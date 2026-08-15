- RAPID - DINAMO. Jandarmeria a fost nevoită să intervină după ce ultrașii celor două echipe s-au întâlnit la stația de metrou Basarab.
Scandalul a izbucnit după ce mai mulți suporteri ai giuleștenilor i-au provocat pe rivalii dinamoviști, în timp ce aceștia se deplasau într-un grup mare spre stadion, scrie fanatik.ro.
Incidente la metrou înainte de Rapid - Dinamo! Jandarmeria a fost nevoită să intervină
Mai multe echipaje de jandarmi au fost prezente la fața locului și au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului. Un suporter dinamovist a fost legitimat și ulterior dus în duba jandarmeriei.
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Forțele de ordine au intervenit în forță după ce mai mulți dinamoviști au devenit agresivi și au încercat să rupă cordonul pentru a ajunge la rivalii din Giulești.
În urma incidentului produs în zona stației de metrou Basarab, un suporter al echipei oaspete a fost condus la sediul unei secții de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun Comunicat Jandarmeria Capitalei
Rapid - Dinamo, echipele de start
- Rapid: Aioani - Ciobotariu, Graovac, Kramer, Onea - Grameni, Vulturar, Bubanja - Dobre, Stojilkovic, Moruțan
- Rezerve: Ungureanu, Petrila, Senciuc, Manea, Kodor, Pop, Ouedraogo, Șucu, Celik, El Sawy, Jambor, Burmaz
- Antrenor: Daniel Pancu
- Dinamo: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop
- Rezerve: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Mihai, Verreth, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko
- Antrenor: Nuno Campos
- Stadion: Giulești (București)
- Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj) / Asistenți: Gabriel Avram (București) și Alexandru Cerei (Cluj) / VAR: Florin Andrei (Mureș), AVAR: Valentin Porumbel (Călărași)