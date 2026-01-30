Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei +58 foto
Dennis Politic a avut, conform firmei respective, o poziție în teren care e realmente șocantă pentru un atacant lateral
Europa League

Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei

Dan Udrea
Publicat: 30.01.2026, ora 15:14
Actualizat: 30.01.2026, ora 15:52
  • SportsBase a întocmit raportul ultimului meci disputat de FCSB în actualul sezon european, 1-1 cu Fenerbahce. Detalii, în rândurile de mai jos
  • Dennis Politic a avut, conform firmei respective, o poziție în teren care e realmente șocantă pentru un atacant lateral. Graficul, în articol

FCSB - Fenerbahce 1-1 a fost ultimul meci din actuala campanie europeană a campioanei României și a fost, foarte probabil și ultimul meci al lui Dennis Politic în tricoul roș-albastru.

El a fost titular joi seară, însă a dezamăgit din nou, a fost schimbat la pauză, iar după meci, Gigi Becali a anunțat că va renunța la serviciile lui și îl va ceda sub formă de împrumut în Grecia.

Dar a fost chiar atât de slab Politic în meciul de pe Arena Națională? GOLAZO.ro are raportul unei firma care a monitorizat meciul. E vorba despre SportsBase, iar concluziile, în privința lui Politic, sunt devastatoare. 

Politic, poziție în teren sub Radunovic!

Raportul arată inclusiv poziția medie pe care fotbaliștii au avut-o în minutele petrecute pe teren. Iar ceea ce apare în cazul lui Politic e de necrezut.

Deși a jucat pe postul de atacant lateral stânga și s-a aflat pe teren doar jumătate din timpul petrecut de Radunovici, fundașul stânga, Politic a avut o poziție sub cea a lui Risto. Practic, Politic a fost pe aceeași linie, ca poziționare, cu Pantea, care a jucat fundaș dreapta!

Față de Miculescu, omologul său de pe partea dreaptă, Politic a fost cu 25-30 de metri sub raza acestuia de acțiune. De fapt, cu excepția fundașilor centrali, fostul dinamovist a fost fotbalistul din câmp care a stat cel mai jos în teren!

În graficul de mai jos sunt pozițiile medii ale tuturor jucătorilor de la FCSB care au bifat minute. Jucătorii sunt reprezentați de numerele de pe tricou:

  • 32 - Târnovanu
  • 28 - Pantea
  • 30 - Ngezana
  • 4 - Graovac
  • 33 - Radunovic
  • 42 - Baba Alhassan
  • 16 - Lixandru
  • 11 - Miculescu
  • 20 - Politic
  • 27 - Olaru
  • 93 - Thiam
  • 22 - Toma
  • 37 - Oct. Popescu
  • 31 - Cisotti
  • 2 - Crețu
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei

Și Octavian Popescu a stat departe de poarta adversă

Nici înlocuitorul lui Politic n-a fost, ca poziție, mai aproape de poarta lui Ederson. Octavian Popescu a fost cu foarte puțin peste Dennis și aproape pe aceeași linie cu Radunovic.

În schimb, Crețu, care l-a înlocuit pe Pantea în minutul 70, a fost extrem de ofensiv, fiind cel puțin la același nivel, de poziție în teren, precum Cisotti.

Politic, care peste o lună va împlini 26 de ani, a fost adus în vara trecută de FCSB, chiar de la rivala Dinamo, cu un efort financiar considerabil.

Becali l-a cedat la schimb pe Musi, evaluat la 500.000 de euro și a mai achitat încă aproape 1.000.000 de euro. În tricoul roș-albaștrilor, Politic a bifat 24 de meciuri, în care a marcat 3 goluri.

Media minutelor însă e una foarte mică: sub 30 de minute pentru fiecare joc în care a fost folosit. În sezonul trecut, la Dinamo, Politic a jucat 27 de meciuri, a produs 8 goluri și a avut o medie de 63 de minute pentru fiecare joc în care a evoluat.

FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (58 imagini)

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+58 Foto
labels.photo-gallery

