Fotbalist asasinat  L-au jefuit și l-au bătut până l-au lăsat inconștient. A murit o zi mai târziu, la spital

David Owori, fotbalist din Uganda, a murit la doar 27 de ani, în urma unui atac al unui grup de hoți, în plină stradă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul evolua la clubul SC Villa din țara natală, iar tragica întâmplare a avut loc chiar în apropierea locuinței sale din capitala Kampala.

Fotbalist bătut până a murit

Owori era unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai țării africane, iar dispariția sa a îndoliat toată Uganda și a ridicat și mari semne de întrebare privind siguranța de pe străzi.

Potrivit Poliției, David Owori a fost atac brutal de un grup de hoți, după ce s-a opus furtului telefonului său mobil și al altor obiecte personale.

Martorii din zonă au susținut că un grup de hoți l-au lovit pe fotbalist cu pavele, apoi i-au furat bunurile și au fugit, lăsându-l inconștient, informează bbc.com.

Owori a fost transportat de urgență la o clinică din apropiere, iar apoi a fost transferat la o unitate medicală privată din Kampala, dar a decedat a doua zi, în urma rănilor suferite.

„Am pierdut mai mult decât un jucător – am pierdut un lider, un frate și un prieten”, a declarat SC Villa, clubul fotbalistului, într-un comunicat.

Miercuri, Parlamentul Ugandei a ținut un minut de reculegere în memoria fotbalistului și a solicitat o anchetă rapidă pentru ca făptașii să fie găsiți.

Citește și

Europa League 16:36 Craiova schimbă iar tricoul Legislația din Finlanda obligă Universitatea să evolueze cu un echipament special Citește mai mult Craiova schimbă iar tricoul Legislația din Finlanda obligă Universitatea să evolueze cu un echipament special

VIDEO: cele mai noi imagini din sport