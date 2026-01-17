Liga 1, etapa #22 LIVE de la 13:00, Unirea Slobozia - UTA Arad + alte două partide » Programul complet + clasament

- Unirea Slobozia și UTA Arad se întâlnesc astăzi, de la ora 13:00, în primul meci al zilei.
- Vineri, FC Argeș a învins-o pe FCSB la Mioveni, cu scorul de 1-0.
Prima etapă din acest an a debutat vineri, cu duelul de la Mioveni dintre FC Argeș și FCSB, scor 1-0, și se încheie luni, cu partida dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, cu începere de la 20:00, pe „Ilie Oană”.
Sâmbătă, 17 ianuarie
Unirea Slobozia - UTA Arad, live de la 13:00
- Arbitru: Petrescu Radu, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Neacșu Ionuț Traian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: 1 Mai (Slobozia - Ialomiţa)
Farul - Hermannstatd, live de la 17:15
- Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Trandafir Cristina Mariana, AVAR: Dumitrache Bogdan
- Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)
Rapid - Metaloglobus, live de la 20:00
- Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Marica Mihai Marius, Badea Marius, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)
Duminică, 18 ianuarie
Csikszereda - FC Botoșani, live de la 15:30
CFR Cluj - Oțelul Galați, live de la 17:45
Dinamo - U Cluj, live de la 20:30
Luni, 19 ianuarie
Petrolul - U Craiova, live de la 20:00
S-a jucat
FC Argeș - FCSB 1-0
- A marcat: Pîrvu (min. 28)
Echipele de start:
- FC Argeș: Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Bettaieb, Moldoveanu
- Rezerve: Straton, Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, Popescu, Bădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe
- Antrenor: Bogdan Andone
- FCSB: Târnvovanu - Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea - Tănase, Chiricheș - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Popa, Politic, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
- Antrenor: Elias Charalambous
- Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Andrei Florin, AVAR:Dima Iulian
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|21
|40
|2
|Rapid
|21
|39
|3
|Botoșani
|21
|38
|4
|Dinamo
|21
|38
|5
|Argeș
|22
|37
|6
|Oțelul
|21
|33
|7
|U Cluj
|21
|33
|8
|UTA
|21
|32
|9
|FCSB
|22
|31
|10
|Farul Constanța
|21
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul
|21
|20
|14
|Csikszereda
|21
|16
|15
|Hermannstadt
|21
|13
|16
|Metaloglobus
|21
|11