Ianis Hagi, spectacol în Turcia VIDEO: Meci mare făcut de român! A marcat două goluri și Alanyaspor e lider în grupă

Boluspor - Alanyaspor 0-4. Ianis Hagi (27 de ani) a bifat o „dublă” pentru oaspeți în meciul din etapa a treia a grupelor Cupei Turciei.

Boluspor (locul 8 în liga secundă) și Alanyaspor (locul 10 în prima divizie) s-au întâlnit miercuri, în cadrul grupei A din Cupa Turciei.

Echipa lui Ianis Hagi s-a impus categoric, cu 4-0, și se află, pentru moment, pe prima poziție în grupă.

Alanyaspor a început mai bine partida din Cupa Turciei. Echipa la care joacă Ianis Hagi a marcat în minutul 5, prin Meschack Elia, dar golul atacantului a fost anulat pe motiv de ofsaid.

La finalul primei reprize, scorul a fost 0-0, însă Alanyaspor s-a dezlănțuit în a doua parte a meciului.

Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 47. Elia a intrat în careu de pe partea stângă, i-a luat fața unui adversar și a centrat în fața porții, cu exteriorul.

Acolo se afla Ianis Hagi, care a reușit să împingă mingea în poartă, din alunecare. Portarul lui Boluspor, Bartu Kulbilge, a atins balonul, dar nu a fost suficient pentru a evita golul.

11 minute mai târziu, Alanyaspor a primit o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri. Responsabil pentru acea execuție a fost același Ianis Hagi, care a șutat direct în zid, cu piciorul stâng.

Mingea a ajuns tot la Hagi, iar românul a șutat puternic, de această dată, cu piciorul drept. Mingea a fost deviată de fundașii lui Boluspor și a intrat în poartă.

Alanyaspor a mai punctat prin atacantul Steve Mounie, în minutele 60 și 68, și a câștigat cu 4-0. În urma acestei victorii, Alanyaspor a urcat pe primul loc în grupa A, cu 7 puncte acumulate după 3 etape.

17 meciuri a jucat Ianis Hagi în acest sezon pentru Alanyaspor. A marcat 4 goluri și a oferit 2 pase decisive

Pentru echipa la care joacă Ianis Hagi urmează meciul cu Beșiktaș. Duelul din etapa 21 a campionatului Turciei este programat duminică, de la ora 19:00.

Primul gol marcat de Ianis Hagi în meciul cu Boluspor:

🔥 İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!



🟠🟢 Alanyaspor, Boluspor karşısında 47. dakikada Ianis Hagi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.#ZTK pic.twitter.com/L3s4gmGBHA — A Spor (@aspor) February 4, 2026

Al doilea gol marcat de Ianis Hagi în meciul cu Boluspor:

🚀 GOLÜN ADI: HAGI!



🟠🟢 Alanyaspor, Boluspor karşısında Ianis Hagi’nin 57. dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti.#ZTK pic.twitter.com/PF3hcNUtGs — A Spor (@aspor) February 4, 2026

