România - Bosnia 2-4. Gică Hagi (61 de ani) a oferit prima reacție după eșecul dezastruos din etapa #2 a Ligii Națiunilor.

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„Tricolorii” au încasat golurile mult prea ușor, după o serie lungă de erori individuale sau de poziționare, însă selecționerul a transmis că-și asumă strategia eșuată și modul în care a creat formula din teren.

România - Bosnia 2-4 . Gică Hagi: „Sunt principalul vinovat”

„E un examen, nu l-am trecut, primul vinovat sunt eu. O să ne gândim, o să reflectăm. Trebuie schimbat mult lucrurile pentru ca România să fie la nivelul la care a fost înainte.

Avem de construit, de muncit foarte mult. E de muncit mult pentru a obţine rezultate foarte bune. Toate mi le asum eu, eu am făcut echipa, eu am plănuit, eu sunt principalul vinovat, dar pot să zic că nu am trecut examenul nici eu, nici ei.

O să tragem nişte concluzii, o să vedem ce facem. Lucrurile sunt colective, nu putem să vorbim de un jucător. Trebuie să ai puterea să ieşi la joc, eram acasă, eram încrezători”, a declarat Gică Hagi, potrivit as.ro.

În privința jocului prestat de adversar, Hagi a transmis:

„Bosnia a arătat foarte bine, mult mai curajoasă, mult mai agresivă, mult mai puternică mental decât noi. S-a văzut în teren.

Nu ştiu, o să reflectăm, mergem la Mogoşoaia şi vedem ce e de făcut. Absolut, pentru România trebuie să vină suporterii să umple stadionul cu Suedia.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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