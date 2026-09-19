Spectator surpriză la U Craiova - FCSB  Fostul căpitan al oltenilor, prezent la derby-ul din Superliga:  „Mi-e dor de echipă”

U CRAIOVA - FCSB. Alexandru Mitriță (31 de ani), fostul căpitan al formației din Bănie, este prezent pe „Ion Oblemenco” la derby-ul etapei #10 din Superliga.

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Mitriță a revenit în Bănie pentru a-i susține pe olteni, după ce vineri a fost decisiv pentru Zhejiang Professional în victoria cu Wuhan Three Towns, scor 4-1, contribuind cu un gol și o pasă de gol.

Alexandru Mitriță, prezent la derby-ul U Craiova - FCSB

Internaționalul român a ajuns cu o jumătate de oră înainte de startul partidei și a fost asaltat de fani, care au vrut să facă poze cu el și să obțină autografe.

Fostul căpitan al Craiovei a oferit și câteva declarații:

„Sper să câștige Craiova. O să fie foarte multă lume. Mi-e dor de echipă, de băieți. Acum două ore am ajuns în România. Eu sunt bine, sunt foarte bine. M-am adaptat foarte repede acolo”, a declarat Alexandru Mitriță, citat de fanatik.ro.

141 de meciuri a jucat Mitriță pentru Craiova în două perioade distincte 2017–2019, respectiv 2023–2025. A marcat 66 de goluri și a oferit 32 de pase decisive.

Alexandru Mitriță a avut parte și de o revedere emoționantă cu Sorin Cârțu. Președintele onorific al oltenilor l-a îmbrățișat pe fostul căpitan al oltenilor.

Sorin Cîrțu și Alexandru Mitriță/ Foto: captură VIDEO fanatik.ro

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