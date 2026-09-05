Drăguș a refuzat Dinamo Povestea alegerii care i-a schimbat cariera: „Denis mi-a fost propus mie prima dată” +4 foto
Superliga

Drăguș a refuzat Dinamo Povestea alegerii care i-a schimbat cariera: „Denis mi-a fost propus mie prima dată”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 09:17
  • Cu aproape 15 ani în urmă, Denis Drăguș a avut de ales între Dinamo și Academia Hagi. A ales proiectul de la Ovidiu, o decizie care avea să-i schimbe cariera.
  • Acum, atacantul a ajuns la FCSB și va trăi derby-ul cu Dinamo din postura de jucător al marii rivale.
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Denis Drăguș, 27 de ani, este noul atacant al celor de la FCSB. Internaționalul român a fost prezentat vineri, 4 septembrie, la formația pregătită de Marius Baciu și va purta tricoul cu numărul 10.

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Denis Drăguș a fost dorit de Dinamo în perioada junioratului

Transferul atacantului a fost perfectat cu doar o zi înaintea derby-ului cu Dinamo, programat sâmbătă, 5 septembrie, de la 20:30, pe „Arcul de Triumf”.

Drăguș nu va putea însă evolua în primul meci al FCSB-ului după transferul său, fiind considerat nepregătit pentru o astfel de partidă.

Fotbalistul plătit de Gigi Becali cu un salariu un milion de euro are însă o poveste interesantă legată de Dinamo.

Cu aproape 15 ani în urmă, pe când se anunța ca un mare talent, Dinamo și Academia Hagi au intrat în cursa pentru semnătura lui Denis Drăguș.

Golul care l-a convins pe Hagi

Atacantul evolua atunci la Pro Luceafărul București și atrăsese atenția cluburilor din Capitală după ce începuse să marcheze gol după gol.

„Tricolorul” a povestit cum l-a remarcat Hagi și de ce a refuzat Dinamo.

„Am avut un amical la Ovidiu, împotriva Academiei, și am pierdut cu 1-5. Eu am marcat singurul nostru gol. Am fost chemat la probe, dar am vorbit cu tata și mi-a zis să mai aștept, pentru că sunt prea mic.

Aveam doar 12 ani. Așa că am ajuns la Academie abia după vreun an și ceva. Îmi aduc aminte perfect.

Am plecat spre Constanța direct de la școală. Am făcut trei zile de antrenamente, am jucat într-un meci-școală și imediat m-am mutat aici”, explica Denis, în 2018, pentru gsp.ro.

Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB
Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB

Galerie foto (4 imagini)

Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB
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Condițiile au contat: „Am avut de ales între Academie și Dinamo”

Dinamo a pus ochii pe Drăguș după ce a câștigat un joc de unul singur.

„Într-un meci din campionatul de juniori pe București, aveam 6-0 la pauză. Toate golurile date de mine. Atunci au început echipele din Capitală să se intereseze de mine.

Așa că am avut de ales între Academie și Dinamo. Am luat însă decizia știind ce mediu și ce condiții găsesc aici”.

Fostul șef al Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo: „Denis Drăguș mi-a fost propus mie prima dată”

Versiunea lui Drăguș este confirmată și de Gabriel Răduță, fostul șef al Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo. În 2019, acesta povestea că atacantul îi fusese propus direct de tatăl său, care îi fusese coleg la Dinamo.

„Denis Drăguș mi-a fost propus mie prima dată. Era la Marcel Pigulea, la Luceafărul, mi-a fost propus de către tatăl lui, care a fost coleg cu mine la Dinamo. Mi-a fost propus și Răzvan Marin.

Doar că eu n-am avut posibilitatea să-i iau, prin prisma condițiilor pe care le avem comparativ cu Hagi, care are totul. Am fost la meciuri, i-am văzut. N-am putut să-i ademenesc.

Hagi are un mare merit pentru instruirea lor. Viitorul e cea mai bună academie”, declara Răduță în 2019, citat de gsp.ro.

2 milioane de euro
este cota lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt

A debutat la 16 ani la echipa de seniori

Alegerea Academiei Hagi avea să-i schimbe cariera. Drăguș a progresat rapid la Ovidiu, iar la doar 16 ani a debutat pentru Viitorul, în Cupa României.

A continuat să impresioneze la juniori, unde a câștigat titluri naționale, iar unul dintre cele mai importante momente ale perioadei a venit după o finală câștigată cu 4-0 împotriva lui Dinamo.

„Am avut o ambiție în plus, pentru că există o rivalitate între noi și ei la acest nivel”, explica Drăguș.

Mutarea care a provocat explozia

În sezonul 2017-2018 a făcut pasul către echipa de seniori și a marcat primul gol în Liga 1.

În vara lui 2018, la 19 ani, Drăguș a devenit titular la Viitorul și una dintre revelațiile fotbalului românesc. Hagi l-a mutat din bandă în centrul atacului, mișcare ce avea să se dovedească importantă pentru cariera lui.

În startul sezonului 2018-2019, Drăguș a explodat în Europa League. A marcat de patru ori în preliminarii și a contribuit la toate golurile Viitorului din parcursul european de atunci.

În „dubla” cu Vitesse Arnhem a înscris de trei ori și a atras atenția cluburilor din străinătate.

7 goluri
a marcat Denis Drăguș în cele 28 de selecții pentru echipa națională a României

Hagi l-a vândut cu 1,8 milioane de euro la Standard Liege

În vara lui 2019, Standard Liege l-a cumpărat de la Viitorul, pentru 1,8 milioane de euro.

Au urmat împrumuturi în Italia și Turcia, iar perioada petrecută la Gaziantep, în sezonul 2023-2024, i-a relansat cariera: a marcat 15 goluri și a ajuns la Trabzonspor.

După alți doi ani de împrumuturi neconvingătoare în Turcia, Drăguș revine în România, la FCSB, cu obiectivul de a reveni în prim-plan.

Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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