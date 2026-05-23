Ironie pentru rivali Mesajul ultrașilor lui CFR Cluj, la partida cu FC Argeș: „V-am mai zis-o o dată”

Suporterii de la CFR Cluj le-au transmis un mesaj rivalilor de la Universitatea Cluj, la ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon.

După ce Universitatea Cluj a pierdut atât titlul, cât și Cupa României, fiind învinsă de U Craiova, „feroviarii” nu au ratat ocazia de a-i ataca pe rivalii din oraș.

Ce mesaj le-au transmis CFR-iștii celor de la U Cluj

La partida cu FC Argeș, scor 1-1, ultima pentru CFR în acest sezon, ultrașii „feroviarilor” i-au ironizat pe rivalii de la U Cluj.

Aceștia au afișat pe stadion un banner referitor la palmaresul bogat al „vișiniilor” în comparație cu „alb-negrii” din oraș, care au un singur trofeu câștigat în istorie, Cupa României în 1965.

„V-am mai zis-o o dată, v-o mai repetăm / În Cluj-Napoca, trofee doar noi câștigăm”, este mesajul care a apărut la tribuna a doua a stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”.

Mesajul vine la doar o săptămână distanță după ce U Cluj, aflată în lupta pentru campionat și Cupă, nu a reușit să câștige niciunul dintre cele două trofee.

De-a lungul istoriei sale, CFR Cluj a cucerit 17 trofee: 8 titluri, 5 Cupe și 4 Supercupe.

La partida cu FC Argeș, suporterii lui CFR s-au organizat temeinic pentru a crea o adevărată sărbătoare pe stadion, partida de aseară fiind ultima din cariera lui Ciprian Deac.

Aceștia i-au dedicat atacantului de 40 de ani o scenografiespecială, la tribuna a doua a stadionului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport