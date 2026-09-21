„Arbitrii mi-au spus asta” Noi detalii despre conflictul Armstrong - Alibec: „Atunci s-a potolit” +30 foto
Noi detalii despre conflictul dintre Denis Alibec și Danny Armstrong FOTO Montaj GOLAZO.ro/Sport Pictures
Superliga

„Arbitrii mi-au spus asta” Noi detalii despre conflictul Armstrong - Alibec: „Atunci s-a potolit”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 15:02
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele celor de la Dinamo, a venit cu noi dezvăluiri despre conflictul dintre Denis Alibec și Danny Armstrong.
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Cei doi fotbaliști au avut o confruntare la pauza meciului, iar atacantul Farului a văzut cartonașul roșu din partea arbitrului Marian Barbu.

La finalul meciului, Alibec a susținut că a fost provocat și înjurat, în timp ce jucătorul lui Dinamo a venit cu o altă versiune.

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Andrei Nicolescu: „Mi s-a spus că a avut un gest de lovire. Asta mi-au povestit arbitrii”

Acum, oficialul „câinilor” a venit cu noi explicații, cele primite din partea arbitrilor.

„La finalul meciului am fost și eu un pic la domnii arbitri și am întrebat (…). Și atunci relatarea este următoarea: pe culoar, noi de fiecare dată pe Arena Națională punem niște panouri cu pozele cu Dinamo. (….) Culoarul acela devine un pic mai îngust, după care are o fantă de trecere înspre vestiare.

Ceea ce înseamnă că în momentul în care din culoarul ăla te duci în stânga sau în dreapta, deja ești în zona în care e a echipei tale. Pe partea stângă este și camera arbitrilor și vestiarul arbitrilor. Acolo unde suntem noi este și vestiarul arbitrilor.

În timp ce Armstrong trecuse de culoarul comun spre intrarea spre vestiar, am înțeles că Alibec a intrat de pe culoarul comun înspre noi, în vestiar, aproape de vestiarul nostru și acolo a avut loc altercația.

Armstrong s-a întors pentru că el alerga spre vestiar. Alibec a venit spre el. Unul dintre asistenți mi-a spus că în momentul acela Alibec a avut gestul ăsta de a-l lovi. (n.r. cu capul în gură?) Da. Armstrong, cumva, el spune că a exagerat și a căzut. Și în momentul ăla a intervenit arbitrul.

Arbitrul a dat cartonaș roșu pentru Alibec, cartonaș galben pentru Armstrong. Armstrong s-a ridicat foarte repede și atunci l-a avertizat: «Ce vrei? Vrei să faci spectacol, să-ți dau și ție roșu?».

Și atunci Armstrong s-a potolit. S-a întors și a plecat. Asta este… (n.r. - l-a lovit?) Mi s-a spus că a avut un gest, un gest de lovire. Asta mi-au povestit arbitrii”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Andrei Nicolescu: „La cum vorbește engleza Armstrong, dacă înțelegi, înseamnă că ești din Scoția”

Cât despre explicația lui Denis Alibec, care susține că a fost înjurat de Armstrong, Nicolescu a ținut să sublinieze că atacantul Farului a fost participat la multe astfel de incidente în trecut.

„La cum vorbește engleza Armstrong, dacă înțelegi, înseamnă că ești din Scoția, sincer.

Îmi aduc aminte acum, fără să iau din niciun merit fotbalistului Alibec, că sunt multe imagini la televizor în care, în anumite momente, pe gura domnului Alibec se citesc anumite propoziții, fraze, cuvinte care nu pot fi reproduse.

Cred că cineva care face asta nu cred că poate să fie deranjat de altcineva care face același lucru”, a mai spus Nicolescu.

În final, președintele „alb-roșiilor” a fost fair-play și e de părere că Armstrong va ajunge să fie sancționat dacă mai continuă să-și provoace adversarii.

Discutam asta și cu domnii arbitri aseară. La un moment dat va plăti și el (n.r. - Armstrong) prețul ăsta, pentru că ușor-ușor și în zona arbitrilor se va vorbi despre asta. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

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