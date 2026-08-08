Garuch, Elton și „Chicha” Fotbaliștii care au demonstrat că nu contează înălțimea. FOTO: Diego Sanchez are 1,55 m și e protejatul lui Andre-Pierre Gignac

În fotbal, înălțimea poate deveni o prejudecată înainte ca jucătorul să poată arăta ce știe. Este și cazul lui Diego Alexander Sanchez Guevara „Chicha” (21 de ani), fotbalist mexican care a învățat să nu lase preconcepțiile să-i condiționeze visul.

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Supranumit „Chicha”, micuțul jucător a devenit una dintre cele mai neobișnuite apariții din fotbalul mexican.

Crescut în Monterrey și format la academia lui Tigres UANL, Sanchez a ajuns la prima echipă într-un campionat în care fundașii sunt adesea cu două sau chiar trei capete peste el.

Garuch, Elton și „Chicha”. Un centimetru care desparte trei povești

Are 1,55 metri, este dreptaci și evoluează în principal în banda stângă, de unde încearcă să pună probleme fundașilor prin viteză, tehnică și schimbări bruște de direcție.

Ceea ce îl face însă interesant nu este faptul că este mic, ci că, în ciuda acestui lucru, a ajuns acolo unde foarte puțini fotbaliști de asemenea statură reușesc să ajungă.

Polonezul Marcin Garuch are 1,54 metri. Mijlocașul născut la Legnica și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Miedz Legnica, club pentru care a strâns sute de apariții și cu care a ajuns, în cele din urmă, să debuteze inclusiv în Ekstraklasa.

La 1,54 metri, Garuch a intrat astfel într-un fotbal în care un fundaș advers putea avea mai mult de 30 de centimetri în plus față de el. S-a retras în 2025.

Aceeași înălțime o are și brazilianul Elton Jose Xavier Gomes, unul dintre cele mai cunoscute nume din această categorie.

Elton a avut o carieră care îl face aproape imposibil de redus la o simplă statistică: a trecut pe la Corinthians, a jucat în Europa pentru Steaua București, apoi și-a construit o bună parte din reputație în fotbalul din Orientul Mijlociu.

La Al-Fateh a devenit un jucător important și a făcut parte din echipa care a câștigat campionatul Arabiei Saudite în 2012-13.

Apoi vine Sanchez: 1,55 metri. Un singur centimetru mai mult decât Garuch și Elton.

Diferența este atât de mică încât, în orice alt context, nici nu ar merita menționată. În fotbal însă, ea îl plasează pe mexican într-o zonă aproape neverosimilă: printre cei mai scunzi fotbaliști profesioniști ai lumii.

Chicha compensează prin explozivitatea, abilitățile tehnice și centrul de greutate foarte jos.

Sanchez a crescut în Monterrey, în Colonia Independencia, într-un mediu în care fotbalul nu era doar o posibilitate de carieră, ci și o formă de evadare. Potrivit relatărilor din presa franceză, familia lui a făcut eforturi pentru ca Diego să poată continua să joace, iar mama sa, Jessica, îl însoțea la turnee și chiar vindea deserturi pentru a contribui la cheltuielile legate de fotbal.

Sanchez avea toate motivele să fie privit ca un fotbalist cu un dezavantaj major, însă tatăl său a refuzat să accepte această idee. În loc să-i spună că trebuie să se împace cu limitele sale fizice, i-a dat alte două repere: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. De la primul, să ia talentul și creativitatea, iar de la al doilea, disciplina și obsesia pentru muncă.

E atât de simplu. Lupți pentru ceea ce vrei și le arăți oamenilor că înălțimea ta nu are nicio legătură cu asta. Sfatul primite de Chicha de la tatăl său

Tigres a avut încredere în el

Sanchez a trecut prin sistemul de juniori al clubului Tigres și, asemenea multor copii care visează să ajungă pe stadionul „Universitario”, a făcut drumul de la academie spre fotbalul profesionist pas cu pas.

Debutul său în Liga MX a venit într-o victorie categorică a lui Tigres împotriva lui Mazatlan, iar ceea ce la început putea părea doar o apariție a unui junior avea să se transforme treptat într-o prezență tot mai vizibilă.

Apoi a venit primul gol. Pe 8 august 2025, Tigres a demolat-o pe Puebla cu 7-0, într-un meci în care au înscris mai mulți dintre oamenii importanți ai echipei, inclusiv Andre-Pierre Gignac. În minutul 72, pe lista marcatorilor și-a făcut loc și numele lui Diego Sanchez. Era primul său gol profesionist.

Pentru un jucător care fusese urmărit de atâta timp mai degrabă pentru dimensiunile sale decât pentru ceea ce putea face cu mingea, momentul a avut o simbolistică aparte.

Andra-Pierre Gignac, mentorul lui „Chicha”

Andre-Pierre Gignac (foto: Instagram)

Poate cea mai frumoasă imagine din povestea lui Sanchez este relația cu Andre-Pierre Gignac (40 de ani). Francezul cu 36 de selecții pentru Les Bleus și 7 goluri marcate e și una dintre marile figuri din istoria lui Tigres. El a ajuns să fie mai mult decât un coleg de vestiar pentru tânărul mexican. Îi e un fel de mentor.

Diferența dintre ei este aproape caricaturală. Gignac are în jur de 1,87 metri, este masiv, puternic și și-a construit o parte din reputație tocmai prin capacitatea de a se impune fizic. Sanchez are 1,55 metri și trebuie să găsească permanent alte soluții pentru a evita contactul.

Cum l-a ajutat Gignac? Nu îl tratează ca pe un jucător care trebuie protejat, ci îl corectează, îl ceartă și îi cere mereu mai mult.

Sanchez a povestit că francezul îi atrage atenția inclusiv atunci când centrează prost, iar acest tip de critică venită din partea unui atacant cu experiența lui Gignac este, pentru un fotbalist atât de tânăr, o școală în sine.

„Vorbesc mult cu Gignac. Mă și ceartă, desigur, dar este spre binele meu. Este un tip grozav și mi-a dat o mulțime de sfaturi: să nu mă las intimidat, chiar dacă sunt mic, să nu-mi fie frică chiar dacă adversarii sunt mai mari.

M-a și certat mult pentru centrările mele. Uneori, mai trimit o centrare proastă în timpul meciurilor și el mă ceartă. Dar oricum… M-a ajutat mult pentru că este exigent și este Andre-Pierre Gignac”.

Convocat la naționala U20 a Mexicului

În paralel cu ascensiunea de la club, Sanchez a început să bifeze meciuri și la selecționata U20 a Mexicului.

În 2024, a făcut parte din echipa care a câștigat Campionatul CONCACAF U20, iar într-unul dintre meciurile eliminatorii ale competiției a reușit să înscrie împotriva reprezentativei din Costa Rica. Mexic a câștigat finala împotriva Statelor Unite, după prelungiri.

A urmat Campionatul Mondial U20 din Chile, în 2025, unde Mexicul a ajuns până în sferturile de finală înainte să fie eliminat de Argentina.

Dintr-o dată, fotbalistul de 1,55 metri nu mai era doar o curiozitate locală, ci începea să fie văzut și în afara Mexicului.

Garuch, Elton și Sanchez. Povestea fotbaliștilor care au demonstrat că nu contează înălțimea

Poate că tocmai de aceea comparația cu Garuch și Elton este atât de interesantă.

Garuch a transformat statura mică într-o carieră lungă în fotbalul polonez, până la debutul în Ekstraklasa.

Elton a dus aceeași particularitate fizică din Brazilia în România și apoi în Orientul Mijlociu, unde a devenit campion al Arabiei Saudite.

Sanchez încearcă acum să facă același lucru în fotbalul mexican.

În jurul lui există acum și un reper uriaș. Gignac îl privește, îl corectează și încearcă să-i grăbească maturizarea fotbalistică, în timp ce Mexicul îl urmărește ca pe unul dintre jucătorii unei generații care speră să ajungă, într-o zi, la nivelul naționalei mari.

Un tânăr visător, care credea că nu va debuta. Am fost criticat, am fost subestimat din cauza înălțimii mele, am fost umilit, dar iată cum se schimbă viața, totul datorită lui Dumnezeu și faptului că nu am renunțat niciodată. Sunt recunoscător familiei mele, tuturor celor care au fost alături de mine și m-au susținut mereu, precum și clubului care mi-a oferit șansa să mă formez și să-mi îndeplinesc visul. Momentele alese de Dumnezeu sunt perfecte. AMIN Diego „Chicha” Sanchez

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