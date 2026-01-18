„Visam la un astfel de eveniment” FOTO. David Popovici, copleșit de emoții după „Sprint with the Stars”: „E totul pentru mine” +58 foto
David Popovici a participat la „Sprint with the Stars” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Înot

„Visam la un astfel de eveniment” FOTO. David Popovici, copleșit de emoții după „Sprint with the Stars”: „E totul pentru mine”

George Neagu , Raed Krishan (foto)
Publicat: 18.01.2026, ora 11:01
Actualizat: 18.01.2026, ora 12:27
  • Campionul mondial și olimpic David Popovici (21 de ani) a participat, sâmbătă, la evenimentul „Sprint with the Stars”, care a avut loc la Complexul Sportiv de Natație Otopeni
  • 650 de copii au avut ocazia să concureze cu cei cei mai buni înotători ai lumii.

David Popovici a participat în cea de-a doua sesiune. Pe lângă înotătorul român au mai participat și înotătorii Veera Kivirinta, Adam Peaty și Angelina Köhler.

David Popovici: „Mulți copii au venit de departe din țară”

„Sprint with the Stars”, eveniment care a avut loc până acum doar în Marea Britanie, reprezintă o inițiativă prin care tinerii înotători au ocazia să concureze cu idolii lor.

„A fost o zi lungă. Au fost copii care au venit să mă ia în brațe, iar acest lucru mă emoționează. Au fost mulți copii care au venit de departe din țară, de la Arad, Cluj, Constanța, Brașov, dar și români din alte țări și străini.

Cred că gestul acesta mă emoționează cel mai tare, pentru că și eu aș fi făcut-o dacă eram mic, mi-aș fi convins părinții să-i văd pe cei pe care îi idolatrizam atunci”, a spus David Popovici la finalul zilei de sâmbătă, după ce a înotat și a dat autografe celor mici, conform gsp.ro.

David Popovici: „Visam la un astfel de eveniment”

În prima sesiune, la care au participat înotătorii Lauren Cox, Apostolos Christou, Angelina Köhler și Diogo Ribeiro, David Popovici a stat lângă bazin pentru a-i saluta pe micii sportivi.

„E interesant pentru că le vezi fericirea aia nevinovată din ochi și pură a copiilor. Eu mă raportez la cum gândeam eu când eram mic, adică visam la un astfel de eveniment.

Nici nu mă gândeam că s-ar putea face, nici nu mi-a trecut prin cap un concept ca ăsta. Mă bucur că le-a trecut lor acum câțiva ani și că m-au invitat. Și că am ajuns între timp să și colaborăm.

Așa că să-i văd cum ies din bazin, fie că au câștigat, fie că nu au ieșit pe primul sau printre primele locuri, să-i văd cât de entuziasmați sunt, asta-i totul pentru mine. E de ce fac ce fac”, a mai declarat David Popovici.

Sprint With The Stars România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Sprint With The Stars România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (58 imagini)

Sprint With The Stars România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Sprint With The Stars România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Sprint With The Stars România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Sprint With The Stars România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Sprint With The Stars România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+58 Foto
labels.photo-gallery

David Popovici: „Am luat foarte multă energie bună de la copii”

David Popovici a participat în sesiunea a doua, unde a înotat alături de copii în seriile și finalele la procedeele bras și liber.

„M-am simțit destul de aproape de o competiție obișnuită, aveam același entuziasm. Nu e aceeași îngustare, dar s-a simțit foarte bine. Am văzut acum cât de dor mi-a fost de o competiție în toată regula.

M-am încărcat pozitiv, mi-am luat foarte multă energie bună de la copii, sper că le-a plăcut, dar, în același timp, m-am încărcat și cu foarte mult acid lactic, îmi ard picioarele. Dacă aș mai avea încă o finală, nu știu dacă aș termina-o.

Mi-a fost foarte dor să înot, să concurez la cel mai înalt nivel, pentru că îți oferă o adrenalină aparte. Până și aceste finale, unde miza nu era de a câștiga sau de a pierde, record sau nu, și aici m-am simțit extraordinar. De-abia aștept o competiție și trebuie să o iau încet”, a completat David Popovici, după ce a înotat șapte sprinturi de câte 50 de metri.

Sunt foarte mândru de toată lumea și vreau să mulțumesc fiecărui sportiv în parte pentru că a fost aici, pentru că a acceptat invitația de a înota în România. David Popovici

Ce este „Sprint with the Stars”

„Sprint with the Stars” s-a desfășurat în premieră în România, sâmbătă, la Complexul Sportiv de Natație Otopeni.

Conceptul aparține înotătorului Adam Peaty și jurnalistului Ed Baxter. În cadrul acestui eveniment, tinerii înotători au avut ocazia să concureze cu idolii lor.

Competiția a cuprins o serie de curse scurte, de 50 de metri, la toate procedeele. Tinerii înotători au fost împărțiți în 6 categorii de vârstă.

Cei mai rapizi 9 înotători din fiecare categorie de vârstă din serii au trecut spre finale, acolo unde, pe culoarul din mijloc, a înotat unul dintre sportivii celebri care au fost invitați. Acesta a avut rolul de a-i urmări pe cei mici, plecând cu o mică întârziere, în funcție de vârstă.

Evenimentul a fost împărțit în două sesiuni: cea de dimineață, unde au avut loc seriile și finalele (masculin și feminin) la procedeele spate și fluture, și cea de după-amiază, unde s-au desfășurat seriile și finalele la procedeele bras și liber.

Celebrii sportivi care au participat la „Sprint with the Stars”:

  • Veera Kivirinta (vicecampioană europeană)
  • Diogo Ribeiro (dublu campion mondial)
  • Adam Peaty (triplu campion olimpic, octuplu campion mondial, 16 medalii de aur europene)
  • David Popovici (campion olimpic, european și mondial)
  • Lauren Cox (medaliată mondială și europeană)
  • Angelina Köhler (campioană mondială)
  • Apostolos Christou (vicecampion olimpic, medaliat mondial, triplu campion european)

otopeni inot david popovici adam peaty sprint with the stars
