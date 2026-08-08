12 minute întârziere! FOTO. Motivul pentru care Farul - Csikszereda n-a putut începe la timp +13 foto
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12 minute întârziere! FOTO. Motivul pentru care Farul - Csikszereda n-a putut începe la timp

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 19:15
  • Farul - Csikszereda, partidă programată să înceapă la ora 18:30, a debutat cu o întârziere de aproximativ 12 minute din cauza unei probleme la sistemul de comunicare folosit de brigada de arbitri.
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Cele două echipe erau pregătite pentru startul partidei, însă arbitrul Gabriel Mihuleac nu a fluierat. Jucătorii au rămas pe teren fără să știe inițial motivul pentru care meciul nu începea.

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Farul - Csikszereda a început cu 12 minute întârziere din cauza unor probleme tehnice

După aproape trei minute de așteptare, Gabriel Mihuleac i-a chemat la el pe cei doi căpitani, Tony Njike și Lorand Paszka, cărora le-a explicat motivul întârzierii.

Problema era la sistemul de comunicare folosit de arbitri pentru a ține permanent legătura între ei, dar și cu cei aflați în camera VAR.

Farul - Csikszereda. Start amânat 12 minute din cauza unei defecțiuni la sistemul de comunicare al arbitrilor (8).jpg
Farul - Csikszereda. Start amânat 12 minute din cauza unei defecțiuni la sistemul de comunicare al arbitrilor (8).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Farul - Csikszereda. Start amânat 12 minute din cauza unei defecțiuni la sistemul de comunicare al arbitrilor (1).jpg Farul - Csikszereda. Start amânat 12 minute din cauza unei defecțiuni la sistemul de comunicare al arbitrilor (2).jpg Farul - Csikszereda. Start amânat 12 minute din cauza unei defecțiuni la sistemul de comunicare al arbitrilor (3).jpg Farul - Csikszereda. Start amânat 12 minute din cauza unei defecțiuni la sistemul de comunicare al arbitrilor (4).jpg Farul - Csikszereda. Start amânat 12 minute din cauza unei defecțiuni la sistemul de comunicare al arbitrilor (5).jpg
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Un tehnician a venit la marginea terenului și a intervenit la aparatul lui Cristian Moldoveanu, arbitrul de rezervă al partidei.

Jucătorii celor două formații au fost nevoiți să aștepte pe gazon până la remedierea defecțiunii. După ce trecuseră deja 7 minute, aceștia s-au refugiat în partea opusă băncilor de rezerve, unde era umbră.

Problema a fost rezolvată abia după aproximativ 12 minute, moment în care Gabriel Mihuleac a putut da startul partidei Farul - Csikszereda.

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