ROMÂNIA - CANADA 0-3. Nimic nu a funcționat în defensiva „tricolorilor” vineri seară, pe Arena Națională. Nici la fazele fixe, nici în joc deschis. Peste tot, spații libere. Burcă a fost semnul slăbiciunii, iar Moldovan, ultima picătură.

Când ai un amical, încerci, testezi, pregătești echipa pentru meciurile viitoare. Nu doar pentru Cipru, ci și pentru revanșele cu Austria și Bosnia.

Sunt lecții de care trebuie să profiți. Verifici și, dacă nu iese, dacă iese foarte rău, ca acum, în fața Canadei, schimbi, transformi.

Naționala fără apărare. Canada ne-a surprins permanent

Vineri seară, pe Arena Națională, am descoperit că naționala noastră nu mai are apărare. Sau defensiva e un dezastru.

Așa a fost contra Canadei, „Frunza de Arțar” care a jucat la CM 2022, calificată la Mondial după 36 de ani, și care va evolua la turneul viitor, țară gazdă, alături de SUA și Mexic.

Ne-a înfruntat o echipă fără nume mari, dar ultraagresivă, dinamică, rapidă, cu jucători în continuă mișcare, care ne-a surprins permanent, în special în prima repriză. Și, la final, ne-a spulberat pe tabelă: 0-3!

Nimeni nu-l marca pe David la 0-1 . Fază fixă. Am lăsat liber vârful lui Juventus

Au fost probleme și la fazele fixe. Mai ales la golul de 0-1, Jonathan David a deviat mingea cu capul, ușor, la colțul lung, după o lovitură liberă.

Nu l-a marcat nimeni, un gol facil pentru vârful lui Juventus, însă putea fi evitat cu ușurință.

Doar să-l fi urmărit cineva, să fi stat lângă el la centrare. E totuși jucătorul lui Juventus.

Și în joc deschis au suferit „tricolorii”, mai ales pe contraatac, dar și în joc pozițional. Canadienii au găsit mereu spații pe care să strecoare balonul. Chiar și în fața careului nostru, zonă nepermis de liberă.

Burcă e schimbat total față de Euro. În rău. Semnul slăbiciunii apărării

Un semn al tensiunii, al neliniștii defensive a fost Andrei Burcă.

Nu cu mult timp în urmă era liderul apărării. Veteranul care la Euro 2024 părea că se poată lupta cu oricine și impresiona cu jocul său calm e total schimbat acum. În rău.

Departe de adversar, depășit în viteză de mai multe ori, Burcă nu semăna deloc cu stoperul puternic de anul trecut.

Nu e în formă și nu se simte prea bine în China. Pe 20 august, echipa sa, Yunnan Yukun, a fost spulberată de Beijing Guoan, 0-7. Iar la 0-1, tocmai Burcă a fost trimis la vestiare. Eliminat!

Nesiguranța lui Moldovan, ultima picătură. Poți risca la Nicosia cu el?

Pe acest fond, lipsa de încredere, de siguranță, a lui Horațiu Moldovan a fost ultima picătură.

La 0-2, s-a blocat, n-a mai știut ce să facă, a intrat în panică văzând că Ahmed îl atacase în presing și a încercat să-l dribleze.

A urmat ce era previzibil. Deposedare și gol, 0-2.

La 0-3, nu a avut nicio vină. Acolo a fost 100% vina celor din fața sa, care nu l-au protejat deloc. Au pătruns canadienii în careul galben ca la antrenament!

E vizibil că Moldovan nu mai are siguranța din trecut, pentru că nu joacă la Oviedo, nu a mai evoluat într-un meci oficial din iunie.

Întrebarea: cine apără la Nicosia, cu Cipru? Poți risca tot cu Moldovan? Dacă nu, rămân două variante: Târnovanu și Sava. Primul are nu mai puțin de 15 partide cu FCSB în acest sezon. Sava, doar trei la Udinese.

Drăguș finalizează cu călcâiul în loc să înscrie simplu. Certat de Lucescu

Câteva cuvinte și despre ofensiva împotriva Canadei.

Au fost poate patru acțiuni bune, una dintre ele pornită de la o recuperare avansată, la 35 de metri de poarta adversă, și încheiată cu șutul lui Stanciu. Bară! La câteva minute după alt șut periculos al căpitanului.

A mai fost ocazia lui Drăguș, mingea trecând puțin pe lângă poartă, în repriza secundă.

Plus cea mai mare, când Drăguș a fost singur cu portarul în 6 metri la centrarea lui Man, dar în loc să finalizeze cu voleu simplu a încercat să înscrie acrobatic, cu călcâiul. A tras direct în portar.

După acea fază, Lucescu l-a înlocuit pe Drăguș și l-a certat mai mult de 30 de secunde la marginea terenului.

