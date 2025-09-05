România - Canada. Denis Drăguș a fost protagonistul unui episod neplăcut în repriza secundă.

După ce a fost înlocuit, atacantul a fost certat de Mircea Lucescu la marginea terenului pentru evoluția din partida amicală.

România a fost surclasată de Canada vineri seară pe Arena Națională, iar Denis Drăguș a fost autorul câtorva ocazii mari pentru naționala noastră, fără a reuși să înscrie.

România - Canada. Denis Drăguș, certat de Mircea Lucescu la marginea terenului

Drăguș trebuia să înceapă partida ca rezervă, însă acesta l-a înlocuit de urgență pe Louis Munteanu în primul „11”, după ce atacantul CFR-ului s-a accidentat la încălzire.

Drăguș a bifat câteva ocazii contra canadienilor, iar în minutul 74 a fost înlocuit cu David Miculescu.

În momentul în care a venit să dea mâna cu selecționerul Mircea Lucescu, acesta l-a ținut pe Drăguș lângă el preț de câteva zeci de secunde, pentru o a-i ține o morală cu privire la evoluția sa din această seară.

