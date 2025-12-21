Corupție: oligarh implicat! Scandal la alegerile confederației europene. Ce a promis rusul cu o avere de 23,5 miliarde

- Alexander Ratner a fost reales președinte al confederației europene de tir sportiv, dar cea care a pierdut alegerile îl acuză de corupție.
- În joc apare un oligarh rus care a promis o sumă imensă în campania lui Ratner. Cine e acest miliardar, cui a făcut promisiunea și care era suma.
Alexander Ratner rămâne președintele confederației europene de tir sportiv (ESC).
Germanul de origine rusă a câștigat alegerile organizate pe 25 octombrie, la Erevan, capitala Armeniei, dar învinsa din această cursă l-a acuzat de corupție.
Și federația internațională (ISSF) a anunțat declanșarea unei anchete.
Ce a promis miliardarul Lisin pentru susținerea lui Ratner
Ce s-a întâmplat? Finlandeza Karoliina Nissinen, cea care a pierdut duelul cu Ratner, a făcut plângere împotriva lui Ratner și a modului în care acesta i-a convins pe votanți să-l sprijine.
Oficialul nordic susține că Ratner a promis în campania sa că oligarhul rus Vladimir Lisin va oferi fiecăreia dintre cele 51 de federații 200.000 de euro dacă germanul continuă la președinția ESC, potrivit The Times.
Lisin a fost președintele federației internaționale de tir. Apropiat de Putin
Lisin, care nu a lipsit de la votul ESC din Armenia, a fost președintele ISSF până în 2022.
Forțat să demisioneze după ce Rusia a invadat Ucraina.
În vârstă de 69 de ani, acesta este unul dintre oligarhii sprijiniți de-a lungul timpului de Vladimir Putin.
Cu afaceri în industria siderurgică, Lisin deține compania NLMK, printre cei mai mari producători de oțel ai Rusiei.
Lisin către Nissinen: „Voi da acești bani oricui îmi susține candidatul”
Ratner s-a apărat susținând că „Lisin a fost sponsorul principal și tradițional al tirului european și internațional de peste 15 ani”.
Nissinen a replicat: „Federațiile care au un buget anual de 50.000 de euro au primit brusc un stimulent uriaș pentru a-l vota pe Ratner”.
Finlandeza a dezvăluit și ce i-a transmis Lisin: „Voi da acești bani oricui vreau, oricui îmi place, oricui îmi susține candidatul”.