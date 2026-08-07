Varga, așteptat la UTA Arădenii îi deschid ușa patronului care a anunțat că vrea să abandoneze CFR: „E o oportunitate!” +12 foto
Ioan Varga. Foto: Captură Orange Sport
Superliga

Varga, așteptat la UTA Arădenii îi deschid ușa patronului care a anunțat că vrea să abandoneze CFR: „E o oportunitate!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 13:25
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 13:25
  • Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, s-a declarat deschis unei eventuale colaborări cu Ioan Varga.
  • Patronul CFR-ului a afirmat, joi seară, că ia în calcul să renunțe la formația din Gruia și să investească la Arad.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Declarațiile lui Varga au venit după eșecul categoric suferit de CFR Cluj în fața lui Tromso, scor 0-5, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Citește și
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Citește mai mult
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris

Alexandru Meszar, despre posibilitatea ca Ioan Varga să investească la UTA

„Multă lume, inclusiv domnul Varga, știe că UTA reprezintă o oportunitate foarte bună și foarte atractivă pentru investiții. Și atunci și el s-a gândit la noi. Ușa este deschisă pentru oricine vrea să profite de această șansă pe care UTA o oferă. Este o oportunitate!

Avem o infrastructură foarte bună. Avem stadion, academie, palmares, fani impresionanți și suntem într-o zonă geografică foarte bună. Avem și sprijin local. Noi suntem deschiși la discuții, mai ales cu domnul Varga, care știe fotbal și care a făcut performanță.

El este motivul pentru care UTA nu mai este campioana provinciei. Zeci de ani am fost cea mai titrată echipă din provincie, dar acum CFR Cluj are un titlu în plus. Poate vine și redevenim cei mai titrați”, a declarat Alexandru Meszar, conform gsp.ro.

Ce a spus Ioan Varga după meciul cu Tromso: „E posibiil să mă duc la Arad. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat”

Omul de afaceri a susținut că va continua să finanțeze clubul până la finalul acestui an, dar că ulterior ar putea să se îndrepte spre UTA.

„Cu atitudinea aceasta, nu ai cum să faci performanță. Am mai spus și mă repet, anul acesta voi susține clubul din punct de vedere financiar, dar de la anul, va fi o altă poveste.

E posibil să mă duc la Arad, acolo sunt toate condițiile, domnul Falcă e un bun prieten, stiți asta. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat. Aici, la CFR, toată lumea cântă prohodul, nimeni nu e cu noi, mi-a ajuns”, a spus patronul echipei clujene.

FOTO. Alin Fică, în lacrimi după înfrângerea cu Tromso

Galerie foto (12 imagini)

CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Situație financiară complicată la UTA

UTA a încheiat anul 2025 cu un deficit operațional de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Clubul a raportat venituri curente de 5,47 milioane de euro și cheltuieli de 7,3 milioane de euro, diferența fiind redusă parțial prin aproximativ 410.000 de euro obținuți din transferuri de jucători.

La finalul aceluiași an, UTA avea datorii pe termen scurt de 5,48 milioane de euro. Alte 2,22 milioane de euro reprezentau datorii pe termen lung, dintre care aproximativ 1,79 milioane către autoritățile fiscale.

Clubul se află și în procedură de concordat preventiv, măsură folosită pentru restructurarea obligațiilor financiare și evitarea insolvenței.

1,4 milioane de euro
a primit UTA în 2025 din partea autorităților locale

Clubul a mai încasat 1,26 milioane de euro din drepturile TV, 1,03 milioane din vânzarea biletelor și 968.000 de euro din sponsorizări și publicitate.

Citește și

Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Superliga
11:46
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Citește mai mult
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 7-8-9 august în marile orașe din România
Special
11:12
Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 7-8-9 august în marile orașe din România
Citește mai mult
Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 7-8-9 august în marile orașe din România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
CFR Cluj uta arad ioan varga alexandru meszar
Știrile zilei din sport
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
Superliga
10:20
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
Citește mai mult
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Superliga
07.08
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Citește mai mult
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Baschet
07.08
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Citește mai mult
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși!  FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Campionate
07.08
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși! FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Citește mai mult
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși!  FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:44
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
14:14
Angelescu și Șucu, luați la țintă Rapid a publicat reacția integrală a lui Pancu, fanii au luat foc: „Aveți de gând să vă implicați?”
Angelescu și Șucu, luați la țintă Rapid a publicat reacția integrală a lui Pancu, fanii au luat foc: „Aveți de gând să vă implicați?”
15:35
„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF
„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF
14:21
Oprița și-a pierdut cumpătul A țipat la propriii suporteri în timpul partidei Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Doi am, lăsați-mă în pace”
Oprița și-a pierdut cumpătul A țipat la propriii suporteri în timpul partidei Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Doi am, lăsați-mă în pace”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Top stiri
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Baschet
07.08
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Citește mai mult
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Conference League
07.08
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Citește mai mult
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
Superliga
07.08
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
Citește mai mult
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
B365
07.08
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
Citește mai mult
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 10 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share