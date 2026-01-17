Liga 1, etapa #22 LIVE de la 13:00, Unirea Slobozia - UTA Arad + alte două partide » Programul complet + clasament

Unirea Slobozia și UTA Arad se întâlnesc astăzi, de la ora 13:00, în primul meci al zilei.

Vineri, FC Argeș a învins-o pe FCSB la Mioveni, cu scorul de 1-0.

Toate meciurile sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Prima etapă din acest an a debutat vineri, cu duelul de la Mioveni dintre FC Argeș și FCSB, scor 1-0, și se încheie luni, cu partida dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, cu începere de la 20:00, pe „Ilie Oană”.

Sâmbătă, 17 ianuarie

Unirea Slobozia - UTA Arad, live de la 13:00

Arbitru : Petrescu Radu, Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian, Neacșu Ionuț Traian, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Porumbel Valentin

Stadion: 1 Mai (Slobozia - Ialomiţa)

Farul - Hermannstatd, live de la 17:15

Arbitru : Călin Iulian, Asistenți : Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR : Trandafir Cristina Mariana, AVAR : Dumitrache Bogdan

Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi" - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

Rapid - Metaloglobus, live de la 20:00

Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Marica Mihai Marius, Badea Marius, VAR : Cojocaru Adrian Viorel, AVAR : Marcu Claudiu

Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)

Duminică, 18 ianuarie

Csikszereda - FC Botoșani, live de la 15:30

CFR Cluj - Oțelul Galați, live de la 17:45

Dinamo - U Cluj, live de la 20:30

Luni, 19 ianuarie

Petrolul - U Craiova, live de la 20:00

S-a jucat

FC Argeș - FCSB 1-0

A marcat: Pîrvu (min. 28)

Echipele de start:

FC Argeș: Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Bettaieb, Moldoveanu

Rezerve: Straton, Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, Popescu, Bădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe

Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone FCSB: Târnvovanu - Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea - Tănase, Chiricheș - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Popa, Politic, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Andrei Florin, AVAR :Dima Iulian

Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 22 37 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 22 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

