursului său, conducătorul de la CFR Cluj l-a acuzat pe Daniel Pancu de trădare:

„Din păcate, asta a demonstrat. Am colaborat foarte bine, venea până acum o săptămână la mine în birou, beam o cafea și discutam despre echipă și cum să facem lucrurile mai bine.

Până la urmă nu a mai venit deloc, iar după un antrenament a trecut pe lângă mine și s-a făcut că nu mă vede, iar asta m-a deranjat.

Noi i-am întins o mână, a făcut treabă, dar s-a comportat așa pentru că vrea să plece la alt club. Ce trădare e mai mare decât asta?

El s-a justificat că noi nu avem condiții, bază... nu că iubește Rapidul. Cu aceste condiții am câștigat cele mai multe trofee în ultimii 20 de ani. El nu a obținut niciun trofeu din ce știu. Ar fi urmat să câștige alături de noi, dar el vrea să plece”, a mai spus Mureșan, la Digi Sport.

Eu nu sunt trădător, sunt un om serios. Am încercat să-l fac să se răzgândească până în ultima secundă, când am văzut că tot insistă cu acele declarații care nu sunt o justificare a ceea ce vrea el să facă. Atunci m-am supărat pe el și l-am șters din tabelul meu. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Mureșan: „Comportamentul lui lasă de dorit”

În finalul intervenției sale, Mureșan a mai spus:

„Comportamentul lui lasă de dorit și îmi fac probleme mari dacă vom mai colabora. Oricând se poate întâmpla așa ceva, vine o echipă și îi dă salariu mai mare, iar el în loc să spună asta, vine și spune că e vina lui Mureșan, că e iarba mare...

Aseară era un moment deosebit pentru noi, retragerea lui Deac. La sfârșit, în loc să spună ceva despre asta, el s-a apucat să vorbească tot despre bază. Dacă baza asta ne-a făcut de atâtea ori cei mai buni din România, înseamnă că e foarte bună.

Dacă nu se va realiza plecarea lui la Rapid, vom discuta. El va trebui să își ceară scuze față de toți cei din suflarea CFR-istă”.

