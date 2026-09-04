Denis Drăguș (27 de ani) a oferit primele declarații din postura de jucător al celor de la FCSB.

Atacantul a explicat ce l-a convins să se transfere la formația roș-albastră și le-a transmis și un mesaj suporterilor.

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Denis Drăguș revine în România după 7 ani petrecuți în Italia, Belgia și Turcia. Ultimul său angajament a fost la Trabzonspor, formație de care s-a despărțit recent.

Vârful dorit cu insistență de Gigi Becali a fost prezentat astăzi și va purta tricoul cu numărul 10.

VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant pentru care a ales să semneze cu FCSB:

Imediat după ce a fost prezentat la noua sa echipă, Denis Drăguș a dezvăluit ce l-a convins să aleagă FCSB.

„Încrederea pe care am simțit-o din partea tuturor. Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă, mi-a spus că asta ar fi cel mai tare lucru din viața ei și nu cred că mai era ceva de adăugat.

Abia aștept. Sunt foarte curios. În ultimii șapte ani am fost în afara țării. Chiar dacă am fost la Constanța (la Farul) înainte să plec din România, eram în alt oraș, nu eram la mine acasă.

Acum sunt acasă, sunt la o echipă pe care toată lumea o iubește, toată lumea o simpatizează. Chiar și eu când eram mic urmăream cu foarte mare admirație meciurile Stelei și mă bucur că fac parte din această echipă”, a spus Drăguș.

Denis Drăguș a explicat și cum se simte înainte de acest nou pas din cariera sa:

„Mă simt emoționat pentru faptul că o să joc acasă, o să joc în fața suporterilor și o să joc pentru cea mai iubită echipă din România. Mă bucur și abia aștept să încep”.

Atacantul nu a evoluat deloc în acest sezon. În stagiunea precedentă, Drăguș a adunat 24 de meciuri pentru Eyupspor și Gaziantep și a marcat două goluri, ambele pentru Gaziantep.

Sper să ne susțină în continuare, să fie alături de noi și le promitem că o să lăsăm tot ce putem acolo pe teren. Pot să dau totul, cred că asta e cel mai important, să dai tot acolo pe teren. Asta vreau să știe (n.r. - suporterii), că indiferent de ce ar fi, nu m-am menajat niciodată. Denis Drăguș, mesaj pentru suporteri

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