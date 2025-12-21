Premiu uriaș Cosmin Olăroiu o lasă pe EAU cu buzunarele pline, după FIFA Arab Cup 2025 +10 foto
Cosmin Olăroiu FOTO: IMAGO
Stranieri

Premiu uriaș Cosmin Olăroiu o lasă pe EAU cu buzunarele pline, după FIFA Arab Cup 2025

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 18:42
  • Emiratele Arabe Unite a obținut un premiu uriaș după ce a obținut locul 3 la FIFA Arab Cup 2025.
  • În ciuda performanței, selecționerul român Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu își va prelungi angajamentul.

Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită s-au întâlnit, în finala mică a FIFA Arab Cup 2025, pe o ploaie torențială.

Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final
Citește și
Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final
Citește mai mult
Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final

Premiu astronomic încasat de selecționata lui Cosmin Olăroiu, după FIFA Arab Cup 2025

Vremea le-a pus dificultăți serioase fotbaliștilor, care au fost nevoiți să joace o repriză în condițiile în care terenul era impracticabil.

Galerie foto (10 imagini)

Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24 Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite, întrerupt din cauza ploii torențiale. Foto: Captură X/Middle East 24
+10 Foto
labels.photo-gallery

La pauză, după un timp îndelungat de așteptare, organizatorii turneului au decis ca meciul să fie anulat.

La câteva ore distanță de la finalul partidei, FIFA a transmis că ambele naționale au terminat la egalitate, împărțind locul 3.

Premiile alocate la FIFA Arab Cup:

  • Câștigătoare: 7.100.000 de dolari
  • Finalistă: 4.200.000 de dolari
  • Locul 3: 2.800.000 de dolari
  • Locul 4: 2.100.000 de dolari

Astfel, cum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au încheiat pe același loc, forul a decis ca cele două naționale să împartă premiul total.

2.450.000 de dolari
este suma pe care o va încasa Emiratele Arabe Unite pentru performanța de la FIFA Arab Cup 2025

Final de drum pentru Cosmin Olăroiu pe banca EAU

La o lună după ce Emiratele Arabe Unite a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Canada, SUA și Mexic, selecționerul român a decis să pună capăt colaborării.

Cosmin Olăroiu susține că perioada petrecută în calitate de selecționer al EAU a fost una solicitantă:

Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani! Am ratat calificarea la Mondiale și din cauza unor greșeli, a unor decizii proaste. Am avut și ghinion.

Dar norocul și ghinionul fac parte din fotbal. Am avut foarte multe meciuri, în care echipa a jucat bine, dar n-a câștigat. Iar în fotbal, jocul bun, fără un rezultat pe măsură, nu înseamnă nimic.

Sunt convins că această echipă are un viitor strălucit”, a spus românul, confrom iamsport.ro.

Cosmin Olăroiu ar reveni în fotbal într-un timp scurt, dar tot în zona Golfului. Românul ar fi dorit de Al-Wahda, ocupanta locului secund în prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, susține sursa menționată anterior.

Clubul interesat de Cosmin Olăroiu se află la 5 puncte în spatele liderului Al-Ain, însă a disputat un meci mai puțin.

Românul este cel mai titrat antrenor din Emiratele Arabe Unite, reușind să își adjudece 4 titluri de campioană, dintre care 2 au fost cu Al-Ain și 2 cu Shabab Al Ahli.

16 trofee
a cucerit Cosmin Olăroiu în Emiratele Arabe Unite

Citește și

Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Stranieri
15:44
Schimbat la pauză Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Citește mai mult
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
„Nu există scuze” Frederic Vasseur, despre sezonul dezamăgitor al lui Hamilton la Ferrari: „Totul s-a schimbat pentru el”
Formula 1
14:00
„Nu există scuze” Frederic Vasseur, despre sezonul dezamăgitor al lui Hamilton la Ferrari: „Totul s-a schimbat pentru el”
Citește mai mult
„Nu există scuze” Frederic Vasseur, despre sezonul dezamăgitor al lui Hamilton la Ferrari: „Totul s-a schimbat pentru el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
premiu Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu fifa arab cup
Știrile zilei din sport
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Superliga
21.12
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Citește mai mult
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
Superliga
21.12
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Citește mai mult
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21.12
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Citește mai mult
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Superliga
21.12
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Citește mai mult
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:38
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
13:18
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după  postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
13:45
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Coman, salariu record la FCSB?  Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
12:30
„Șoc la Inter” Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea clubului » Despre ce au discutat
„Șoc la Inter” Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea clubului » Despre ce au discutat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Stranieri
21.12
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Citește mai mult
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Campionate
21.12
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Citește mai mult
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
21.12
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
21.12
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 30 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share