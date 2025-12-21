Emiratele Arabe Unite a obținut un premiu uriaș după ce a obținut locul 3 la FIFA Arab Cup 2025.

În ciuda performanței, selecționerul român Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu își va prelungi angajamentul.

Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită s-au întâlnit, în finala mică a FIFA Arab Cup 2025, pe o ploaie torențială.

Premiu astronomic încasat de selecționata lui Cosmin Olăroiu, după FIFA Arab Cup 2025

Vremea le-a pus dificultăți serioase fotbaliștilor, care au fost nevoiți să joace o repriză în condițiile în care terenul era impracticabil.

La pauză, după un timp îndelungat de așteptare, organizatorii turneului au decis ca meciul să fie anulat.

The second half of the match between the UAE and Saudi Arabia has been cancelled due to heavy rains.#ArabCuppic.twitter.com/I0BeSY16RX — BabaGol (@BabaGol_) December 18, 2025

La câteva ore distanță de la finalul partidei, FIFA a transmis că ambele naționale au terminat la egalitate, împărțind locul 3.

Premiile alocate la FIFA Arab Cup:

Câștigătoare: 7.100.000 de dolari

7.100.000 de dolari Finalistă: 4.200.000 de dolari

4.200.000 de dolari Locul 3: 2.800.000 de dolari

2.800.000 de dolari Locul 4: 2.100.000 de dolari

Astfel, cum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au încheiat pe același loc, forul a decis ca cele două naționale să împartă premiul total .

2.450.000 de dolari este suma pe care o va încasa Emiratele Arabe Unite pentru performanța de la FIFA Arab Cup 2025

Final de drum pentru Cosmin Olăroiu pe banca EAU

La o lună după ce Emiratele Arabe Unite a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Canada, SUA și Mexic, selecționerul român a decis să pună capăt colaborării.

Cosmin Olăroiu susține că perioada petrecută în calitate de selecționer al EAU a fost una solicitantă:

„Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani! Am ratat calificarea la Mondiale și din cauza unor greșeli, a unor decizii proaste. Am avut și ghinion.

Dar norocul și ghinionul fac parte din fotbal. Am avut foarte multe meciuri, în care echipa a jucat bine, dar n-a câștigat. Iar în fotbal, jocul bun, fără un rezultat pe măsură, nu înseamnă nimic.

Sunt convins că această echipă are un viitor strălucit”, a spus românul, confrom iamsport.ro.

Cosmin Olăroiu ar reveni în fotbal într-un timp scurt, dar tot în zona Golfului. Românul ar fi dorit de Al-Wahda, ocupanta locului secund în prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, susține sursa menționată anterior.

Clubul interesat de Cosmin Olăroiu se află la 5 puncte în spatele liderului Al-Ain, însă a disputat un meci mai puțin.

Românul este cel mai titrat antrenor din Emiratele Arabe Unite, reușind să își adjudece 4 titluri de campioană, dintre care 2 au fost cu Al-Ain și 2 cu Shabab Al Ahli.

16 trofee a cucerit Cosmin Olăroiu în Emiratele Arabe Unite

