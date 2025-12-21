Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1

Andrei Stocker, fostul fotbalist legendar al celor de la Jiul Petroșani, a murit la vârsta de 83 de ani.

Stocker forma un cuplu redutabil cu Gogu Tonca, cei doi fiind printre cei mai duri fundași din istoria fotbalului românesc.

Fostul fundaș era stabilit în Suedia, departe de fotbalul autohton.

A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1

Stocker a evoluat timp de 11 ani pentru Jiul Petroșani, în perioada 1964-1975, fiind jucătorul cu cele mai multe prezențe pentru club în Liga 1.

271 de meciuri a jucat Andrei Stocker pentru Jiul Petroșani în Liga 1

Acesta a făcut parte din echipa care a câștigat singurul trofeu din istoria celor de la Jiul Petroșani, Cupa României în 1974.

Presa vremii îl descria pe Andrei Stocker ca având un „fizic de baschetbalist” și forma unul dintre cele mai dure cupluri de fundași centrali din campionat, alături de Gogu Tonca.

Deplasarea la Petroșani, coșmarul fotbaliștilor din Liga 1

Adversarii lor, nume mari din istoria fotbalului românesc, dezvăluiau, conform gsp.ro cum era să îi ai ca adversari pe teren pe Stocker și Tonca:

„În nouă ani cât am jucat la Steaua, am făcut deplasarea la Petroșani doar de vreo cinci ori. Mă dădeam accidentat special ca să nu merg să joc acolo ” - Marcel Răducanu

” - Marcel Răducanu „ Tonca și Stocker erau rupători , deși eram prieten cu ei” - Alexandru Boc

, deși eram prieten cu ei” - Alexandru Boc „La Petroșani era îngrozitor. Se puneau tălpi, erau nenorociri mari” - Cornel Dinu

