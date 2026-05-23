Enhanced Games 2026 debutează în Las Vegas Tot ce trebuie să știi despre „Olimpiada Steroizilor” care șochează sportul mondial. Sportivii au liber la substanțe dopante

Enhanced Games 2026, competiția supranumită „Olimpiada Steroizilor”, va avea loc pe 24 mai în Las Vegas și permite sportivilor să folosească substanțe pentru îmbunătățirea performanței interzise în mod normal de marile foruri sportive internaționale.

Organizatorii spun că vor să „împingă limitele performanței umane”, în timp ce criticii avertizează că evenimentul reprezintă un pericol pentru sănătatea sportivilor și pentru integritatea sportului mondial.

Enhanced Games este susținut de investitori din domeniul criptomonedelor, biotehnologiei și capitalului de risc, iar printre numele importante implicate se află: Christian Angermayer, miliardar german din biotehnologie, Maximilian Martin,

compania 1789 Capital, asociată lui Donald Trump Jr., scrie skysports.com.

Organizatorii spun că proiectul urmărește inclusiv dezvoltarea unei piețe globale pentru suplimente anti-aging, testosteron și terapii pentru performanță.

Unde și când se dispută Enhanced Games 2026

Competiția a fost lansată ca o alternativă la sistemul tradițional olimpic și are un mesaj radical: organizatorii susțin că dopajul controlat medical ar trebui acceptat în sportul profesionist.

Enhanced Games permite utilizarea unor substanțe interzise în sportul olimpic și în campionatele mondiale oficiale, precum:

testosteron și steroizi anabolizanți precum metenolona și nandrolona

hormon de creștere

EPO

stimulente și modulatori metabolici (ex: meldonium și Adderall).

Prima ediție a Enhanced Games are loc pe 24 mai 2026, într-o arenă special construită cu 2.500 de locuri în complexul Resorts World din Las Vegas.

Programul include patru discipline sportive:

înot

atletism

haltere

strongman

Probele vor fi organizare după cum urmează:

50 m și 100 m liber

50 m și 100 m fluture

cursa de 100 m sprint

smuls și aruncat la haltere

deadlift

La finalul evenimentului este programat un concert al trupei The Killers, originară chiar din Las Vegas.

E o nouă competiție sportivă mondială concepută pentru a depăși limitele performanței umane. Jocurile pun sub semnul întrebării modelele tradiționale ale sportului, integrând știința, inovația și îmbunătățirea măsurabilă a performanței în condiții reglementate Comunicatul organizatorilor

Ce sportivi celebri participă la Enhanced Games 2026

La Enhanced Games sunt așteptați 42 de sportivi, inclusiv mai mulți medaliați olimpici și campioni mondiali.

Cel mai important nume din atletism este americanul Fred Kerley, campion mondial la 100 m în 2022 și medaliat olimpic la Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris.

În competiția de înot apar și alte nume sonore:

James Magnussen, fost campion mondial la 100 m liber,

Andriy Govorov, deținătorul recordului mondial la 50 m fluture, Kristian Gkolomeev, Ben Proud sau Emily Barclay.

Nu va lipsi nici sprinterul britanic Reece Prescod, unul dintre cei mai rapizi alergători europeni pe distanța de 100 m.

Enhanced Games 2026 va putea fi urmărită la nivel internațional pe canalul de YouTube al competiției.

Premii uriașe la Enhanced Games 2026: un milion de dolari pentru un record mondial!

Enhanced Games încearcă să atragă sportivi prin premii financiare fără precedent, astfel că fondul total de premiere este de 25 de milioane de dolari, iar sportivii primesc: salarii anuale și bonusuri pentru recorduri, scrie theguardian.com.

Cei care depășesc recorduri mondiale în probele-vedetă, precum 100 m sprint sau 50 m liber, pot încasa câte un milion de dolari.

Niciunul dintre eventualele recorduri nu vor fi însă recunoscute oficial.

Critici dure din partea lumii sportului

Enhanced Games a fost criticat sever de organizațiile antidoping și de marile federații sportive.

Argumentele contra sunt că „nu există o modalitate sigură de a te dopa”, iar șefa UK Anti-Doping, Jane Rumble, a spus că evenimentul „contravine total principiilor fair-play-ului”.

Președintele World Athletics, Sebastian Coe, a fost mai dur, catalogând competiția drept „idioată”.

International Olympic Committee a reacționat dur, numind proiectul „iresponsabil și imoral”, iar directorul agenției antidoping americane USADA, Travis Tygart, a descris Enhanced Games ca fiind „un circ periculos”.

Acest eveniment are ca scop promovarea utilizării de substanțe și metode puternice de către sportivi”, se precizează în text. „De-a lungul anilor, au existat numeroase cazuri de sportivi care au suferit efecte secundare grave pe termen lung ca urmare a utilizării de substanțe și metode interzise. Unii dintre ei au decedat. Comunicat WADA

Organizatorii Enhanced Games susțin că viitorul sportului înseamnă „performanță asistată”.

Cofondatorul Enhanced Games, Christian Angermayer, susține că se dorește utilizarea medicală și controlată a substanțelor pentru performanță și spune că majoritatea medicamentelor folosite sunt pe piață de zeci de ani.

