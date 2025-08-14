„A simțit niște înțepături” Universitatea Craiova a rămas fără un titular înainte de returul „dublei” cu Spartak Trnava

Spartak Trnava - Universitatea Craiova. Nicușor Bancu (32 de ani) nu se află nici măcar pe banca de rezerve la returul „dublei” din turul 3 preliminar al Conference League.

Meciul este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, cu începere de la ora 21:30.

În absența lui Bancu, Mirel Rădoi îl folosește în banda stângă pe Florin Ștefan, iar banderola de căpitan a ajuns pe brațul lui Vladimir Screciu.

Spartak Trnava - Universitatea Craiova. Oltenii, fără Nicușor Bancu în Slovacia

Dezvăluirea a fost făcută de Sorin Cârțu, președinte de onoare al clubului din Bănie.

„Bancu nu va fi nici pe bancă, a simțit niște înțepături la ultimul antrenament. Încă se caută formula, se caută încă prestația aia aproape de perfecțiune. În joc mai sunt niște probleme, dar au mai fost îndreptate. Mai trebuie ceva timp ca să ruleze bine.

Eu nu sunt liniștit, eu știu ce înseamnă meciuri de tipul ăsta. Aș vrea ca băieții să fie pregătiți pentru o treabă ca asta. Întâlnesc o echipă care își joacă ultima șansă.

Au avut un început de meci bun slovacii, primele 10-15 minute din tur, după am echilibrat cu situațiile noastre.

Presiunea care au pus-o pe noi la momentul respectiv, mă gândesc cu emoții la ce s-ar putea întâmpla astăzi (n.r. joi, 14 august), pe teren propriu. Puteam să terminăm și mai bine de 3-0”, a spus Cârțu, potrivit digisport.ro.

Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela în play-off cu Istanbul Bașakșehir, ocupanta locului 5 în sezonul precedent al Superligii din Turcia.

Nu am avea nicio scuză, niciun alibi, dacă nu ne-am califica. Sunt niște pretenții. Obiectivul nostru pentru acest început de campionat este să trecem mai departe de Trnava, să încercăm să mergem în grupe. Avem o șansă mare. Nu avem voie să dăm cu piciorul Sorin Cârțu, președinte de onoare Universitatea Craiova

Spartak Trnava - Universitata Craiova, echipele de start

Spartak Trnava : Frelih - Kostrna, Nwadike, Karhan - Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic - Azango, Duris, Skrbo

: Frelih - Kostrna, Nwadike, Karhan - Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic - Azango, Duris, Skrbo Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gong, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo

Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gong, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo Antrenor: Michal Scasny

Michal Scasny Universitatea Craiova : Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Baiaram

Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Lung Jr., Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba

Lung Jr., Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Stadion: City Arena (Trnava, Slovacia)

City Arena (Trnava, Slovacia) Arbitru: Stuart Attwell / Asistenți: Lee Betts, Neil Davies / Arbitru VAR: Darren England / Asistent VAR: Sian Massey-Ellis (toți din Anglia)

