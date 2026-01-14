Debut de an dificil pentru Cristi Chivu în Champions League

Cristi Chivu încearcă să obțină calificarea directă cu Inter Milano în optimile Champions League, dar are parte de un debut de an dificil.

Următoarea adversară a lui Inter Milano este Arsenal Londra, cea mai în formă echipă din Premier League, cu rezultate excelente și în Champions League. Meciul se va disputa la Milano, pe 20 ianuarie, de la ora 22:00.

Antrenorul român obținuse patru victorii în primele patru etape din Champions League, iar Inter a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în optimi. Totuși, înfrângerile din meciurile cu Atletico Madrid și Liverpool au complicat lucrurile pentru Chivu, iar Inter este acum pe locul 6, cu 12 puncte. Practic, Inter e la egalitate cu Liverpool, echipa de pe locul 9 (primul care nu califică direct în optimi), astfel că trei puncte în duelul cu Arsenal ar fi de aur.

Meciul cu Arsenal se anunță dificil pentru Inter. "Tunarii" nu doar că sunt pe primul loc în Premier League, dar ocupă prima poziție și în clasamentul din Champions League. Arsenal are punctaj maxim, a dat 17 goluri în 6 meciuri și a încasat doar unul.

Cotele 888 sport (L1234166W001528 ONJN) spun totul despre cât de echilibrat se așteaptă a fi acest meci. Arsenal are un mic avantaj, cota la victorie fiind 2.53, însă este apropiată de cea a lui Inter, care are 2.61. În schimb, egalul are cota 3.59.

Arsenal este văzută echipa favorită să câștige faza ligii și are 1.03 să reușească acest lucru, în timp ce Inter are cota 2.70 să termine în primele 8 și să ajungă direct în optimi.

Inter și Arsenal s-au întâlnit și în 2024 în faza ligii, iar atunci italienii s-au impus pe teren propriu cu 1-0. De asemenea, Inter mai are o victorie cu 3-0 pe terenul lui Arsenal din septembrie 2003, în faza grupelor. Atunci, în retur, Arsenal a câștigat cu 5-1 în deplasare la Milano. Acestea au fost singurele trei întâlniri oficiale între Inter și Arsenal.

Bilanțul în meciurile cu echipele din Anglia / Italia

Inter: 17 victorii cu echipele din Anglia, 5 remize și 16 înfrângeri

Arsenal: 19 victorii cu echipele din Italia, 9 remize și 9 înfrângeri

Alte meciuri interesante programate pe 20 și 21 ianuarie în UCL

Este una dintre etapele care nu ne oferă meciuri de cinci stele, demne de o finală. Inter - Arsenal este cel mai așteptat duel, între două echipe care au convins în actualul sezon din Champions League.

Pe 20 ianuarie, Real Madrid are un meci aparent facil pe teren propriu contra lui AS Monaco. Aflată pe locul 7, cu 12 puncte, Real Madrid își propune să obțină cele trei puncte pentru a face un pas decisiv către calificarea directă în optimi. AS Monaco a avut un parcurs decent și este pe locul 19, cu 9 puncte acumulate. Francezii au cinci meciuri la rând fără înfrângere în Champions League însă.

Manchester City se deplasează în țara natală a lui Erling Haaland, pe terenul lui Bodo/Glimt. Și acesta se anunță un meci aparent facil pentru City, care a acumulat 13 puncte în primele șase etape. În schimb, Bodo Glimt nu a înregistrat nicio victorie în acest sezon, având doar trei remize și trei înfrângeri.

Tot la capitolul meciuri ușoare poate fi trecut și duelul pe care FC Barcelona îl are în deplasare la Slavia Praga. Nici cehii nu au obținut vreo victorie în acest sezon de Champions League, având trei remize și trei înfrângeri. În plus, au dat doar 2 goluri și sunt echipa cu cel mai slab atac din Champions League, dar apărarea este decentă.