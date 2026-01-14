Debut de an dificil pentru Cristi Chivu în Champions League
Publicitate

Debut de an dificil pentru Cristi Chivu în Champions League

alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 11:11
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 11:23
  • Cristi Chivu încearcă să obțină calificarea directă cu Inter Milano în optimile Champions League, dar are parte de un debut de an dificil.

Următoarea adversară a lui Inter Milano este Arsenal Londra, cea mai în formă echipă din Premier League, cu rezultate excelente și în Champions League. Meciul se va disputa la Milano, pe 20 ianuarie, de la ora 22:00.

Antrenorul român obținuse patru victorii în primele patru etape din Champions League, iar Inter a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în optimi. Totuși, înfrângerile din meciurile cu Atletico Madrid și Liverpool au complicat lucrurile pentru Chivu, iar Inter este acum pe locul 6, cu 12 puncte. Practic, Inter e la egalitate cu Liverpool, echipa de pe locul 9 (primul care nu califică direct în optimi), astfel că trei puncte în duelul cu Arsenal ar fi de aur.

Meciul cu Arsenal se anunță dificil pentru Inter. "Tunarii" nu doar că sunt pe primul loc în Premier League, dar ocupă prima poziție și în clasamentul din Champions League. Arsenal are punctaj maxim, a dat 17 goluri în 6 meciuri și a încasat doar unul.

Cotele 888 sport (L1234166W001528 ONJN) spun totul despre cât de echilibrat se așteaptă a fi acest meci. Arsenal are un mic avantaj, cota la victorie fiind 2.53, însă este apropiată de cea a lui Inter, care are 2.61. În schimb, egalul are cota 3.59.

Arsenal este văzută echipa favorită să câștige faza ligii și are 1.03 să reușească acest lucru, în timp ce Inter are cota 2.70 să termine în primele 8 și să ajungă direct în optimi.

Inter și Arsenal s-au întâlnit și în 2024 în faza ligii, iar atunci italienii s-au impus pe teren propriu cu 1-0. De asemenea, Inter mai are o victorie cu 3-0 pe terenul lui Arsenal din septembrie 2003, în faza grupelor. Atunci, în retur, Arsenal a câștigat cu 5-1 în deplasare la Milano. Acestea au fost singurele trei întâlniri oficiale între Inter și Arsenal.

Bilanțul în meciurile cu echipele din Anglia / Italia

  • Inter: 17 victorii cu echipele din Anglia, 5 remize și 16 înfrângeri
  • Arsenal: 19 victorii cu echipele din Italia, 9 remize și 9 înfrângeri

Alte meciuri interesante programate pe 20 și 21 ianuarie în UCL

Este una dintre etapele care nu ne oferă meciuri de cinci stele, demne de o finală. Inter - Arsenal este cel mai așteptat duel, între două echipe care au convins în actualul sezon din Champions League.

Pe 20 ianuarie, Real Madrid are un meci aparent facil pe teren propriu contra lui AS Monaco. Aflată pe locul 7, cu 12 puncte, Real Madrid își propune să obțină cele trei puncte pentru a face un pas decisiv către calificarea directă în optimi. AS Monaco a avut un parcurs decent și este pe locul 19, cu 9 puncte acumulate. Francezii au cinci meciuri la rând fără înfrângere în Champions League însă.

Manchester City se deplasează în țara natală a lui Erling Haaland, pe terenul lui Bodo/Glimt. Și acesta se anunță un meci aparent facil pentru City, care a acumulat 13 puncte în primele șase etape. În schimb, Bodo Glimt nu a înregistrat nicio victorie în acest sezon, având doar trei remize și trei înfrângeri.

Tot la capitolul meciuri ușoare poate fi trecut și duelul pe care FC Barcelona îl are în deplasare la Slavia Praga. Nici cehii nu au obținut vreo victorie în acest sezon de Champions League, având trei remize și trei înfrângeri. În plus, au dat doar 2 goluri și sunt echipa cu cel mai slab atac din Champions League, dar apărarea este decentă.

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
publicitate
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share