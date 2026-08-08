„Îi mulțumesc lui Chivu” Pleacă Calhanoglu în Turcia? Mijlocașul lui Inter, dezvăluiri savuroase: „Mi-am făcut un transplant de păr”
Hakan Calhanoglu (Foto: IMAGO)
Campionate

„Îi mulțumesc lui Chivu” Pleacă Calhanoglu în Turcia? Mijlocașul lui Inter, dezvăluiri savuroase: „Mi-am făcut un transplant de păr”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 10:51
  • Hakan Calhanoglu (32 de ani), unul dintre liderii lui Inter Milano, a reacționat la zvonurile privind un posibil transfer la una dintre marile echipe din Turcia.
  • Mijlocașul a vorbit despre antrenorul Cristi Chivu, dar și despre pasiunile sale și modul în care este tachinat de coechipieri.
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Calhanoglu a ajuns la Inter în 2021, chiar de la rivala AC Milan, și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai nerazzurrilor.

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Pleacă Hakan Calhanoglu în Turcia?

Numele lui Calhanoglu a fost vehiculat în ultimele perioade de mercato în legătură cu un posibil transfer în Turcia, însă fotbalistul a negat aceste zvonuri și și-a exprimat dorința de a continua la Inter.

„Sincer, nu înțeleg de ce mi se menționează numele. Sunt căpitanul naționalei, se poate întâmpla să vorbesc cu președinții cluburilor care îmi cer informații sau sfaturi despre alți jucători. Dar de transferuri se ocupă agentul meu: dacă aveți vreo îndoială, puteți să-l întrebați pe el.

Sunt fericit să fiu aici. La Milano, unde eu și soția mea ne-am integrat foarte bine, și la Inter. Avem mulți prieteni, copiii merg la școală.

Viitorul, însă, nu depinde de mine, ci de club. Nu a existat niciun contact în legătură cu prelungirea contractului.

Sunt fotbalist și mă gândesc doar la joc. Dar cred că în acești 5 ani am realizat multe lucruri bune: 8 trofee, 2 finale de Champions League.

Suporterii mă iubesc și eu îi iubesc pe ei. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Calhanoglu, potrivit gazzetta.it.

Mi-am făcut un transplant de păr. Coechipierii mei, și chiar și Modric zilele trecute, în derby (1-1 în amicalul cu AC Milan), mă tachinează. Dar mie îmi place așa: mă simt mai bine acum. Hakan Calhanoglu, mijlocaș Inter

Hakan Calhanoglu: „Putem face față oricum, suntem puternici”

Mijlocașul născut în Germania a vorbit despre obiectivele sale în noul sezon.

„Mă simt bine. Îi mulțumesc lui Chivu că mi-a acordat câteva zile în plus pentru a mă odihni după Cupa Mondială. Eram puțin epuizat mental, dar am reușit să-mi revin. Acum antrenamentele sunt intense, alergăm mult, dar mă simt din ce în ce mai bine.

Îmi doresc să ne apărăm trofeele. Apoi, visul meu este să disputăm încă o finală de Champions League. Eu consider că putem face față oricui: suntem puternici.

Personal, sper să am mai puține accidentări. Mi-a părut rău că am ratat atât de multe meciuri în sezonul trecut. Din păcate, prevenirea nu este întotdeauna suficientă, e vorba și de noroc”.

  • Turcia a dezamăgit la Campionatul Mondial din această vară, fiind eliminată încă din faza grupelor, după înfrângerile cu Australia (0-2) și Paraguay (0-1). Victoria cu SUA (3-2) a rămas una de palmares.
Credeam că vom realiza ceva important la Mondial, trăiam un vis minunat după 24 de ani, dar nu a mers așa cum speram. Din păcate, asta se poate întâmpla în fotbal. Sunt foarte dezamăgit în calitate de căpitan, pentru că țara noastră este una foarte pasională. Dar trebuie să privim înainte. Eu nu renunț și sunt gata să încerc din nou în 2030. Hakan Calhanoglu, mijlocaș Inter și naționala Turciei

Calhanoglu e „un băiat obișnuit” în afara terenului

Calhanoglu impresionează prin seriozitatea și concentrarea arătate pe teren, însă dezvăluie că, în viața de zi cu zi, este cu totul diferit.

Fotbalistul a vorbit deschis despre pasiunile sale, despre perioada de după retragere, dar și despre un vis din copilărie.

„Voi mă vedeți serios pentru că în timpul meciului sunt foarte concentrat. Dar în afara terenului sunt un băiat obișnuit.

Muzica este pasiunea mea, îmi dă fericire și entuziasm. Dansez și ascult la volum maxim. Dar nu știu să cânt: odată, în timpul unei emisiuni TV, mi-au dat microfonul. Mai bine să trecem peste acest lucru…

A trebuit să îmi vând motocicleta (n.r. - un Harley Davidson) pentru că directorul Ausilio mă amenința (râde). Asta înseamnă că știu să ascult. Când mă voi retrage din fotbal, însă, o voi cumpăra din nou.

Încă nu m-am hotărât ce voi face după retragere. Cu siguranță nu voi fi antrenor. Poate agent sau director sportiv. Dar mă văd și în rolul de președinte al federației turce”.

Calhanoglu recunoaște că și-a dorit să devină polițist: „Da, mă interesa acest tip de meserie. Atenția față de oameni, uniforma, nu știu. Dar de multe ori, nu întotdeauna, e mai bine să fii fotbalist...”.

108 selecții
a bifat Hakan Calhanoglu în naționala Turciei. A marcat 22 de goluri

De-a lungul carierei, Hakan Calhanoglu a trecut pe la Waldhof Mannheim, Karlsruher, Hamburg, Bayer Leverkusen, AC Milan și Inter Milano.

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