Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat” » Gestul său de după meci a uimit Italia

27.11.2025, ora 09:55
  • Atletico Madrid - Inter 2-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul oaspeților, și-a criticat jucătorii după înfrângerea din Liga Campionilor.
  • Tehnicianul român a dezvăluit ce a făcut imediat după finalul meciului.

În meciul de miercuri, Atletico Madrid a deschis scorul rapid prin Julian Alvarez, în minutul 9, dar Inter a restabilit egalitatea după pauză, în minutul 54, prin Zielinski.

Formația antrenată de Diego Simeone a dat lovitura în prelungirile partidei, atunci când Gimenez a înscris cu o lovitură de cap trimisă perfect la colțul lung.

Atletico Madrid - Inter 2-1. Cristi Chivu: „Aveam un plan, dar nu a funcționat”

Cristi Chivu a declarat că jocul „nerazzurrilor” nu a decurs conform planului, iar jucătorii introduși în repriza secundă nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor sale.

În plus, antrenorul român consideră că derby-ul cu AC Milan de duminică, scor 0-1, i-a epuizat pe jucătorii săi.

„Aveam un plan de joc, dar nu a funcționat. În opinia mea, am reacționat cu furie și calitate, dar nu am reușit să apărăm rezultatul până la final. Această înfrângere poate fi dureroasă, este a doua la rând, nu am câștigat nimic, suntem conștienți de toate. Trebuie să devenim mai agresivi și să înțelegem momentele meciului.

Am încercat să ne ridicăm la nivelul calității lui Atletico. În repriza a doua au intrat jucători noi, dar, în ciuda acestui fapt, am încercat să obținem mai mult din acest meci.

Jucătorii noi (n.r. - Sucic, Thuram, Esposito, Frattesi și Luis Henrique) ar fi putut face mai mult în ceea ce privește controlul mingii, ar fi putut aduce un plus. Vom analiza totul. Derby-ul ne-a epuizat. Nu pot reproșa nimic nimănui”, a declarat Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Cristi Chivu: „Am fumat trei țigări, una după alta”

Antrenorul formației italiene e de părere că echipa sa a pierdut nemeritat. De altfel, Chivu e convins că victoriile nu vor întârzia să apară.

„Evident, această echipă Inter nu are noroc. Am fumat trei țigări, una după alta. Am vorbit cu echipa și am spus ce trebuia spus, pentru că există un sentiment dulce-amar: pentru performanță, cerințele meciului și modul în care am jucat pe teren.

Nu meritam să pierdem, dar în cele din urmă, meritat sau nemeritat, nu luăm nimic acasă cu noi. Am văzut multă amărăciune în ochii jucătorilor, pentru că meritam mai mult în această seară. Din păcate, fotbalul este așa: trebuie să ne revenim și să reacționăm.

O astfel de înfrângere doare foarte tare. În viață, la fel ca în fotbal, mai devreme sau mai târziu, soarta se schimbă. Norocul de care avem nevoie pentru a câștiga va reveni.

Trebuie să gestionăm mai bine anumite momente: în ultimele zece minute am fost puțin dezorganizați, am fi putut gestiona mai bine contraatacurile și pasa finală. Acestea sunt lucruri pe care le vom analiza și le vom arăta jucătorilor”, a adăugat Cristi Chivu, conform inter.it.

La golul lui Gimenez, aveam cei mai înalți jucători ai noștri în careu: Thuram, Pio Esposito, Akanji, Bastoni și Carlos, toți cei mai buni la loviturile de cap. Din păcate, se întâmplă. Adevărata greșeală a fost acordarea cornerului. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

În acest moment, Inter se află pe locul 4 în Liga Campionilor, cu 12 puncte obținute după 5 partide. Înfrângerea cu Atletico a fost prima suferită de „nerazzurri” în acest sezon din cupele europene.

Pentru Inter urmează meciul cu Pisa de duminică, de la ora 16:00, din Serie A.

VIDEO. Rezumat Atletico Madrid - Inter 2-1

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal515
2PSG512
3Bayern512
4Inter512
5Real Madrid512
6Dortmund510
7Chelsea510
8Sporting510
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City510
10Atalanta510
11Newcastle59
12Atletico Madrid59
13Liverpool59
14Galatasaray59
15PSV58
16Tottenham58
17Leverkusen58
18Barcelona57
19Qarabag57
20Napoli57
21Marseille56
22Juventus56
23AS Monaco56
24Pafos56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG56
26Club Brugge54
27Athletic Bilbao54
28Frankfurt54
29Copenhaga54
30Benfica53
31Slavia Praga53
32Bodo/Glimt52
33Olympiacos52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

