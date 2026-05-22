Dinamo București și compania aeriană Tarom au anunțat startul unei colaborări, brand-ul românesc fiind unul cu o activitate de peste 70 de ani.

Noul partener la „câinilor” va fi cel care se va ocupa de deplasările aeriene ale echipei, iar meciul din această rundă va primul la care compania se va ocupa de traseu.

Dinamo și Tarom au bătut palma pentru un parteneriat

„Suntem bucuroși să anunțăm noul parteneriat dintre Dinamo București și @tarom.airways, compania națională de transport aerian a României, care devine oficial partenerul de zbor al clubului nostru.

Cu o tradiție de peste 70 de ani în aviația românească, TAROM este unul dintre cele mai importante și respectate branduri din România, conectând milioane de pasageri printr-o rețea extinsă de destinații interne și internaționale.

Începând de astăzi, deplasările aeriene ale echipei noastre vor fi realizate alături de noul nostru partener, într-un parteneriat construit pe profesionalism, încredere și dorința comună de performanță”, a transmis Dinamo, pe pagina de Facebook.

Dinamo se pregătește pentru ultimul meci al sezonului, programat sâmbătă, de la 20:30, contra celor de la U Cluj, pe terenul adversarului.

Astfel, deplasarea a fost efectuată vineri după-amiază, chiar prin intermediul noului partener.

„Alb-roșiii” și-au asigurat locul 4 în play-off și vor juca finala barajului pentru Conference League, contra câștigătoarei dintre FCSB și Botoșani.

Programul meciurilor de baraj:

FCSB - FC Botoșani, duminică, 24 mai, 20:30

Dinamo - FCSB/Botoșani, vineri, 29 mai, 20:30

