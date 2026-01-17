Liga 1, etapa #22   LIVE de la 13:00, Unirea Slobozia - UTA Arad + alte două partide » Programul complet + clasament +36 foto
Liga 1
Superliga

Liga 1, etapa #22 LIVE de la 13:00, Unirea Slobozia - UTA Arad + alte două partide » Programul complet + clasament

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 09:08
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 09:11
  • Unirea Slobozia și UTA Arad se întâlnesc astăzi, de la ora 13:00, în primul meci al zilei.
  • Vineri, FC Argeș a învins-o pe FCSB la Mioveni, cu scorul de 1-0.
  • Toate meciurile sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Prima etapă din acest an a debutat vineri, cu duelul de la Mioveni dintre FC Argeș și FCSB, scor 1-0, și se încheie luni, cu partida dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, cu începere de la 20:00, pe „Ilie Oană”.

Revenirea lui Hagi, iminentă  Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă”
Citește și
Revenirea lui Hagi, iminentă Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă”
Citește mai mult
Revenirea lui Hagi, iminentă  Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă”

Sâmbătă, 17 ianuarie

Unirea Slobozia - UTA Arad, live de la 13:00

  • Arbitru: Petrescu Radu, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Neacșu Ionuț Traian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: 1 Mai (Slobozia - Ialomiţa)

Farul - Hermannstatd, live de la 17:15

  • Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Trandafir Cristina Mariana, AVAR: Dumitrache Bogdan
  • Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

Rapid - Metaloglobus, live de la 20:00

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Marica Mihai Marius, Badea Marius, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)

Duminică, 18 ianuarie

Csikszereda - FC Botoșani, live de la 15:30

CFR Cluj - Oțelul Galați, live de la 17:45

Dinamo - U Cluj, live de la 20:30

Luni, 19 ianuarie

Petrolul - U Craiova, live de la 20:00

S-a jucat

FC Argeș - FCSB 1-0

  • A marcat: Pîrvu (min. 28)
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește și
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 » Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off

Echipele de start:

  • FC Argeș: Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Bettaieb, Moldoveanu
  • Rezerve: Straton, Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, Popescu, Bădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • FCSB: Târnvovanu - Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea - Tănase, Chiricheș - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea
  • Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Popa, Politic, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Andrei Florin, AVAR:Dima Iulian
  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Galerie foto (36 imagini)

FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (7).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (9).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (12).jpeg
+36 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2237
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2231
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Citește și

Revenirea lui Hagi, iminentă  Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă”
Superliga
09:23
Revenirea lui Hagi, iminentă Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă”
Citește mai mult
Revenirea lui Hagi, iminentă  Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă”
„Nu aveam salariu, nu aveam nimic” Virgiliu Postolachi, dezvăluiri pentru GOLAZO.ro despre cea mai grea perioadă din viața lui » Cum vede războiul de la graniță
Superliga
09:00
„Nu aveam salariu, nu aveam nimic” Virgiliu Postolachi, dezvăluiri pentru GOLAZO.ro despre cea mai grea perioadă din viața lui » Cum vede războiul de la graniță
Citește mai mult
„Nu aveam salariu, nu aveam nimic” Virgiliu Postolachi, dezvăluiri pentru GOLAZO.ro despre cea mai grea perioadă din viața lui » Cum vede războiul de la graniță

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
CFR Cluj dinamo liga 1 rapid fc botosani fcsb u craiova
Știrile zilei din sport
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Superliga
16.01
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Citește mai mult
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Superliga
16.01
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Citește mai mult
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Superliga
16.01
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 » Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Superliga
16.01
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Citește mai mult
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
11:23
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Superliga
16.01
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Citește mai mult
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
16.01
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
16.01
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
16.01
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share