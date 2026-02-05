Românii, decisivi în Turcia FOTO: Denis Drăguș a înscris o „dublă” pentru Gaziantep în Cupă

- Ankara Keciorengucu - Gaziantep 1-5. Denis Drăguș (26 de ani), atacantul oaspeților, a reușit o „dublă” în partida din grupa C din cadrul Cupei Turciei.
- Miercuri, și Ianis Hagi (27 de ani) a înscris două goluri pentru Alanyaspor, în aceeași competiție.
Titular în partida de joi, Denis Drăguș a avut o performanță remarcabilă și a înscris de două ori pentru Gaziantep.
Denis Drăguș, „dublă” în Keciorengucu - Gaziantep 1-5
Gaziantep a început perfect partida din etapa a treia din grupele Cupei Turciei. Atacantul Christopher Lungoyi a înscris în minutul 3 și se anunța un meci perfect pentru echipa lui Denis Drăguș.
Avantajul oaspeților a ținut doar 3 minute. Ali Akman a marcat pentru Keciorengucu, din penalty.
Gaziantep a reluat atacurile și, în minutul 29, fundașul Nazim Sangare și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, ducând scorul la 2-1.
A venit și rândul lui Denis Drăguș să înscrie. Internaționalul român a punctat din penalty, în minutul 41. Acesta l-a învins cu ușurință pe portarul Aykut Ozer.
Imediat după pauză, Drăguș a bifat „dubla”. Românul a fost lansat pe partea stângă și a sprintat spre poarta lui Keciorengucu.
A reușit să treacă și de un fundaș advers și, din interiorul careului, a șutat cu piciorul stâng la colțul scurt. Gaziantep conducea atunci cu scorul de 4-1.
Și atacantul Muhammet Akmelek a mai punctat pentru Gaziantep, tot din penalty, în minutul 83, și a stabilit scorul final: 5-1.
În urma victoriei obținute joi, Gaziantep se află pe locul secund în grupa C din Cupa Turciei, cu 6 puncte obținute în trei partide.
Echipa lui Drăguș se află la egalitate de puncte cu liderul Beșiktaș, care are cu un meci mai puțin disputat.
Ianis Hagi și Dorin Rotariu, marcatori în Cupa Turciei
Miercuri, Ianis Hagi a bifat o „dublă” pentru Alanyspor în meciul cu Boluspor, câștigat cu scorul de 4-0.
Românul a deschis scorul în minutul 47, atunci când a înscris din alunecare.
Hagi a mai punctat și în 58, în urma unei lovituri libere. Acesta a șutat în zid, dar mingea a revenit tot la el și a înscris, după un șut deviat.
Și Dorin Rotariu a înscris în Cupa Turciei, în urmă cu două zile. Jucătorul lui Igdir a punctat în meciul câștigat cu Antalyaspor, scor 6-0.
Jucătorul român a primit mingea pe partea dreaptă, a făcut un schimb de pase cu fundașul dreapta Asan și a ajuns în careu. Rotariu a reușit să marcheze după ce l-a lobat pe portarul advers, Kagan Arican.