Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”

Gigi Becali (68 de ani) e dispus să facă orice pentru a-l aduce pe Denis Drăguș (27 de ani).

Patronul FCSB e gata să-i ofere un salariu uriaș atacantului, deși Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA, nu este de acord.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Denis Drăguș nu mai intră în planurile celor de la Trabzonspor și continuă să rămână unul din țintele lui Gigi Becali în această perioadă de mercato.

Citește și Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon Citește mai mult Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon

Mihai Stoica, după ce a auzit salariul pe care Becali e gata să i-l ofere lui Drăguș: „ M-a luat inima!”

Pentru a fi sigur că atacantul va semna cu FCSB, patronul roș-albaștrilor este gata să îi ofere acestuia un salariu de un milion de euro! Mihai Stoica a fost șocat de decizie.

„Pe mine mă înjură foarte multă lume, că de ce uneori îi zic lui Gigi «Stai puţin!». Când am auzit că vrea să-i dea lui Drăguş un milion de euro net, m-a luat inima. Toată lumea spune: «Sunt banii tăi?».

Nu, dar da. Mi-ar fi foarte uşor să fiu preşedintele unui club unde vin banii de la Primărie şi sponsorizări şi să stau doar să cheltuiesc. Nu merge aşa! Chiar nu merge aşa!”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

Hai să spun ce face Mihai Stoica. El nu știe, acum aude ce spun eu. E ca un frate pentru mine. Ține la banii mei și la clubul ăsta de parcă ar fi chiar al lui. Și atunci el blochează... Nu că blochează, dar nu vrea să cheltuie, să arunce cu banii. Apreciez lucrul ăsta. E prima dată când o spun. Dacă ar fi după mine, hai să băgăm acum 10 milioane. Gigi Becali, patron FCSB, pe 6 august la Digi Sport

Denis Drăguș refuză să rezilieze contractul cu Trabzonspor

Președintele formației din Turcia, Ertugrul Dogan, a anunțat că „nu-l luăm în considerare pe Drăguș pentru echipă. I-am permis să plece”.

Motivul este unul simplu. Dacă transferul lui Darwin Nunez (27 de ani) se va concretiza, formația condusă de Fatih Tekke va avea în lot 17 jucători străini. În Turcia, limita este de 14.

Totuși, situația rămâne însă complicată. Potrivit site-ului 61Saat.com, chiar din Trabzon, alt blocaj a apărut.

Dogan vrea să rezilieze contractul (expiră în 2028), dar jucătorul refuză. Pentru a pune capăt acordului, „tricolorul” pretinde plata integrală a salariului pentru următoarele două sezoane. Până la sfârșit.

3.000.000 de euro este suma pe care ar trebui să o primească Drăguș ca salariu până în 2028

Dacă părțile nu găsesc o cale de compromis, clubul l-ar putea împrumuta din nou, după ce l-a cedat înainte la Eyupspor și Gaziantep.

Într-un caz extrem, în care nici nu reziliază contractul, nici nu pleacă sub formă de împrumut, vârful ar putea rămâne doar să se antreneze la Trabzon.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport