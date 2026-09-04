Istvan Kovacs la derby Cum arată brigada de la Dinamo - FCSB: Nicolescu a scăpat de cea mai mare temere

CCA a publicat în această seară delegările pentru derby de România

Dinamo - FCSB se va juca sâmbătă de la 20:30, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București

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La centru va fi Istvan Kovacs, ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Arbitru de rezervă a fost delegat Gabriel Mihuleac, iar la VAR sunt George Găman și Florin Chivulete (asistent). Observator de arbitri e Sebastian Colțescu.

Dinamo l-a evitat pe Cătălin Popa, „preferatul” președintelui

Într-o intervenție la emisiunea „Fotbal Club”, pe Digi Sport, în această seară, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, spunea că ar prefera să nu fie Cătălin Popa în camera VAR, arbitru despre care nu are o părere bună:

„E foarte bine că arbitrează Istvan Kovacs derby-ul.

Eu doar cu domnul Cătălin Popa am o mică reținere la VAR, dar nu am ce face.

E o percepție personală, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar sunt prea multe întâmplări la VAR care au fost discutabile.

Am avut discuțiile mele personale cu dânsul și mi-am creat o impresie. E un profesionist, îl respect, dar mi-aș dori să nu fie dânsul delegat mâine”.

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