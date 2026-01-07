Parma - Inter 0-2 Victorie pentru echipa lui Cristi Chivu, care rămâne lider în Serie A » Ce cadou i-a făcut Napoli!

Parma - Inter 0-2. Cristi Chivu și-a învins fosta formație în duelul din etapa #19 din Serie A.

Federico Dimarco și Marcus Thuram au fost marcatorii celor două goluri ale „nerazzurrilor”.

Inter Milano a început în forță partida de la Parma, punând presiune la poarta lui Corvi.

După ce au zguduit transversala de două în 18 minute, prin Bisseck, respectiv Pio Esposito, „nerazzurrii” au deschis scorul prin Dimarco, a cărui reușită a fost validată după intervenția VAR, deși inițial arbitrul dictase ofsaid.

Partea secundă a fost dominată tot de gruparea lui Cristi Chivu, care nu și-a mai creat ocazii la fel de periculoase ca în prima repriză.

Finalul de meci a adus un gol anulat pentru Bonny, jucătorul adus de Chivu chiar de la Parma, însă Thuram a închis meciul la faza imediat următoare, cu un gol pe contraatac.

Inter s-a distanțat la patru puncte de rivalele AC Milan și Napoli, „rossonerii” având un meci mai puțin disputat, în timp ce formația lui Conte a remizat miercuri, 2-2, cu Verona.

Parma - Inter 0-2

A marcat: Dimarco (42), Thuram (90+8)

Final de meci.

Min. 90+8 - Thuram închide meciul, după o recuperare a Interului în propria jumătate. Atacantul a scăpat singur spre poartă și l-a învins pe Corvi.

Min. 90+4 - Bonny putea închide meciul, la câteva minute de la intrarea pe teren, însă reușita sa a fost anulată pentru un henț anterior.

Min. 85 - Ies Luis Henrique și Lautaro, intră Acerbi și Bonny.

Min. 79 - Iese Esposito, intră Thuram.

Min. 69 - Ies Sucic și Calhanoglu, intră Barella și Zielinski.

Min. 60 - Inter e echipa mai prezentă în joc și în repriza secundă, însă jocul nu este la fel de intens ca în prima parte.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Parma.

Min. 42 - Gol Inter! Dimarco a reușit să marcheze, cu un șut din colțul careului mic, printre picioarele portarului, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. După intervenția VAR, reușita a fost validată.

Min. 34 - Galben pentru Calhanoglu.

Min. 32 - Bară din nou pentru Inter. Pio Esposito reia incredibil din cădere, din 6 metri, însă balonul lovește din nou transversala.

Min. 29 - Ocazie imensă pentru Parma! Ondrejka apare la capătul unei centrări venite din flancul stâng și trimite din prima, în transversală, aproape de vinclu.

Min. 14 - Bară pentru Inter! Bisseck trimite un șut puternic din afara careului, iar Corvi a respins în transversală, după care mingea a ieșit în corner.

Min. 9 - Inter este echipa mai prezentă în joc, însă nu a pus foarte mult pericol pentru poarta lui Corvi în primele minute.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Parma: Corvi - Britschgi, Del Prato, Circati, Valeri - Bernabe, Keita, Sorensen - Oristanio, Pellegrino, Ondrejka

Corvi - Britschgi, Del Prato, Circati, Valeri - Bernabe, Keita, Sorensen - Oristanio, Pellegrino, Ondrejka Rezerve: Almqvist, Cremaschi, Cutrone, Djuric, Estevez, Guaita, Hernani, Lovik, Ordonez, Rinaldi, Troilo, Valenti

Almqvist, Cremaschi, Cutrone, Djuric, Estevez, Guaita, Hernani, Lovik, Ordonez, Rinaldi, Troilo, Valenti Antrenor: Carlos Cuesta

Carlos Cuesta Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Esposito

Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Esposito Rezerve: Acerbi, Barella, Bastoni, Bonny, Cinquegrano, Cocchi, de Vrij, Kamate, Martinez, Taho, Thuram, Zielinski

Acerbi, Barella, Bastoni, Bonny, Cinquegrano, Cocchi, de Vrij, Kamate, Martinez, Taho, Thuram, Zielinski Antrenor: Cristi Chivu

Cristi Chivu Arbitru: Andrea Colombo

Andrea Colombo Stadion: Ennio Tardini (Parma)

Inter, 5 victorii la rând în Serie A

Formația antrenată de Cristi Chivu traversează o perioadă foarte bună în campionat, după ce a obținut 5 victorii consecutive.

Ultimul meci pierdut de Inter în campionat a fost chiar derby-ul cu AC Milan, scor 0-1, partidă care s-a disputat pe 23 noiembrie.

Parma, echipa antrenată de Carlos Cuesta, a reușit să câștige două meciuri din ultimele 5, cu Pisa și Fiorentina, și a mai obținut un rezultat de egalitate cu Sassuolo, scor 1-1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport