Dennis Man, descumpănit Atacantul echipei naționale, după eșecul contra Canadei: „Nu s-a putut, nu avem ce să facem”

România - Canada 0-3. Dennis Man (26 de ani) a oferit primele reacții după eșecul drastic de pe Arena Națională.

Dennis Man s-a declarat dezamăgit de rezultatul amicalului cu Canada. Totuși, atacantul a recunoscut că adversarul a fost superior.

„Un meci dificil. Ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu s-a putut. Nu avem ce să facem, capul în pământ, ne așteaptă meciuri mult mai importante.

Am tratat serios meciul din această seară, din păcate au fost mai buni. Nu avem ce să facem, trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Cipru. Mergem să luăm cele 3 puncte.

Am vrut să le punem probleme, dar sunt o echipă puternică, cu jucători valoroși. În această seară nu am reușit.

Eu sunt din ce în ce mai bine, mă pregătesc bine. Cred că sunt pe drumul cel bun”, a spus Dennis Man, potrivit as.ro.

Alex Chipciu: „ N-a fost o dominare care să reflecte rezultatul”

Veteranul naționalei a tras și el câteva concluzii după eșecul de pe Arenă.

„Să uităm acest amical repede. Pentru că ne așteaptă meciul așteptat de toată lumea. Nu-ți cade bine să pierzi 3-0, un meci în care ei au profitat de absolut tot. N-a fost o dominare care să reflecte rezultatul. Canada o echipă cu jucători buni, de top, să fim realiști.

Am încredere că domnul Lucescu va face o echipă mare, o echipă care să aibă rezultate. Nu e presiune, pentru că jucătorii de la națională sunt obișnuiți cu asta.

Cipru mi s-a părut o națională care joacă. Mi s-au părut buni. Ne așteptăm la o partidă grea, dar pe care să o câștigam”, a declarat Alex Chipciu.

Naționala se deplasează acum în Cipru, pentru partida de marți din preliminariile CM 2026, extrem de importantă în calculele calificării pentru turneul final.

