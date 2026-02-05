Românii, decisivi în Turcia FOTO: Denis Drăguș a înscris o „dublă” pentru Gaziantep în Cupă

Ankara Keciorengucu - Gaziantep 1-5. Denis Drăguș (26 de ani), atacantul oaspeților, a reușit o „dublă” în partida din grupa C din cadrul Cupei Turciei.

Miercuri, și Ianis Hagi (27 de ani) a înscris două goluri pentru Alanyaspor, în aceeași competiție.

Titular în partida de joi, Denis Drăguș a avut o performanță remarcabilă și a înscris de două ori pentru Gaziantep.

Denis Drăguș, „dublă” în Keciorengucu - Gaziantep 1-5

Gaziantep a început perfect partida din etapa a treia din grupele Cupei Turciei. Atacantul Christopher Lungoyi a înscris în minutul 3 și se anunța un meci perfect pentru echipa lui Denis Drăguș.

Avantajul oaspeților a ținut doar 3 minute. Ali Akman a marcat pentru Keciorengucu, din penalty.

Gaziantep a reluat atacurile și, în minutul 29, fundașul Nazim Sangare și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, ducând scorul la 2-1.

A venit și rândul lui Denis Drăguș să înscrie. Internaționalul român a punctat din penalty, în minutul 41. Acesta l-a învins cu ușurință pe portarul Aykut Ozer.

Imediat după pauză, Drăguș a bifat „dubla”. Românul a fost lansat pe partea stângă și a sprintat spre poarta lui Keciorengucu.

A reușit să treacă și de un fundaș advers și, din interiorul careului, a șutat cu piciorul stâng la colțul scurt. Gaziantep conducea atunci cu scorul de 4-1.

Și atacantul Muhammet Akmelek a mai punctat pentru Gaziantep, tot din penalty, în minutul 83, și a stabilit scorul final: 5-1.

În urma victoriei obținute joi, Gaziantep se află pe locul secund în grupa C din Cupa Turciei, cu 6 puncte obținute în trei partide.

Echipa lui Drăguș se află la egalitate de puncte cu liderul Beșiktaș, care are cu un meci mai puțin disputat.

16 meciuri a jucat Denis Drăguș în acest sezon pentru Gaziantep

Ianis Hagi și Dorin Rotariu, marcatori în Cupa Turciei

Miercuri, Ianis Hagi a bifat o „dublă” pentru Alanyspor în meciul cu Boluspor, câștigat cu scorul de 4-0.

Românul a deschis scorul în minutul 47, atunci când a înscris din alunecare.

Hagi a mai punctat și în 58, în urma unei lovituri libere. Acesta a șutat în zid, dar mingea a revenit tot la el și a înscris, după un șut deviat.

Și Dorin Rotariu a înscris în Cupa Turciei, în urmă cu două zile. Jucătorul lui Igdir a punctat în meciul câștigat cu Antalyaspor, scor 6-0.

Jucătorul român a primit mingea pe partea dreaptă, a făcut un schimb de pase cu fundașul dreapta Asan și a ajuns în careu. Rotariu a reușit să marcheze după ce l-a lobat pe portarul advers, Kagan Arican.

