Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte"
Publicat: 23.05.2026, ora 00:12
Actualizat: 23.05.2026, ora 00:12

Imediat după ultimul meci al ardelenilor din acest sezon, Pancu a ieșit în fața microfoanelor și a vorbit din nou despre problemele de la club, anunțând că o altă echipă îi îndeplinește deja toate cerințele.

Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”

Deși a reușit s-o califice pe CFR în Conference League, problemele financiare ale clubului îl determină să renunțe la post, mai ales că Rapid, echipa sa de suflet, și-a manifestat deja interesul prin vocea lui Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului.

„Aveam nevoie și de acest punct pentru a fi cea mai bună echipă din 2026. O performanță mare, plus calificarea în Conference League. Putem să spunem că am realizat lucruri care nu știu dacă, în alte condiții, ar mai putea fi realizate. Nu știu altă poveste decât aici, la CFR. Regretăm că se termină. Și eu regret”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Apoi, tehnicianul a trecut direct la plecare și, fără să numească echipa, a lăsat să se înțeleagă că deja a ajuns la un acord cu o nouă formație.

„Sunt șanse foarte mari să fi fost ultimul meci aici. Mi se îndeplinesc absolut toate condițiile și dorințele în altă parte. Aici, în continuare, sunt probleme.

Și, probabil, dacă nu aș fi venit în octombrie-noiembrie la CFR, în acest moment clubul ar fi fost într-o situație foarte, foarte grea”, a mai spus Pancu

13 puncte
avea CFR Cluj în momentul în care Daniel Pancu a preluat echipa, în toamna lui 2025. Ardelenii erau atunci pe locul 13, după 15 etape

Daniel Pancu: „Mai bine merg în pădure singur, îmi iau câinele și plec”

Întrebat cum poate un antrenor să plece de la CFR după ce a obținut locul 3 și a dus echipa în lupta pentru Conference League, acesta a replicat:

„Antrenorul Pancu merge într-un loc unde nu face cu autocarul jumătate de oră până la antrenament și jumătate de oră la întoarcere, când poate să lucreze o oră cu niște jucători tineri pe care să-i dezvolte frumos, armonios, și să-i ducă la alt nivel.

Unde salariile sunt plătite, din câte știu eu, la oră și la minut, plus că terenurile de antrenament sunt biliard și cu încălzire iarna și nu se întâmplă niciun fel de problemă. Acum judecați și dumneavoastră situația asta.

Oamenii de aici spun că așa s-au realizat performanțe și în trecut. Din punctul meu de vedere, nu o să mai meargă în astfel de condiții. Asta e o opinie personală, dar vom vedea pe viitor.

Și nu din cauza valorii jucătorilor sau a clubului, nu, pentru că sunt 4-5, dacă nu 6 echipe, dacă mai pui și Farul, nu știi ce se întâmplă, care au condiții net superioare, care au condiții financiare net superioare și veți vedea că diferența se va face”, a mai declarat tehnicianul.

Angelescu: „Pancu e prima opțiune!”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a declarat că antrenorul pe care îl dorește pentru a-l înlocui pe Gâlcă este Daniel Pancu, 48 de ani.

Contractul lui Pancu la Cluj s-a prelungit automat cu 2 ani, după ce a dus echipa în Europa. Clauza de reziliere este de aproximativ 50.000 de euro.

„Da, Pancu e un antrenor pe care sincer ni-l dorim. E prima opțiune.

E un rapidist get-beget, a făcut niște lucruri foarte, foarte bune la CFR, la U21, am mai lucrat cu el la începutul carierei lui. Îl cunosc și ca persoană, și ca fotbal pe care vrea să-l propună.

E prima oară când e clar că nu mai avem nicio șansă la realizarea obiectivului (n.r. de aceea vorbește pentru prima dată explicit despre înlocuitorul lui Gâlcă).

Pancu e probabil rapidistul care simte și transmite cel mai bine energia și ce înseamnă Rapid.

Bilașco l-a propus. A lucrat bine cu el la CFR. Pancu a căpătat o experiență importantă.

Nu am luat legătura cu el. Vedem. Vom discuta cu impresarul lui, Ioan Becali, dacă vom ajunge la un consens, ceea ce sper, îl aducem. Dacă nu, avem și alte variante.

Eu știu ce simte Pancu pentru Rapid, cred și sper că va veni”, a spus Angelescu la Prima Sport.

