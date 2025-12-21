Corupție: oligarh implicat! Scandal la alegerile confederației europene. Ce a promis rusul cu o avere de 23,5 miliarde

Alexander Ratner a fost reales președinte al confederației europene de tir sportiv, dar cea care a pierdut alegerile îl acuză de corupție.

În joc apare un oligarh rus care a promis o sumă imensă în campania lui Ratner. Cine e acest miliardar, cui a făcut promisiunea și care era suma.

Alexander Ratner rămâne președintele confederației europene de tir sportiv (ESC).

Germanul de origine rusă a câștigat alegerile organizate pe 25 octombrie, la Erevan, capitala Armeniei, dar învinsa din această cursă l-a acuzat de corupție.

Și federația internațională (ISSF) a anunțat declanșarea unei anchete.

Ce a promis miliardarul Lisin pentru susținerea lui Ratner

Ce s-a întâmplat? Finlandeza Karoliina Nissinen, cea care a pierdut duelul cu Ratner, a făcut plângere împotriva lui Ratner și a modului în care acesta i-a convins pe votanți să-l sprijine.

Oficialul nordic susține că Ratner a promis în campania sa că oligarhul rus Vladimir Lisin va oferi fiecăreia dintre cele 51 de federații 200.000 de euro dacă germanul continuă la președinția ESC, potrivit The Times.

10,2 milioane de euro a fost suma totală promisă de miliardarul Vladimir Lisin în campania lui Alexander Ratner

Lisin a fost președintele federației internaționale de tir. Apropiat de Putin

Lisin, care nu a lipsit de la votul ESC din Armenia, a fost președintele ISSF până în 2022.

Forțat să demisioneze după ce Rusia a invadat Ucraina.

Lisin (dreapta) și Ratner, cel pe care l-a susținut miliardarul Foto: ISSF

În vârstă de 69 de ani, acesta este unul dintre oligarhii sprijiniți de-a lungul timpului de Vladimir Putin.

Cu afaceri în industria siderurgică, Lisin deține compania NLMK, printre cei mai mari producători de oțel ai Rusiei.

23,5 miliarde de dolari (20 de miliarde de euro) este estimarea averii lui Vladimir Lisin, locul 107 în ierarhia Bloomberg a celor mai bogați oameni ai planetei

Lisin către Nissinen: „Voi da acești bani oricui îmi susține candidatul”

Ratner s-a apărat susținând că „Lisin a fost sponsorul principal și tradițional al tirului european și internațional de peste 15 ani”.

Nissinen a replicat: „Federațiile care au un buget anual de 50.000 de euro au primit brusc un stimulent uriaș pentru a-l vota pe Ratner”.

Karoliina Nissinen, în clădirea Comitetului Olimpic Internațional de la Lausanne Foto: ISSF

Finlandeza a dezvăluit și ce i-a transmis Lisin: „Voi da acești bani oricui vreau, oricui îmi place, oricui îmi susține candidatul”.

