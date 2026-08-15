Doar Rasism București! VIDEO+FOTO. Rapid - Dinamo, aceeași atmosferă plină de ură +39 foto
Rasism în colțul ultrașilor dinamoviști în Giulești
Superliga

Doar Rasism București! VIDEO+FOTO. Rapid - Dinamo, aceeași atmosferă plină de ură

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 21:22
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 21:45
  • RAPID - DINAMO. Înainte de startul meciului, galeriile celor două echipe au declanșat războiul rasist nelipsit la derby. 
  • „Doar Dinamo București” se transformă în „Doar Rasism București” la meciurile contra Rapidului. Și giuleștenii le răspund la fel.
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Încă de când jandarmii le-au confiscat ultrașilor dinamoviști un banner pe care scria „FERoviarii”, cu mai mult de o oră înaintea meciului, știam ce urmează în Giulești.

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Rasismul de care nu scăpăm niciodată la derbyuri.

Fanii ambelor echipe uniți în rasism

Mai erau 50 de minute de start și portarii oaspeților au ieșit la încălzire, în frunte cu Bellaarouche.

Nelipsitul cor de fluierături, dar nu numai atât. Prima insultă: „Câini spurcați de p… să ne luați!”.

Răspunsul din colțul peluzei opuse: „Țiganilor, țiganilor!”. Mesajul „Doar Dinamo București” devine „Doar rasism București” împotriva Rapidului. Și galeria gazdelor intră în acest joc rasist oribil.

Pe tot stadionul se auzea tunetul vișiniu „Țiganii, țiganii”, iar alb-roșii „Țiganilor, țiganilor”. Sau „La țigani, m… la țigani!”. Ori „Boală pe țigani!”. Altă replică: „Sugeți p… la țigani!”.

Nu lipsește nici micul banner dinamovist cu o „cioară” și prinsă într-un semn de interzis.

Fanii ambelor echipe unite în rasism! În ură!

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
+39 Foto
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Cele mai abjecte insulte, aruncate de galerii în toate direcțiile. Și toți contra Nicolescu

Pe lângă rasism, cele mai oribile insulte nu mai sună atât de rău.

Giuleștenii scandează „Săriți cu toții și strigați tare, să moară câinii din Ștefan cel Mare”. Și reacția, aproape identică: „Săriți cu toii și strigați tare, să sugeți p… în Ștefan în Mare”.

Sau „Ae, ao, la m… Dinamo!”. Și „Ae, ao, vă f… Dinamo”.

Ultrașii „câinilor” nu uită de propriul conflict, cu președintele clubului: „Nicolescu, m… Nicolescu”. Și „Dinamo suntem noi”. Susținătorii rivali repetă. Nici ei nu uită că Nicolescu a lucrat și la clubul lor.

Când jucătorii Rapidului și-au salutat suporterii, galeria a urlat cerându-le același strigăt: „M... Steaua, m… Steaua”. Plus mai tare, „Dinamo, m… Dinamo”.

Apoi încep încep cântecele Rapidului, care sunt frumoase, dar nu după rasism și insulte abjecte lansate în toate direcțiile.

Nici minunatul imn al Rapidului nu mai sună la fel de frumos.

Minutul de reculegere în memoria fostului internațional Dumitru Marcu? Întrerupt de o petardă!

A pornit locomotiva: „Feroviarii”. Și replică: „Hoți de șine”

Când a început meciul, toată peluza Rapidului a fost acoperită cu un steag imens alb-vișiniu.

Și locomotiva s-a ridicat deasupra steagului. Scria mare: „FEROVIARII”.

Totul având ca fundal sunetul trenului în mișcare.

Dinamoviștii au scos alt banner cu „FERoviarii”. Și încă unul: „hoți de șine și șpringari”. Termen argotic pentru hoți.

Un nou mesaj agresiv al roș-albilor: „Trenul din gară n-a plecat, în Giulești l-ați dezmembrat”.

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