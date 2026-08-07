Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, s-a declarat deschis unei eventuale colaborări cu Ioan Varga.

Patronul CFR-ului a afirmat, joi seară, că ia în calcul să renunțe la formația din Gruia și să investească la Arad.

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Declarațiile lui Varga au venit după eșecul categoric suferit de CFR Cluj în fața lui Tromso, scor 0-5, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

Alexandru Meszar, despre posibilitatea ca Ioan Varga să investească la UTA

„Multă lume, inclusiv domnul Varga, știe că UTA reprezintă o oportunitate foarte bună și foarte atractivă pentru investiții. Și atunci și el s-a gândit la noi. Ușa este deschisă pentru oricine vrea să profite de această șansă pe care UTA o oferă. Este o oportunitate!

Avem o infrastructură foarte bună. Avem stadion, academie, palmares, fani impresionanți și suntem într-o zonă geografică foarte bună. Avem și sprijin local. Noi suntem deschiși la discuții, mai ales cu domnul Varga, care știe fotbal și care a făcut performanță.

El este motivul pentru care UTA nu mai este campioana provinciei. Zeci de ani am fost cea mai titrată echipă din provincie, dar acum CFR Cluj are un titlu în plus. Poate vine și redevenim cei mai titrați”, a declarat Alexandru Meszar, conform gsp.ro.

Ce a spus Ioan Varga după meciul cu Tromso: „E posibiil să mă duc la Arad. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat”

Omul de afaceri a susținut că va continua să finanțeze clubul până la finalul acestui an, dar că ulterior ar putea să se îndrepte spre UTA.

„Cu atitudinea aceasta, nu ai cum să faci performanță. Am mai spus și mă repet, anul acesta voi susține clubul din punct de vedere financiar, dar de la anul, va fi o altă poveste.

E posibil să mă duc la Arad, acolo sunt toate condițiile, domnul Falcă e un bun prieten, stiți asta. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat. Aici, la CFR, toată lumea cântă prohodul, nimeni nu e cu noi, mi-a ajuns”, a spus patronul echipei clujene.

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Situație financiară complicată la UTA

UTA a încheiat anul 2025 cu un deficit operațional de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Clubul a raportat venituri curente de 5,47 milioane de euro și cheltuieli de 7,3 milioane de euro, diferența fiind redusă parțial prin aproximativ 410.000 de euro obținuți din transferuri de jucători.

La finalul aceluiași an, UTA avea datorii pe termen scurt de 5,48 milioane de euro. Alte 2,22 milioane de euro reprezentau datorii pe termen lung, dintre care aproximativ 1,79 milioane către autoritățile fiscale.

Clubul se află și în procedură de concordat preventiv, măsură folosită pentru restructurarea obligațiilor financiare și evitarea insolvenței.

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Clubul a mai încasat 1,26 milioane de euro din drepturile TV, 1,03 milioane din vânzarea biletelor și 968.000 de euro din sponsorizări și publicitate.

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