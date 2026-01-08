Diagnosticat cu cancer Fostul atacant la Liverpool și dublu câștigător al Balonului de Aur are grave probleme de sănătate
Kevin Keegan. Foto: IMAGO
Diagnosticat cu cancer Fostul atacant la Liverpool și dublu câștigător al Balonului de Aur are grave probleme de sănătate

George Neagu
Publicat: 08.01.2026, ora 14:51
Actualizat: 08.01.2026, ora 14:54
  • Kevin Keegan, fostul atacant englez care a câștigat de două ori Balonul de Aur, a fost diagnosticat cu cancer la vârsta de 74 de ani.

Jucător cu peste 200 de goluri în carieră, care a trecut pe la Liverpool, Newcastle sau Hamburg, Kevin Keegan se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Kevin Keegan, diagnosticat cu cancer

Kevin Keegan, fostul atacant al lui Liverpool și câștigător în două rânduri al Balonului de Aur, a fost diagnosticat cu cancer la vârsta de 74 de ani, conform bbc.com.

Familia fostului sportiv a transmis că acesta este internat în spital, unde este supus unor teste medicale amănunțite, înainte de a începe tratamentul.

Inițial, Keegan a fost internat pentru dureri abdominale. În urma examinărilor efectuate de medici, s-a descoperit că fostul atacant suferă de cancer și va fi nevoie de o intervenție chirurgicală.

1978 și 1979
sunt anii când Kevin Keegan a câștigat Balonul de Aur

Familia lui Kevin Keegan a transmis și un mesaj:

„Kevin a fost internat recent în spital pentru evaluarea problemelor abdominale persistente.

Aceste investigații au revelat un diagnostic de cancer, pentru care Kevin va urma un tratament.

Kevin este recunoscător echipei medicale pentru intervenția și îngrijirea continuă.

În această perioadă dificilă, familia solicită respectarea vieții private și nu va face alte comentarii”, se arată în comunicatul transmis de familia acestuia.

599 de meciuri
și 232 de goluri a reușit Kevin Keegan în cariera sa. A oferit și 126 de pase decisive

Liverpool și Newcastle, sprijin pentru Kevin Keegan

Liverpool, formație pentru care Kevin Keegan a marcat 100 de goluri în 323 de meciuri, a transmis un mesaj de susținere pentru fostul atacant.

„Gândurile și sprijinul tuturor celor de la Liverpool FC și Forever Reds (n.r. - asociația foștilor jucători) sunt alături de Kevin Keegan, după ce acesta a fost diagnosticat cu cancer.

Fost jucător legendar al echipei, Keegan a marcat 100 de goluri în 323 de apariții în timpul unei perioade de șase ani la Anfield, iar printre trofeele câștigate la club se numără trei titluri de campion, o Cupă a Europei, două Cupe UEFA și o Cupă FA”, a transmis Liverpool pe site-ul oficial.

Newcastle, o altă echipă pentru care a evoluat Keegan, dar pe care a și antrenat-o, a transmis și ea un mesaj pentru englez.

„Fostul nostru jucător și antrenor, Kevin Keegan, va urma un tratament după ce a fost diagnosticat cu cancer și este internat în spital pentru evaluarea simptomelor abdominale persistente.

King Kev, suntem alături de tine în fiecare moment. Îți dorim o recuperare completă și rapidă”.

Pentru Newcastle, Kevin Keegan a bifat 85 de apariții. A marcat 49 de goluri și a oferit 17 pase decisive.

A fost antrenorul echipei în două mandate, în perioadele 1992-1997 și ianuarie - septembrie 2008.

Cine este Kevin Keegan

Kevin Kevin este un fost atacant englez, care și-a început cariera la vârsta de 17 ani, la Scunthorpe United, în 1968. Trei ani mai târziu, acesta a fost transferat de Liverpool, unde a petrecut 6 sezoane.

După perioada petrecută pe Anfield, Keegan a plecat în Bundesliga, la Hamburg. În sezonul 1978-1979, când nemții au câștigat titlul, englezul a fost golgheterul echipei, cu 17 goluri marcate.

În 1980, Keegan s-a întors în țara sa natală, la Southampton. Doi ani mai târziu a ajuns la Newcastle și s-a retras, mai apoi, în 1985.

Cele mai importante trofee câștigate în cariera sa de jucător:

  • 2X Balonul de Aur (1978, 1979)
  • 3X Premier League, cu Liverpool (1973, 1976, 1977)
  • 2X Cupa UEFA (1973, 1976)
  • 1X Cupa Angliei (1974)
  • 2X Supercupa Angliei (1975, 1977)

După retragerea din activitatea, Kevin Keegan a devenit antrenor. Acesta le-a pregătit pe Newcastle, de două ori, Fulham (1998-1999) și Manchester City (2001-2005). A fost și selecționerul Angliei, în perioada 1999-2000.

