Tensiuni la ANS? Ce spune șeful Agenției despre  refuzurile de a semna, despre demisii și contractul de reparații de la sediul instituției

Agenția Națională pentru Sport a transmis răspunsul oficial la întrebările GOLAZO.ro, în urma dezvăluirilor privind lucrările de reparații și banii alocați pentru sediul instituției.

După reacția publică de pe Facebook, președintele ANS, Bogdan Matei, oferă detalii despre contractul încheiat, procedura de achiziție, valoarea lucrărilor, sursa de finanțare și circuitul intern al documentelor.

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GOLAZO.ro a dezvăluit că banii alocați inițial pentru premierea sportivilor au fost mutați către alte capitole bugetare, în special pentru lucrările de reparații de la sediul Agenției Naționale pentru Sport, în condițiile în care sportivii așteaptă plata premiilor.

Potrivit informațiilor furnizate din interiorul ANS pentru GOLAZO.ro, pentru renovarea sediului ANS au fost alocate aproximativ 9 milioane de lei (1.716.000 de euro), iar atribuirea contractelor ar fi ridicat semne de întrebare în interiorul instituției.

În urma dezvăluirilor, GOLAZO.ro a transmis ANS întrebări punctuale despre valoarea lucrărilor, contractele încheiate, firmele implicate, procedura de achiziție, sursa de finanțare și circuitul intern al documentelor.

Instituția neagă suma de 9 milioane de lei și susține că lucrările aflate în desfășurare la sediu fac obiectul unui singur contract, în valoare de 879.979,70 lei fără TVA, respectiv 1.064.775,43 lei cu TVA.

Președintele ANS, Bogdan-Constantin Matei, precizează că suma de 9 milioane de lei „nu a fost niciodată prevăzută, alocată sau angajată în bugetul Agenției Naționale pentru Sport, iar un astfel de buget nu a existat niciodată”.

Potrivit răspunsului oficial, în bugetul ANS pe 2026 sunt prevăzute 1,787 milioane de lei pentru reparații curente și alte 600.000 de lei pentru active fixe - construcții.

ANS: „Nu a fost alocată nicio sumă pentru premiere”

ANS susține că în 2026 nu a fost alocată nicio sumă pentru premierea sportivilor.

„La subcapitolul bugetar 20.01.09, destinat premierii sportivilor, nu a fost alocată, la niciun moment, nicio sumă cu titlu de premiere”, precizează instituția.

Contractul de 1,06 milioane de lei cu TVA

ANS confirmă că lucrările de reparații aflate în desfășurare la sediul instituției fac obiectul unui singur contract, încheiat cu S.C. EDIROM CONSTRUCT S.R.L., din Ploiești.

„Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de reparații curente la sediul Agenției Naționale pentru Sport, în conformitate cu Caietul de sarcini nr. 1200/22.04.2026 și cu oferta transmisă de executant, înregistrată la Registratura Agenției Naționale pentru Sport cu nr. 5399/07.05.2026.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 879.979,70 lei fără TVA, respectiv 1.064.775,43 lei cu TVA.

Durata de execuție a lucrărilor este de maximum 180 de zile de la data semnării contractului”, precizează ANS.

Instituția neagă că lucrările au fost împărțite

GOLAZO.ro a întrebat ANS dacă lucrările de reparații au fost împărțite în mai multe contracte pentru a putea fi atribuite direct și nu prin licitație, așa cum susțin sursele.

Răspunsul instituției este categoric: nu.

„Lucrările menționate nu au fost și nu sunt fragmentate/împărțite în mai multe contracte, acestea făcând obiectul unui contract unic, respectiv Contractul de execuție lucrări nr. 28/15.05.2026.

Mai mult, aceasta este singura lucrare de reparații executată la sediul Agenției Naționale pentru Sport în cursul anului 2026, astfel încât, în mod evident, nu a putut exista și nu a existat nicio fragmentare a acesteia în mai multe contracte”, transmite ANS.

Potrivit instituției, lucrările sunt finanțate integral de la bugetul de stat.

Cum explică ANS procedura de achiziție

O altă întrebare adresată de GOLAZO.ro a vizat procedura prin care a fost atribuit contractul.

ANS susține că achiziția a fost derulată cu respectarea legislației privind achizițiile publice și a normelor metodologice de aplicare.

Potrivit ANS, valoarea achiziției, de peste 560.000 de lei fără TVA, impunea fie utilizarea catalogului electronic SEAP, fie publicarea unui anunț de participare sau de publicitate prealabilă.

ANS afirmă că a ales a doua variantă și a publicat anunțul de achiziție nr. 4858/27.04.2026 pe site-ul propriu, pe 27 aprilie.

Ulterior, comisia de evaluare a analizat ofertele depuse și a declarat câștigătoare oferta EDIROM CONSTRUCT.

Potrivit ANS, aceasta a fost conformă din punct de vedere tehnic și acceptabilă financiar, iar criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut.

ANS susține că întreaga procedură a respectat obligațiile de transparență și publicitate prevăzute de lege și afirmă că „nu a fost identificată nicio neregularitate în derularea acestei achiziții”.

Surse GOLAZO.ro: „Unii funcționari refuză să semneze și vor să demisioneze”

GOLAZO.ro a solicitat ANS și un punct de vedere privind informațiile obținute din interiorul instituției referitoare la circuitul de avizare.

Potrivit informațiilor, unele persoane care trebuiau să avizeze documentele nu ar fi fost de acord cu modalitatea de atribuire a contractelor, ar fi refuzat să semneze și ar intenționa să demisioneze.

ANS: „Nu au existat refuzuri de semnătură sau obiecții”

ANS neagă însă aceste informații.

„Precizăm în mod expres că, în legătură cu aceste lucrări sau cu procedurile de achiziție aferente, nu au existat, la niciun moment, demisii, intenții de demisie, refuzuri de semnătură sau obiecții din partea angajaților Agenției Naționale pentru Sport”, răspunde președintele Bogdan Matei.

EDIROM, aproape 400.000 de euro în contracte cu ANS

Firma care execută lucrările actuale a mai primit două contracte de la ANS.

Unul, în valoare de 229.868 de lei, a fost atribuit în octombrie 2024 pentru lucrări la două garaje. Al doilea, de 889.008,89 lei, a fost încheiat în iunie 2025 pentru lucrări de renovare și igienizare în interiorul clădirii.

Împreună cu actualul contract, de 879.979,70 lei fără TVA, cele trei contracte ajung la 1.998.856,59 lei fără TVA.

Potrivit termene.ro, această societate este deţinută şi administrată de Eduard-Lucian Cernica.

Patronul EDIROM a mai primit două contracte de la ANS, prin altă firmă

Cernica a mai primit două contracte de la ANS și printr-o altă societate pe care o controlează, MARIMAX SERV CONSTRUCT. Prin această firmă, au fost atribuite două proiecte în 2025, în valoare totală de 305.934,83 lei, echivalentul a peste 60.000 de euro.

Pe 30 mai 2025, omul de afaceri din Ploiești a primit un contract de 59.999,91 lei pentru servicii de debarasare a materialelor clasate și declasate și de curățenie generală.

Ulterior, pe 2 octombrie 2025, aceeași firmă a primit 245.934,92 lei pentru lucrări de remediere a pardoselilor din parchet masiv de lemn.

Astfel, prin cele două societăți, Eduard-Lucian Cernica a obținut contracte de la ANS în valoare de peste 2,3 milioane de lei, circa 460.000 de euro.

MARIMAX SERV CONSTRUCT a fost administrată până în 2022 de Ion Cernica, fost candidat PMP la Primăria Sângeru, județul Prahova.

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