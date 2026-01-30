Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa

Echipele care au prins locurile 9-24 în faza principală a Ligii Campionilor și-au aflat adversarele din play-off.

Inter Milano, formația lui Cristi Chivu, va întâlni Bodo/Glimt. Real Madrid, din nou față în față cu Benfica lui Mourinho.

Toate meciurile din paly-off, mai jos în articol.

Cele 16 echipe calificate în play-off au fost repartizate în două urne și vor disputa două meciuri tur-retur pentru un bilet în optimi, unde le vor regăsi pe cele 8 echipe calificate direct.

Meciurile din play-off -ul Ligii Campionilor

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen

Galatasaray - Juventus

Club Brugge - Atletico Madrid

Monaco - PSG

Qarabag - Newcastle

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter Milano

Știrea inițială: Tragerea la sorți pentru play-off -ul Ligii Campionilor

Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a Ligii Campionilor are loc astăzi la Nyon, Elveția.

Echipele vizate sunt cele clasate pe locurile 9-24 în faza principală, în timp ce primele opt echipe au mers direct în optimile de finală.

Formațiile care vor fi capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16:

Real Madrid (Spania), Inter Milano (Italia), PSG (Franța), Newcastle (Anglia), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spania), Atalanta (Italia), Leverkusen (Germania)

Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:

Dortmund (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgia), Galatasaray (Turcia), Monaco (Franța), Qarabag (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), Benfica (Portugalia)

Cum se desfășoară tragerea la sorți? Cluburile vor fi împerecheate în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

În această fază, echipele pot înfrunta un adversar din aceeași țară și, de asemenea, adversari pe care i-au întâlnit deja în faza ligii.

Care vor fi partidele din play-off

Real Madrid (locul 9)/Inter Milano (locul 10) - Bodo/Glimt (locul 23)/Benfica (locul 24)

PSG (locul 11)/Newcastle (locul 12) - Monaco (locul 21)/Qarabag (locul 22)

Juventus (locul 13)/Atletico Madrid (locul 14) - Club Brugge (locul 19)/Galatasaray (locul 20)

Atalanta (locul 15)/Leverkusen (locul 16) - Dortmund (locul 17)/Olympiacos (locul 18)

Programul fazei eliminatorii din Liga Campionilor

Play-off: 17/18 și 24/25 februarie 2026

Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026

Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

