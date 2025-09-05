Ne-a dispărut apărarea! Analiză de la masa presei »  Alarmă! Nu rezistăm nici în fața Canadei! Am avut defensiva-dezastru +22 foto
Andrei Rațiu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Ne-a dispărut apărarea! Analiză de la masa presei » Alarmă! Nu rezistăm nici în fața Canadei! Am avut defensiva-dezastru

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 23:12
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 23:18
  • ROMÂNIA - CANADA 0-3. Nimic nu a funcționat în defensiva „tricolorilor” vineri seară, pe Arena Națională. Nici la fazele fixe, nici în joc deschis. Peste tot, spații libere. Burcă a fost semnul slăbiciunii, iar Moldovan, ultima picătură. 

Când ai un amical, încerci, testezi, pregătești echipa pentru meciurile viitoare. Nu doar pentru Cipru, ci și pentru revanșele cu Austria și Bosnia.

Sunt lecții de care trebuie să profiți. Verifici și, dacă nu iese, dacă iese foarte rău, ca acum, în fața Canadei, schimbi, transformi.

Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește și
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat

Naționala fără apărare. Canada ne-a surprins permanent

Vineri seară, pe Arena Națională, am descoperit că naționala noastră nu mai are apărare. Sau defensiva e un dezastru.

Așa a fost contra Canadei, „Frunza de Arțar” care a jucat la CM 2022, calificată la Mondial după 36 de ani, și care va evolua la turneul viitor, țară gazdă, alături de SUA și Mexic.

Ne-a înfruntat o echipă fără nume mari, dar ultraagresivă, dinamică, rapidă, cu jucători în continuă mișcare, care ne-a surprins permanent, în special în prima repriză. Și, la final, ne-a spulberat pe tabelă: 0-3!

Nimeni nu-l marca pe David la 0-1. Fază fixă. Am lăsat liber vârful lui Juventus

Au fost probleme și la fazele fixe. Mai ales la golul de 0-1, Jonathan David a deviat mingea cu capul, ușor, la colțul lung, după o lovitură liberă.

Nu l-a marcat nimeni, un gol facil pentru vârful lui Juventus, însă putea fi evitat cu ușurință.

Doar să-l fi urmărit cineva, să fi stat lângă el la centrare. E totuși jucătorul lui Juventus.

Și în joc deschis au suferit „tricolorii”, mai ales pe contraatac, dar și în joc pozițional. Canadienii au găsit mereu spații pe care să strecoare balonul. Chiar și în fața careului nostru, zonă nepermis de liberă.

România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
labels.photo-gallery

Burcă e schimbat total față de Euro. În rău. Semnul slăbiciunii apărării

Un semn al tensiunii, al neliniștii defensive a fost Andrei Burcă.

Nu cu mult timp în urmă era liderul apărării. Veteranul care la Euro 2024 părea că se poată lupta cu oricine și impresiona cu jocul său calm e total schimbat acum. În rău.

Departe de adversar, depășit în viteză de mai multe ori, Burcă nu semăna deloc cu stoperul puternic de anul trecut.

Nu e în formă și nu se simte prea bine în China. Pe 20 august, echipa sa, Yunnan Yukun, a fost spulberată de Beijing Guoan, 0-7. Iar la 0-1, tocmai Burcă a fost trimis la vestiare. Eliminat!

Nesiguranța lui Moldovan, ultima picătură. Poți risca la Nicosia cu el?

Pe acest fond, lipsa de încredere, de siguranță, a lui Horațiu Moldovan a fost ultima picătură.

La 0-2, s-a blocat, n-a mai știut ce să facă, a intrat în panică văzând că Ahmed îl atacase în presing și a încercat să-l dribleze.

A urmat ce era previzibil. Deposedare și gol, 0-2.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Galerie foto (10 imagini)

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

La 0-3, nu a avut nicio vină. Acolo a fost 100% vina celor din fața sa, care nu l-au protejat deloc. Au pătruns canadienii în careul galben ca la antrenament!

E vizibil că Moldovan nu mai are siguranța din trecut, pentru că nu joacă la Oviedo, nu a mai evoluat într-un meci oficial din iunie.

Întrebarea: cine apără la Nicosia, cu Cipru? Poți risca tot cu Moldovan? Dacă nu, rămân două variante: Târnovanu și Sava. Primul are nu mai puțin de 15 partide cu FCSB în acest sezon. Sava, doar trei la Udinese.

Drăguș finalizează cu călcâiul în loc să înscrie simplu. Certat de Lucescu

Câteva cuvinte și despre ofensiva împotriva Canadei.

Au fost poate patru acțiuni bune, una dintre ele pornită de la o recuperare avansată, la 35 de metri de poarta adversă, și încheiată cu șutul lui Stanciu. Bară! La câteva minute după alt șut periculos al căpitanului.

A mai fost ocazia lui Drăguș, mingea trecând puțin pe lângă poartă, în repriza secundă.

Plus cea mai mare, când Drăguș a fost singur cu portarul în 6 metri la centrarea lui Man, dar în loc să finalizeze cu voleu simplu a încercat să înscrie acrobatic, cu călcâiul. A tras direct în portar.

După acea fază, Lucescu l-a înlocuit pe Drăguș și l-a certat mai mult de 30 de secunde la marginea terenului.

Citește și

S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni
Nationala
21:22
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni
Citește mai mult
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Superliga
18:55
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Citește mai mult
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
amical romania canada analiza horatiu moldovan
Știrile zilei din sport
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
05.09
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Citește mai mult
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
05.09
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Nationala
05.09
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Citește mai mult
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Superliga
05.09
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Citește mai mult
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:04
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
10:41
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
09:51
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Top stiri din sport
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
Stranieri
05.09
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse
Citește mai mult
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
05.09
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
05.09
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
05.09
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
06.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share