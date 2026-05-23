Enhanced Games 2026 debutează în Las Vegas Tot ce trebuie să știi despre „Olimpiada Steroizilor” care șochează sportul mondial. Sportivii au liber la substanțe dopante
Jocurile Olimpice

Enhanced Games 2026 debutează în Las Vegas Tot ce trebuie să știi despre „Olimpiada Steroizilor” care șochează sportul mondial. Sportivii au liber la substanțe dopante

alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 12:44
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 12:44
  • Enhanced Games 2026, competiția supranumită „Olimpiada Steroizilor”, va avea loc pe 24 mai în Las Vegas și permite sportivilor să folosească substanțe pentru îmbunătățirea performanței interzise în mod normal de marile foruri sportive internaționale.
  • Organizatorii spun că vor să „împingă limitele performanței umane”, în timp ce criticii avertizează că evenimentul reprezintă un pericol pentru sănătatea sportivilor și pentru integritatea sportului mondial.

Enhanced Games este susținut de investitori din domeniul criptomonedelor, biotehnologiei și capitalului de risc, iar printre numele importante implicate se află: Christian Angermayer, miliardar german din biotehnologie, Maximilian Martin,
compania 1789 Capital, asociată lui Donald Trump Jr., scrie skysports.com.

Organizatorii spun că proiectul urmărește inclusiv dezvoltarea unei piețe globale pentru suplimente anti-aging, testosteron și terapii pentru performanță.

Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
Citește și
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
Citește mai mult
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante

Unde și când se dispută Enhanced Games 2026

Competiția a fost lansată ca o alternativă la sistemul tradițional olimpic și are un mesaj radical: organizatorii susțin că dopajul controlat medical ar trebui acceptat în sportul profesionist.

Enhanced Games permite utilizarea unor substanțe interzise în sportul olimpic și în campionatele mondiale oficiale, precum:

  • testosteron și steroizi anabolizanți precum metenolona și nandrolona
  • hormon de creștere
  • EPO
  • stimulente și modulatori metabolici (ex: meldonium și Adderall).

Prima ediție a Enhanced Games are loc pe 24 mai 2026, într-o arenă special construită cu 2.500 de locuri în complexul Resorts World din Las Vegas.

Programul include patru discipline sportive:

  • înot
  • atletism
  • haltere
  • strongman

Probele vor fi organizare după cum urmează:

  • 50 m și 100 m liber
  • 50 m și 100 m fluture
  • cursa de 100 m sprint
  • smuls și aruncat la haltere
  • deadlift

La finalul evenimentului este programat un concert al trupei The Killers, originară chiar din Las Vegas.

E o nouă competiție sportivă mondială concepută pentru a depăși limitele performanței umane. Jocurile pun sub semnul întrebării modelele tradiționale ale sportului, integrând știința, inovația și îmbunătățirea măsurabilă a performanței în condiții reglementate Comunicatul organizatorilor

Ce sportivi celebri participă la Enhanced Games 2026

La Enhanced Games sunt așteptați 42 de sportivi, inclusiv mai mulți medaliați olimpici și campioni mondiali.

Cel mai important nume din atletism este americanul Fred Kerley, campion mondial la 100 m în 2022 și medaliat olimpic la Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris.

În competiția de înot apar și alte nume sonore:

James Magnussen, fost campion mondial la 100 m liber,
Andriy Govorov, deținătorul recordului mondial la 50 m fluture, Kristian Gkolomeev, Ben Proud sau Emily Barclay.

Nu va lipsi nici sprinterul britanic Reece Prescod, unul dintre cei mai rapizi alergători europeni pe distanța de 100 m.

Enhanced Games 2026 va putea fi urmărită la nivel internațional pe canalul de YouTube al competiției.

Premii uriașe la Enhanced Games 2026: un milion de dolari pentru un record mondial!

Enhanced Games încearcă să atragă sportivi prin premii financiare fără precedent, astfel că fondul total de premiere este de 25 de milioane de dolari, iar sportivii primesc: salarii anuale și bonusuri pentru recorduri, scrie theguardian.com.

Cei care depășesc recorduri mondiale în probele-vedetă, precum 100 m sprint sau 50 m liber, pot încasa câte un milion de dolari.

Niciunul dintre eventualele recorduri nu vor fi însă recunoscute oficial.

Critici dure din partea lumii sportului

Enhanced Games a fost criticat sever de organizațiile antidoping și de marile federații sportive.

Argumentele contra sunt că „nu există o modalitate sigură de a te dopa”, iar șefa UK Anti-Doping, Jane Rumble, a spus că evenimentul „contravine total principiilor fair-play-ului”.

Președintele World Athletics, Sebastian Coe, a fost mai dur, catalogând competiția drept „idioată”.

International Olympic Committee a reacționat dur, numind proiectul „iresponsabil și imoral”, iar directorul agenției antidoping americane USADA, Travis Tygart, a descris Enhanced Games ca fiind „un circ periculos”.

Acest eveniment are ca scop promovarea utilizării de substanțe și metode puternice de către sportivi”, se precizează în text. „De-a lungul anilor, au existat numeroase cazuri de sportivi care au suferit efecte secundare grave pe termen lung ca urmare a utilizării de substanțe și metode interzise. Unii dintre ei au decedat. Comunicat WADA

Organizatorii Enhanced Games susțin că viitorul sportului înseamnă „performanță asistată”.

Cofondatorul Enhanced Games, Christian Angermayer, susține că se dorește utilizarea medicală și controlată a substanțelor pentru performanță și spune că majoritatea medicamentelor folosite sunt pe piață de zeci de ani.

Citește și

„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
Tenis
11:30
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
Citește mai mult
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
Campionate
11:29
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
Citește mai mult
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
dopaj Las Vegas steroizi The Enhanced Games olimpiada dopatilor
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share