Fotbalist asasinat  L-au jefuit și l-au bătut până l-au lăsat inconștient. A murit o zi mai târziu, la spital

- David Owori, fotbalist din Uganda, a murit la doar 27 de ani, în urma unui atac al unui grup de hoți, în plină stradă.
Fotbalistul evolua la clubul SC Villa din țara natală, iar tragica întâmplare a avut loc chiar în apropierea locuinței sale din capitala Kampala.
Fotbalist bătut până a murit
Owori era unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai țării africane, iar dispariția sa a îndoliat toată Uganda și a ridicat și mari semne de întrebare privind siguranța de pe străzi.
Potrivit Poliției, David Owori a fost atac brutal de un grup de hoți, după ce s-a opus furtului telefonului său mobil și al altor obiecte personale.
Martorii din zonă au susținut că un grup de hoți l-au lovit pe fotbalist cu pavele, apoi i-au furat bunurile și au fugit, lăsându-l inconștient, informează bbc.com.
Owori a fost transportat de urgență la o clinică din apropiere, iar apoi a fost transferat la o unitate medicală privată din Kampala, dar a decedat a doua zi, în urma rănilor suferite.
„Am pierdut mai mult decât un jucător – am pierdut un lider, un frate și un prieten”, a declarat SC Villa, clubul fotbalistului, într-un comunicat.
Miercuri, Parlamentul Ugandei a ținut un minut de reculegere în memoria fotbalistului și a solicitat o anchetă rapidă pentru ca făptașii să fie găsiți.