Turcii au decis „Cazul Drăguș” Ce a ales antrenorul lui Trabzonspor. Ce a făcut „tricolorul”
Drăguș așteaptă o rezolvare a situației sale pentru a putea începe cu adevărat acest sezon. Foto: Iosif Popescu
Stranieri

Turcii au decis „Cazul Drăguș” Ce a ales antrenorul lui Trabzonspor. Ce a făcut „tricolorul”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 13:40
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 13:40
  • Denis Drăguș întârzie să ia o hotărâre asupra viitorului său, dar Trabzonspor a decis. 
  • Ce spun turcii despre pretențiile atacantului în vârstă de 27 de ani.
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Gică Hagi i-a cerut lui Denis Drăguș să rezolve situația la Trabzonspor pentru a nu risca locul la națională, „e complicat, am pierde un jucător important”, dar atacantul întârzie să ia o hotărâre.

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Drăguș nu e în lotul lui Trabzonspor pentru Europa League

Deocamdată, clubul turc a confirmat ce decizie a luat în cazul „tricolorului”.

Antrenorul Fatih Tekke a anunțat lotul de 22 transmis la UEFA pentru play-off-ul Europa League - turul contra Ferencvaros e joi seară, returul, săptămâna viitoare - și vârful în vârstă de 27 de ani nu apare printre cei șapte atacanți, potrivit site-ului local 61Saat.com.

Drăguș s-a antrenat cu Trabzonspor în această vară, dar nu a jucat niciun meci de pregătire. Foto: Intagram Drăguș s-a antrenat cu Trabzonspor în această vară, dar nu a jucat niciun meci de pregătire. Foto: Intagram
Drăguș s-a antrenat cu Trabzonspor în această vară, dar nu a jucat niciun meci de pregătire. Foto: Intagram

Teoretic, Tekke poate adăuga încă doi jucători până miercuri, însă e greu de crezut că îl va trece pe Drăguș, care s-a pregătit cu echipa fără a juca totuși niciun amical în această vară.

Tehnicianul nu l-a folosit pentru că se aștepta ca vârful să plece.

Drăguș vrea bani și de la clubul actual, și de la cel viitor

„Cazul Drăguș” pare dificil de rezolvat pentru Trabzonspor. Motivul: atacantul depinde de două lucruri.

Vrea bani și de la clubul de care se desparte, și de la cel unde va ajunge.

Dacă ar fi FCSB viitoarea destinație, situația ar fi mai ușoară: proprietarul roș-albaștrilor îl așteaptă cu un milion de euro net, a dezvăluit Mihai Stoica.

Internaționalul nu reușește să-l convingă pe președintele lui Trabzon, Ertugrul Dogan, să-i plătească 3 milioane de euro, cât pretinde el pentru rezilierea contractului:

  • Salariul pe fiecare dintre cei doi ani pe care îi mai are în contractul cu gruparea turcă.  

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