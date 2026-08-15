„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris +27 foto
Taisia Nițuleasa și David Popovici (FOTO: Instagram @ taisianituleasa)
Înot

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 20:54
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 22:41
  • Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, a reacționat după ce înotătorul a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de la Paris.
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După fiecare cursă, campionul român le mulțumește celor care îi sunt alături, de la antrenori și până la familie, iar iubita sa nu lipsește aproape niciodată din lista oamenilor cărora le este recunoscător.

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Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”

Popovici și Taisia Nițuleasa formează un cuplu de aproape 5 ani, iar aceasta i-a fost alături și la Paris.

După ce David a scris istorie, devenind primul înotător din istorie care se impune în probele de 100m și 200m liber la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene, partenera acestuia a postat pe Instagram două fotografii și un scurt mesaj.

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie, dar îl iubesc prea mult pe acest individ. Am I the luckiest girl or what? (Sunt cea mai norocoasă fată sau ce?)”.

În primele opt ore, postarea a acumulat aproape 17.000 de aprecieri.

Relația celor doi a început în perioada liceului. Pe pagina personală de Instagram, Taisia postează frecvent videoclipuri cu coregrafii de dans și tutoriale de machiaj.

David Popovici, de vis la 100 și 200 m liber!

La Paris, Popovici a intrat în finala de 200 de metri liber din postura de mare favorit. În semifinale fusese deja cel mai rapid dintre înotători, cu 1:44,56, iar în ultimul act a confirmat statutul.

A întors primul după prima lungime de bazin și a rămas în frunte la jumătatea cursei. James Guy s-a apropiat la doar o zecime, dar românul a făcut diferența pe a treia lungime și nu a mai cedat până la final.

A terminat în 1:44,15, înaintea lituanianului Tomas Navikonis, 1:44,55, și a britanicului James Guy, 1:44,87.

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (27 imagini)

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+27 Foto
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David Popovici, unic în istoria natației! Tripla de aur pe care n-o mai are nimeni în Europa

Cu două zile înainte, românul câștigase finala de 100 de metri liber în 46,56, timp care a reprezentat un nou record al Campionatelor Europene și l-a dus la numai 16 sutimi de recordul mondial.

Astfel, Popovici a repetat la Paris dubla de aur 100-200 de metri liber pe care o reușise și la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

Mai mult, performanța are o dimensiune istorică: David Popovici este primul înotător din istorie care câștigă ambele probe la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene.

David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (15).jpeg
David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (15).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
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