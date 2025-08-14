Presa din Kosovo a reacționat după ce Gigi Becali, patronul FCSB, a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina pentru a proteja echipa.

DRITA - FCSB este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo, de la ora 21:00.

FCSB se așteaptă la o atmosferă ostilă în returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League, iar patronul clubului bucureștean a dorit să se asigure că jucătorii nu vor păți nimic în Kosovo.

DRITA - FCSB. Presa din Kosovo, după ce Becali a trimis 20 de bodyguarzi în Kosovo: „Ridicol”

„FCSB pare pregătită, dar un pic ridicolă - președintele clubului românesc a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina pentru echipa sa” , au titrat jurnaliștii de la telegrafi.com.

Ulterior, kosovarii au explicat că echipele străine au fost de fiecare dată tratate cu respect la Priștina, iar măsurile luate de Becali sunt exagerate.

„Și de această dată, la fel ca la București, fanii oaspeților sunt absenți, însă președintele FCSB, Gigi Becali, nu a tratat cu superficialitate problema securității, care în Kosovo pare ridicolă.

El a trimis aproximativ 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru a însoți echipa, descriind măsura ca fiind necesară după unele ce «a auzit niște vorbe», ceea ce face situația și mai ridicolă, deoarece fiecare club care a venit în Kosovo a fost primit și tratat cu respect.

Becali este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile sale scandaloase, fiind cel care decide echipa de start în aproape toate meciurile.

El a luat decizia cu privire la gărzile de corp după ce «a auzit ceva», fără a avea dovezi că în Priștina nu există securitate pentru cluburile vizitatoare care se deplasează aici.

O atmosferă sportivă încinsă este așteptată la Priștina, Drita având o ocazie de aur de a câștiga și de a se vedea cel puțin în faza principală din Conference League”, au mai notat kosovarii.

Drita - FCSB, echipele probabile

Drita: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj

Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj Rezerve: Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj

Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj Antrenor: Zekirija Ramadani

Zekirija Ramadani FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Alhassan, Edjouma, Oct. Popescu, Politic, Lixandru, Toma, Stoian

Zima, Graovac, Kiki, Alhassan, Edjouma, Oct. Popescu, Politic, Lixandru, Toma, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina, Kosovo)

„Fadil Vokrri” (Priștina, Kosovo) Arbitru: Sandro Scharer / Asistenți: Jonas Erni, Susanne Kung (toți din Elveția) / Arbitru VAR: Bram Van Driessche (Belgia) // Asistent VAR: Marijan Drmic (Elveția)

Ce urmează pentru FCSB

Dacă va elimina Drita, campioana României va întâlni Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League.

Acolo, roș-albaștrii ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia). În meciul tur, Levadia a câștigat cu scorul de 3-2.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport