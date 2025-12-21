„Nu-mi mai pasă” Un mare talent al Barcelonei se retrage la doar 27 de ani: „Nu mai vreau să sufăr!”

Eric Montes, fost căpitan la echipele de juniori ale lui FC Barcelona, a ales să se retragă la doar 27 de ani.

După încheierea junioratului, cariera mijlocașului central a continuat numai în ligile inferioare.

Eric Montes a fost chinuit, de-a lungul timpului, de probleme medicale.

Algeciras, din liga a 3-a a Spaniei, îi prelungise contractul lui Eric Montes, deși fotbalistul a suferit o accidentare gravă la nivelul ligamentului încrucișat anterior.

Clubul i-a respectat decizia fotbalistului de a se retrage și a organizat o conferință de presă pentru anunț.

Un mare talent al Barcelonei se retrage la 27 de ani

Mijlocașul central crescut în academia catalanilor a anunțat că este determinat să își caute un alt drum..

„O să sune puțin dur, dar nu-mi mai pasă: vreau să mă retrag din fotbalul profesionist”, a spus Eric Montes, potrivit marca.com.

Fotbalistul susține că fotbalul nu îi mai aduce bucurie și a dezvăluit momentul critic care l-a convins să se retragă:

„Nu renunțasem înainte din cauza acelor întrebări tipice de genul: «ce se va întâmpla cu mine?». Când mi-am rupt ligamentul încrucișat anterior, a făcut clic” .

ÚLTIMA HORA: Eric Montes deja el fútbol. El jugador del @AlgecirasCF necesita parar y descansar por salud mental, personal y para dejar de sufrir. Está recuperado de su lesión pero necesita parar la práctica deportiva. Abandona el @AlgecirasCF para buscar nuevos estímulos fuera… pic.twitter.com/7C4YmqKIK8 — Algeciras al minuto (@minutoes) December 19, 2025

Eric Montes: „Nu mai vreau să sufăr”

Mijlocașul a explicat de ce a luat această decizie: „Sunt foarte fericit, mă întorc în orașul meu pentru a-mi începe viața de la zero.

Joc de când aveam patru ani, iar fotbalulmi-a oferit multe lucruri minunate, dar am și suferit mult. Nu mai vreau să sufăr.

Vreau să mă bucur din nou de fotbal ca un copil în pauză”.

La finalul conferinței de presă, fotbalistul a fost aplaudat de oficialii clubului și de jurnaliști.

Cine e Eric Montes?

Fotbalistul născut în Manresa s-a alăturat academiei celor de la FC Barcelona în 2008, când avea numai 10 ani. De-a lungul celor 9 ani petrecuți în La Masia, a fost căpitanul unei grupe din care a făcut parte și Marc Cucurella, fundașul lui Chelsea și al naționalei Spaniei.

La sfârșitul junioratului, Eric Montes nu și-a găsit loc în prima formație a celor de la FC Barcelona și a fost vândut la altă echipă catalană: Girona.

Eric Montes nu s-a acomodat și a ajuns ulterior în ligile inferioare din Spania: Peralda, Cultural Leonesa, Albacete, Gimnastic de Tarragona și Algeciras.

300.000 de euro a fost cea mai mare cotă de piață din cariera lui Eric Montes, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport