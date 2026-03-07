Româncele strălucesc la Indian Wells Sorana Cîrstea, în turul trei » Jaqueline Cristian, duel cu Aryna Sabalenka după o revenire incredibilă
Sorana Cîrstea (Foto: IMAGO)
Tenis

Româncele strălucesc la Indian Wells Sorana Cîrstea, în turul trei » Jaqueline Cristian, duel cu Aryna Sabalenka după o revenire incredibilă

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 10:03
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #38 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) s-au calificat în turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells.
  • Româncele au trecut de Diana Shnaider (21 de ani, #20 WTA), respectiv Maya Joint (19 ani, #29 WTA).

Sorana se descurcă excelent în sezonul 2026, ultimul pentru ea în circuitul WTA: a ajuns la 14 victorii și a pierdut doar de trei ori.

Sorana Cîrstea, în turul 3 la Indian Wells: 6-2, 7-6(0) cu Diana Shnaider

Deși a întâlnit o jucătoare mai bine clasată, Cîrstea s-a impus fără emoții în primul set, scor 6-2, servind foarte bine și câștigând două game-uri în care s-a aflat la retur.

Nu au mai existat break-uri în setul secund, iar Sorana a defilat în tiebreak, unde s-a impus cu 7-0.

A fost al doilea meci dintre Cîrstea și Shnaider, iar românca a câștigat de fiecare dată. Precedenta întâlnire a avut loc tot în SUA, la Austin, în urmă cu un an: 6-3, 2-6, 6-4.

Sorana se va duela pentru un loc în optimi cu Linda Noskova (21 de ani, #14 WTA), jucătoare pe care a învins-o categoric la Dubai, pe 17 februarie, scor 6-1, 6-4.

61.865 de dolari
este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în turul 3 al competiției din deșertul californian

Jaqueline Cristian, revenire spectaculoasă la Indian Wells: 0-6, 6-2, 7-5 cu Maya Joint

Meciul cu cea mai bună jucătoare a Australiei a început cum nu se putea mai rău pentru Jaqueline Cristian.

Românca a pierdut toate cele trei game-uri de serviciu din primul set, nu a reușit să fructifice singura sa minge de break și Joint i-a administrat un „bagel” (6-0) după doar 27 de minute.

Jaqueline și-a revenit, a câștigat setul secund aproape la fel de autoritar (6-2), și a rezistat incredibil în manșa decisivă, unde a salvat trei mingi de meci la 4-5 și s-a impus cu 7-5.

Pentru sportiva din București urmează un duel de foc cu Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA). Va fi prima întâlnire dintre cele două jucătoare.

În urma acestor rezultate, Cîrstea și Cristian sunt vecine în clasamentul WTA, ocupând locurile 34, respectiv 35. Sorana și-a depășit performanța din sezonul precedent, când pierdea în turul al doilea, iar Jaqueline și-a apărat punctele obținute în 2025 (se oprea în turul 3).

Fără victorii la dublu

Pe tabloul de dublu, Jaqueline Cristian și daneza Clara Tauson au fost învinse în primul tur de italiencele Sara Errani și Jasmine Paoline, scor 2-6, (6)6-7.

Nici Sorana Cîrstea și elvețianca Belinda Bencic nu s-au descurcat mai bine: au pierdut în aceeași fază a competiției, 3-6, 0-6 cu chinezoaicele Yifan Xu și Zhaoxuan Yang.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

wta Sorana Cirstea indian wells jaqueline cristian diana shnaider maya joint
