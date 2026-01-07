Nicolescu, impresionat de Dinamo Jucătorul remarcat după victoria cu Young Boys: „A fost spectaculos!” » Când vor juca Musi și Țicu

Young Boys - Dinamo 0-2. Andrei Nicolescu (49 de ani) a oferit câteva reacții după succesul echipei sale în primul meci de pregătire din acest an.

Oficialul „câinilor” a fost impresionat de jocul solid al echipei și l-a lăudat pe Mamoudou Karamoko (26 de ani).

Dinamo se află în Antalya, alături de alte 9 echipe din Liga 1, iar miercuri a disputat primul meci amical în compania celor de la Young Boys, formație care a învins FCSB, scor 2-0, în Europa League.

Young Boys - Dinamo 0-2 . Andrei Nicolescu: „Karamoko a fost spectaculos”

Pe lângă laudele pentru Karamoko, președintele „alb-roșiilor” este optimist și în privința formei arătate de echipă după pauza de iarnă.

„În prima repriză, intensitatea a fost peste nivelul Superligii. Ne-am prezentat bine. În a doua repriză, am schimbat şi noi şi au schimbat şi ei, mai mult pentru a recunoaşte jucătorii care nu sunt în formă maximă. Un joc bun, per ansamblu.

Nu am pierdut nimic în vacanţa asta. A trecut repede şi nu a lăsat urme asupra noastră. În primele 30-40 de minute, am arătat un presing mai bun decât făceam în mod obişnuit.

Karamoko a fost spectaculos azi. S-a mişcat foarte bine. Nu are intensitatea presingului pe care îl făcea Selmani, dar, ca şi calitate şi uşurinţă în a modela balonul, e mult peste”, a declarat Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Întrebat dacă Musi va juca în primul meci oficial din 2026, după o absență de aproape 6 săptămâni, Nicolescu a transmis:

„100%. A jucat astăzi 35 de minute. Îi trebuie ritm în continuare, dar, din punct de vedere fizic, este bine”.

Cât despre situația noului transfer, Valentin Țicu, președintele clubului spus:

„Nu ştiu. Din cât am văzut, erau programate 10 minute pentru mai mulţi dintre ei, dar probabil s-a renunţat la ideea asta pe finalul meciului. Probabil şi Ţicu ar fi trebuit să joace puţin, dar mai bine să fim precauţi”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport